«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?

Под петицией с просьбой продлить выплаты на 2 августа подписались около 211 000 человек. Но полемика не утихает: кто-то предлагает ждать, кто-то винит родителей, тратящих деньги на «маникюры-педикюры», кто-то вспоминает нищих пенсионеров.

Родители Бердска тоже надеются на августовскую выплату 10 000 рублей — собрать детей в школу

Родители подписывают петицию, в которой просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На 17.00 воскресенья, 2 августа подписи под петицией поставили около 211 000 человек. За два дня обращение к федеральной власти поддержали 50 000 сторонников.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении — тишина. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».



— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 31 июля:

-Я думаю, что получим. Просто надо подождать. У ВВ много времени на другие дела уходят. Подождем. Выступит!

Xn Татьяна, 01 августа:

— А почему пенсионерам-то ни копейки не дали? Значит на 9 тысяч пенсионер прожить может, он же коммуналку не платит, уголь и дрова — ворует, питается с помойки, одевается — кто что отдаст. Нет, я думаю им и 9 тысяч много — отобрать и отдать безответственным родителям, которые рожают за деньги.

Аноним, 01 августа:

— Яжемамкам, которые ни дня не работали, деньги нужнее! На маникюры-педикюры не хватает! Расповадили так пособиями, маткапиталами и т. д., что скоро наступит время, когда их ненавидеть и презирать начнут.

Аноним:

— Они хотя бы рожали будущих налогоплательциков (первый же налог компенсирует выплаты). А вы даже задницей ради денег пошевелить не хотите, даже ради денег. Заведите детей, посмотрите, сколько на них уходит, потом пишите. Да ещё напишите по зарплату Сечина. В день. И куда тратит.

Гость, 01 августа:

— Вот же разбухтелись-то. Я работала с 17 лет (идет непрерывный стаж), но муж остался без работы(до сих пор ее нет), а я в декрете имею 60 р. Выплатили — спасибо. Еще выплатят — не откажусь. Я не та яжемать, которая тратит деньги на маникюр/педикюр — такого даже и нет на моих ногтях. Но может кто-то не представляет, сколько денег нужно, чтобы ребенка хотя бы в сад собрать? На год сдается по 1500-2000 т нужны + одеть ребенка. Одни теплые вещи в том же чурском магазине стоят немало.

Аноним, 01 августа:

— Так пойдите и заработайте деньги на своих детей, а не клянчите у государства. Пенсионерам ни копейки не дали, а у них на лекарства денег ни меньше уходит, чем на ваших детей. Рожаете — научитесь надеяться на себя, а не содержать себя и своих детей на чужие налоги!

Гость, 01 августа:

— Пусть работу вернут всем. Мой муж работая официально до сих пор без работы, т.к не все сферы открыты. Но если не будет выплат на август, даже не обижусь, спасибо за те выплаты.

Аноним, 01 августа:

— Я сама мама. В браке с мужем были 7 лет. Он психанул, что я осталась без работы с этим короновирусом и просто ушёл жить к своей маме, наплевав на своего ребенка — ни помощи, нечего и я дома так как сады были закрыты. Вот на что мне содержать ребенка, если такое случилось? Хорошо, что дали сад. Нашла работу, но зп получу только в сентябре. И на что жить в августе??? Если родному папе плевать на все, ладно я. Но ребенок-то тут причём? И уверена, таких много, и у всех разные причины, почему им понадобилась помощь от государства. Зачем всех ронять под так называемых «мамаш», которые рожают ради денег и т.д и т.п. Есть мамы, которые реально попали в трудную ситуацию и нуждаются в помощи.

Людмила Екатеринбург, 01 августа:

— У меня в подъезде живет семья нариков — у них трое малолетних детей, ни дня не работали. Им как с куста 90 тыс., если дадут еще и за август из пенсионного фонда, т.е. из моей пенсии, которую мне так и не дадут вовремя, потому что продлили выход на пенсию. Вот это справедливо или нет?

Аноним, 01 августа:

— Почему выплаты идут из пенсионного фонда? Нам продлили пенсию, сказали — нет денег, а теперь всем подряд выплачивают — кто платил честно и кто вообще не работает, только и просит подачки. Нарожали по 5 детей, как будто у них муж Абрамович.

Аноним, 01 августа:

— Никто не клянчит, если положено и выплачивают. Вы со стороны слышите себя? Завидно, завидуйте молча, нечего писать ерунду про детей, бестолочи.

Аноним, 02 августа:

— Это вы бестолочи, своих маленьких детей уже сейчас не можете прокормить, а что будет дальше, эти деньги не вами заработаны, чтобы вам их отдавать.

Аноним, 01 августа:

— Пенсионерам, между прочим, тоже нелегко. Но не попрошайничаем. Знаем, бесполезно.

Аноним, 02 августа:

— Интересно рассуждают: Как же мы растили детей без этих подачек? А вы вспомните, какое соответствие цен с зарплатами раньше было. У меня мама на месячную зарплату могла купить два пальто (зимнее и осеннее) и на остаток денег мы целый месяц жили и денег хватало, а сейчас мало кто получает выше минималки. А на минималку реально купить два пальто и прожить еще целый месяц?