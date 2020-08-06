«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

4 августа глава региона приехал, чтобы проинспектировать новую школу в микрорайоне Южном. Но протестующие «перехватили» губернатора и «атаковали» вопросами про строящуюся свалку. «Я против свалки», — ответил он.

Андрей Травников приехал в Бердск 4 августа

Окружили приехавшего в новую строящуюся школу в микрорайоне Южном губернатора Новосибирской области жители Бердска. Сегодня, 4 августа, он проинспектировал новую школу, построенную по нацпроекту. Но его остановили горожане. Под горячую руку попали и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, мэр Бердска Евгений Шестернин. Местная активистка Наталья Слесарева потребовала от губернатора ответа о его отношении к строительству мусорного полигона за кладбищем Бердска, но на землях Искитимского района.

— Вот смотрите: здесь строят дорогу, роют котлован. Здесь полигон строят? – обратился Андрей Травников к бердчанке.

— Давайте не будем! Хорошо, вы против мусорного полигона? Ваша позиция? – поинтересовалась активистка.

— Я против свалки, — ответил Андрей Травников. — Если я вам сказал, что сегодня там никаких работ по строительству полигона не ведется, значит так и есть.

Напомним, уже больше месяца ведутся споры и переговоры по поводу строительства полигона. На сегодняшний день работы по строительству полигона приостановлены, но до получения государственной экспертизы проекта, доказывающей его экологическую безопасность.

Автор видео Алина Бурова

