«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

Окружили приехавшего в новую строящуюся школу в микрорайоне Южном губернатора Новосибирской области жители Бердска. Сегодня, 4 августа, он проинспектировал новую школу, построенную по нацпроекту. Но его остановили горожане. Под горячую руку попали и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, мэр Бердска Евгений Шестернин. Местная активистка Наталья Слесарева потребовала от губернатора ответа о его отношении к строительству мусорного полигона за кладбищем Бердска, но на землях Искитимского района.
— Вот смотрите: здесь строят дорогу, роют котлован. Здесь полигон строят? – обратился Андрей Травников к бердчанке.
— Давайте не будем! Хорошо, вы против мусорного полигона? Ваша позиция? – поинтересовалась активистка.
— Я против свалки, — ответил Андрей Травников. — Если я вам сказал, что сегодня там никаких работ по строительству полигона не ведется, значит так и есть.
Напомним, уже больше месяца ведутся споры и переговоры по поводу строительства полигона. На сегодняшний день работы по строительству полигона приостановлены, но до получения государственной экспертизы проекта, доказывающей его экологическую безопасность.
Автор видео Алина Бурова
Диоксины нейтрализуются при температурах свыше 900 градусов.
Для интересующихся видосик на тему мусоросжигательных заводов в Швеции, Финляндии, Австрии.
https://youtu.be/Vv6KhEPY9H4
Крайне негативное!
Старая , как мир чиновничья песенка, про штрафы которые сами же чмновники и выдумали! Если мы всем бердском сдохнем от онкологии , которую подхватим с областной свалки-Бердск, то кому мы будем платить штрафы? Богу на том свете, если он вообще есть?
Даже методичку не удосужились поменять.
Не надо косячить - не будет штрафов.
Накосячил - плати.
Отрицательное. Только полный цикл сортировки и переработки.
А то скатываемся к странам Африки.
Это тем которые туристов развлекают за зарплату, которая местному русскому инженеру в Бердске на БЭМЗе и снилась за месяц? Посмотрите мир на изнанку или орёл и решку, про фальшивые деревни в Африке на туристических маршрутах, про индустрию для богатеньких туристов жаждущих увидеть негров в набедренных повязках с копьями, а их нет уж лет семьдесят! Это просто ряженные актёры, массовка для глупых туристов и не более того! У африканцев давно уже современные гаджеты, европейская одежда, интернет по быстрее нашего, а их родственники давно живут в гейропах и америках на пособиях, о которых аборигены Бердска могут только мечтать! Может хоть тогда дойдёт суровая правда жизни? Это мы, вы и я на сегодня попуасы в набедренных повязках с копьями, меняющие нефть на стеклянные бусы и верующие в сказки ростовщиков уже сто лет.
Мой знакомый в Африку на заработки из Бердска летает. Здесь реже бывает чем там.
Африка давно уже не та, что тебе в чёрно-белом телевизоре показывали. Даже дикари и то в джинсы, шорты да майки давно одеты. Дядя, проснись, ты отстал на полвека! И нас в свою дремучесть за собой пытаешься утянуть
Есть группа Whatsapp, группа в ВК, телеграм.
Присоединяйтесь и дерзайте.
https://vk.com/berdskprotivpoligona
Я против
Женщина бездействием чиновников доведена до отчаяния.
Если перевести всё, что вы сказали на русский, то Жители Бердска опять во всём виноваты! Когда у чиновников было по другому? Никогда!
Но потом всё это всё равно сваливается в один общий контейнер, потому что раздельных НЕТ и никогда не было.
А ещё лежит ящик старых батареек и аккумуляторов килограмма с два. Но сдать в Бердске некуда. Экомобиль в последний раз видели в 2017 году, пункты приёмов все закрыты. Лежат пока, но боюсь, что потекут. Наверное тогда просто выкину. Деваться некуда.
Так все и лепят в одной стороне и снег, и бытовые, коммунальные отходы.
Снег тает и нечист в озеро, дождь будет поливать свалку и вся эта нечисть по реке Раздельной в Обское водохранилище и нам по трубам в стакан.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/04/587626-umolchal-o-polozhitelnoj-ekspertize-proekta-sanitarno-zashhitnoj-zony-novoj-svalki-ryadom-s-berdskom-i-ne-otvetil-na-voprosy-rosportebnadzor/comment-page-1#comment-1884145
Свалка за кладбищем в Бердске - ужасное решение.
Власть, видимо, уже не знает, как поступить, - требование о размещении новых свалок исходит из Центра. Поэтому мы видим административные танцы с невнятными напевами: "Я - не я. Бдя-бдя-бдя".
.....
ну, извиняюсь конечно ... может я что то не понимаю ..
Свалка предполагается на Искитимской земле ... значит слушания будут в Искитиме ( а их устроит эта тема, наверное, потому что не у них же под носом это будет ...
...И вообще не сказано чёткое « НЕТ свалке»
Поэтому , я что то сомневаюсь в том, что свалки не будет ..
... Всё жду, когда же Шимкив скажет что нибудь против свалки ...
...но, он ничего не скажет... это априори провальные надежды ..
Красавиц- Бердск под свалочным огнем...
И мусорщик - он тоже, на вахте неустанно
Юная "пехота" в бушлатике морском.
...
Видимо стерео троли подтянулись? Уважаемый, назовите пять мясоперерабатывающих заводов, расположенных между Свердловской областью и Хабаровском? Хорошо хотя бы один мясоперерабатывающий завод? Нет таких в природе? Раз нет то кому вы тут лепите сказки про Бердск?