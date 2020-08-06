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«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

18:12 06.08.2020 Фото: Алины Буровой
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4 августа глава региона приехал, чтобы проинспектировать новую школу в микрорайоне Южном. Но протестующие «перехватили» губернатора и «атаковали» вопросами про строящуюся свалку. «Я против свалки», — ответил он.

Напали на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео
Андрей Травников приехал в Бердск 4 августа
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Напали на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео

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Окружили приехавшего в новую строящуюся школу в микрорайоне Южном губернатора Новосибирской области жители Бердска. Сегодня, 4 августа, он проинспектировал новую школу, построенную по нацпроекту. Но его остановили горожане. Под горячую руку попали и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, мэр Бердска Евгений Шестернин. Местная активистка Наталья Слесарева потребовала от губернатора ответа о его отношении к строительству мусорного полигона за кладбищем Бердска, но на землях Искитимского района.

— Вот смотрите: здесь строят дорогу, роют котлован. Здесь полигон строят? – обратился Андрей Травников к бердчанке.

— Давайте не будем! Хорошо, вы против мусорного полигона? Ваша позиция? – поинтересовалась активистка.

— Я против свалки, — ответил Андрей Травников. — Если я вам сказал, что сегодня там никаких работ по строительству полигона не ведется, значит так и есть.

Напомним, уже больше месяца ведутся споры и переговоры по поводу строительства полигона. На сегодняшний день работы по строительству полигона приостановлены, но до получения государственной экспертизы проекта, доказывающей его экологическую безопасность.

Автор видео Алина Бурова

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От редакции

Какое у вас отношение к свалке?

Аноним, 04 августа 2020 13:01
Отвратителено. Плату за мусор в пять раз повысили якобы такой шаг это для строительства современных мусороперерабатывающих заводов. А получается что ничего строить не будут. Это просто беспредел!!!
Аноним, 04 августа 2020 15:20
Вам заводы с диоксином зачем? Двухходовка про завод? Подышите у выхлопной трубы. Вам не повредит.
Владимир Ильич, 04 августа 2020 16:42
"Вам заводы с диоксином зачем?"
Диоксины нейтрализуются при температурах свыше 900 градусов.

Для интересующихся видосик на тему мусоросжигательных заводов в Швеции, Финляндии, Австрии.
https://youtu.be/Vv6KhEPY9H4
Аноним, 04 августа 2020 20:11
Вам крайне нужен завод именно в Бердске? Я спросила - зачем он вам лично? Обоснуйте. Я не сомневаюсь, что у нас всё будет как "в Швеции, Финляндии, Австрии." Ведь всё остальное именно так.
Аноним, 05 августа 2020 00:37
Получается просто будут валить в речку
Аноним, 04 августа 2020 13:13
НВР:
Крайне негативное!
Аноним, 04 августа 2020 13:28
Молодец Слесарева!!!!!! Молодцы БКС, так глядишь и разбегутся. А губернатора на видео я не увидел, так себя, стыдно смотреть. Может нашего боится с его другом.
Аноним, 04 августа 2020 13:33
тон смените..........., да по совести не так надо было. Это для него помойка рядом с городом Бердском что-то далекое, а для бердчан??? Это очень даже важное. Думаю это только начало, весь город поднимется если кто-то будем выжидать, а не реальными делами заниматься. Не рассосется, пусть знает.
Аноним, 04 августа 2020 13:34
а ещё Травников сказал, что свалка у с.Маяк пока заморожена, но отменить её НЕЛЬЗЯ из-за штрафов, за этим последующих. Т.е. чиновники на самом деле боятся наказания за "прокол" в проектировании и утверждении схемы размещения свалок в НСО. Выручить, как выясняется, может опять только Путин! Печалька.
Аноним, 04 августа 2020 15:10
"что свалка у с.Маяк пока заморожена, но отменить её НЕЛЬЗЯ из-за штрафов,"

Старая , как мир чиновничья песенка, про штрафы которые сами же чмновники и выдумали! Если мы всем бердском сдохнем от онкологии , которую подхватим с областной свалки-Бердск, то кому мы будем платить штрафы? Богу на том свете, если он вообще есть?
Аноним, 05 августа 2020 19:24
Тоже они говорили по Дом на Спортивной.
Даже методичку не удосужились поменять.
Не надо косячить - не будет штрафов.
Накосячил - плати.
544, 04 августа 2020 13:43
Молодцы
Владимир Ильич, 04 августа 2020 14:00
"Какое у вас отношение к свалке?"
Отрицательное. Только полный цикл сортировки и переработки.
А то скатываемся к странам Африки.
Аноним, 04 августа 2020 15:12
Проснитесь, мы давно в конце стран Африки по всем показателям от промышленности, до покупательной способности нищих работающих работяг, но даже по коррупции которая была брендом стран Африки типа Самали и Нигерии, наша страна их и то обогнала в худшую сторону!!!
Аноним, 04 августа 2020 15:22
Свой цикл переработки обеда организуйте у себя на даче,:->
Гость, 04 августа 2020 16:50
РасскажЫ это африканцам, которые ходят босые в набедренных повязках из травы.
Аноним, 04 августа 2020 18:25
" Гость, 04 августа 2020 16:50РасскажЫ это африканцам, которые ходят босые в набедренных повязках из травы."

Это тем которые туристов развлекают за зарплату, которая местному русскому инженеру в Бердске на БЭМЗе и снилась за месяц? Посмотрите мир на изнанку или орёл и решку, про фальшивые деревни в Африке на туристических маршрутах, про индустрию для богатеньких туристов жаждущих увидеть негров в набедренных повязках с копьями, а их нет уж лет семьдесят! Это просто ряженные актёры, массовка для глупых туристов и не более того! У африканцев давно уже современные гаджеты, европейская одежда, интернет по быстрее нашего, а их родственники давно живут в гейропах и америках на пособиях, о которых аборигены Бердска могут только мечтать! Может хоть тогда дойдёт суровая правда жизни? Это мы, вы и я на сегодня попуасы в набедренных повязках с копьями, меняющие нефть на стеклянные бусы и верующие в сказки ростовщиков уже сто лет.
Гость, 05 августа 2020 09:09
Ты сам-то бывал в африке?
Аноним, 05 августа 2020 12:52
"Ты сам-то бывал в африке?"

Мой знакомый в Африку на заработки из Бердска летает. Здесь реже бывает чем там.

Африка давно уже не та, что тебе в чёрно-белом телевизоре показывали. Даже дикари и то в джинсы, шорты да майки давно одеты. Дядя, проснись, ты отстал на полвека! И нас в свою дремучесть за собой пытаешься утянуть
Аноним, 04 августа 2020 14:06
Не увидел что бы напали
Ёла, 04 августа 2020 14:16
Резко отрицательное!
Сибиряк, 04 августа 2020 14:23
Неужели не нашлось из 100 тысячного города более достойного общественного представителя для переговоров с губернатором.
Владимир Ильич, 04 августа 2020 15:12
Хм.
Есть группа Whatsapp, группа в ВК, телеграм.
Присоединяйтесь и дерзайте.
https://vk.com/berdskprotivpoligona
Аноним, 04 августа 2020 15:15
Так ты же поленился не пошёл, а кроме тебя у нас в Бердске откуда лучшие из лучших? Привык на чужом горбу выезжать всю жизнь? Слава Богу, что хоть кто то себя и свой страх пересилить сумел и слова небожителю молвить посмел на наперекор, что для Бердска вообще чудо чудное!
Аноним, 04 августа 2020 15:23
Да вы эстет
1906, 04 августа 2020 15:37
Вы имеете ввиду себя?Что значит более достойный представитель общественности? Этих представителей целая общественная палата "достойных" сторонников Голубева под его дудку пляшут и делают стойку на команду "Гав".Хотите еще расширить этот ансамбль? Наталья Петровна молодец,сумела заставить губернатора слушать себя.А этого достичь не просто.Обычно на чиновничьи отмазки сам себя чувствуешь дураком.И губернатор лично ее пригласил на слушания по свалке.Умничка Наталья.
Аноним, 04 августа 2020 14:27
НВР:
Я против
Николай Сычев, 04 августа 2020 14:40
Слесереву нужно понять. Она живет в микрорайона Юго-Восточный и первые пары вони от свалки ей и ее детям перепадут, а уж потом этот "аромат" распространится по всему городу Бердску как по газовой камере.
Женщина бездействием чиновников доведена до отчаяния.
горожанин, 04 августа 2020 15:05
Самое противное,что там уже больше 10 лет стихийная свалка! Полевая дорога от собачьего питомника до Бэмзовского кирзавода, и домов на Ключевой,горы бытового,строительного мусора,я полагаю,что родом он с близлежащего частного сектора,дачных обществ,и со строек Белокаменного.Вот как то так.Фотки попозже скину.
Аноним, 04 августа 2020 15:24
Так пишите в Минприроды, Роспотребнадзор, Прокуратуру. Тема урока - буквы
Аноним, 05 августа 2020 15:45
Эта свалка появилась раньше "Белокаменного"
Аноним, 04 августа 2020 15:22
Люди!Представьте! Свалку велят заморозить! И тут же Травников велит закрыть свалку старую, которую надо было закрыть 10 лет назад, к тому же на законных основаниях. Бердску хватит недели, чтобы "засраться" по уши. Где бы не сделали полигон - он будет мешать всем: Бердск, Линёво, Кольцово, Искитим! Хоть кому! Вопрос к власти: Где обещанные мусороперерабатывающий завод? "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.Путин: до 2024 года необходимо построить 200 современных заводов по утилизации отходов" Главный вопрос к населению: На чём заводу работать? Население готово сортировать мусор самостоятельно по контейнерам? Вбухать миллиарды и остановить современный завод из за неуменя организовать сбор мусора.
Аноним, 04 августа 2020 15:51
"Главный вопрос к населению: На чём заводу работать? Население готово сортировать мусор самостоятельно по контейнерам? Вбухать миллиарды и остановить современный завод из за неуменя организовать сбор мусора."

Если перевести всё, что вы сказали на русский, то Жители Бердска опять во всём виноваты! Когда у чиновников было по другому? Никогда!
Аноним, 05 августа 2020 13:46
Не скажу за всё население, но я дома сортирую всё практически автоматически - стекло отдельно стоит, пластик (он обычно крупный) - в отдельном пакете, пищевые отходы - в отдельном и т. п.
Но потом всё это всё равно сваливается в один общий контейнер, потому что раздельных НЕТ и никогда не было.

А ещё лежит ящик старых батареек и аккумуляторов килограмма с два. Но сдать в Бердске некуда. Экомобиль в последний раз видели в 2017 году, пункты приёмов все закрыты. Лежат пока, но боюсь, что потекут. Наверное тогда просто выкину. Деваться некуда.
Анонимус, 04 августа 2020 15:38
Тут уже не тон менять надо а губернатора , чё то мямлит , ни толком ответить не решить
Сибиряк, 04 августа 2020 15:52
А там напротив Пауковского озера зимняя свалка снега, снегоотвал.
Так все и лепят в одной стороне и снег, и бытовые, коммунальные отходы.
Снег тает и нечист в озеро, дождь будет поливать свалку и вся эта нечисть по реке Раздельной в Обское водохранилище и нам по трубам в стакан.
Boeing 777-300ER, 04 августа 2020 15:52
Я двумя руками за свалку. Скорей бы уже её сделали. И сделают. Травников, помнится, из-за дома Спортивная 15, тоже грозно ножками топал. И что? Дом есть и никуда не денется. Со свалкой будет также, вот увидите. Будет, она, будет. Хватит уже мусолить эту тему. Писать больше не о чем?
Никита, 04 августа 2020 17:30
Тебя послушать, так можно сразу в ящик ложиться. Если ты амебный и не способен отстаивать свои интересы и близких - это не значит, что остальные такие же глупые и безразличные к своему будущему, и настоящему.
Мила, 06 августа 2020 10:05
Вот плозо когда такие боинги везде лезут и голосуют то двумя ногами, то двумя руками, а надо бы в первую очередь головой, да только не у всех она в порядке.Как сегодня дышится?Свалка чадит мощно! Вот наглядная перспективка новой помойки! А еще,сходите ка вы гор.больницу в часы приема онколога и посмотрите в глаза людей, которые сидят в очереди! Вы хотите пополнить их ряды?! А ваши родные?! Спросите ка вы у них? Люди! Давайте уже собирать деньги на адвоката, чтобы отстоять свое право на жизнь!!!!
Аноним, 04 августа 2020 16:09
Жители Бердска остановившие кортеж губернатора и не побоявшиеся дальнейших репрессий настоящие герои нашего времени и нашего города! Много ли найдётся в Бердске людей способных на равных разговаривать с небожителями не лебезя, да ещё и сметь у них что нибудь спрашивать от себя? К сожалению единицы! Остальные предпочтут прикрываясь фразой - лишь бы войны не было, в тихушку хоронить своих умирающих от онкологии родственников, не понимая что их смерть частично лежит на них самих, промолчавших и струсивших когда нужно было говорить и не допустить запуска областной свалки вместо города Бердск!
Аноним, 04 августа 2020 16:27
Умолчал о положительной экспертизе проекта санитарно-защитной зоны новой свалки рядом с Бердском и не ответил на вопросы Роспортебнадзор

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/04/587626-umolchal-o-polozhitelnoj-ekspertize-proekta-sanitarno-zashhitnoj-zony-novoj-svalki-ryadom-s-berdskom-i-ne-otvetil-na-voprosy-rosportebnadzor/comment-page-1#comment-1884145
Аноним, 04 августа 2020 18:05
НВР:
Свалка за кладбищем в Бердске - ужасное решение.
Власть, видимо, уже не знает, как поступить, - требование о размещении новых свалок исходит из Центра. Поэтому мы видим административные танцы с невнятными напевами: "Я - не я. Бдя-бдя-бдя".
Аноним, 04 августа 2020 18:56
Всё они давно знают. Просто усыпляют Бердск, а пока мы спим всё провернут, ну не сносить же - лозунг который уже можно давно повесить на въезде в Бердск!
Аноним, 04 августа 2020 20:13
Судя по троллям, похоже, что скажут: "Не нравится свалка - вот вам завод"
Аноним, 04 августа 2020 21:22
Сейчас в Вестях прозвучало, что свалка будет после общественных слушаний
.....
ну, извиняюсь конечно ... может я что то не понимаю ..
Свалка предполагается на Искитимской земле ... значит слушания будут в Искитиме ( а их устроит эта тема, наверное, потому что не у них же под носом это будет ...
...И вообще не сказано чёткое « НЕТ свалке»
Поэтому , я что то сомневаюсь в том, что свалки не будет ..
... Всё жду, когда же Шимкив скажет что нибудь против свалки ...
...но, он ничего не скажет... это априори провальные надежды ..
1906, 05 августа 2020 05:11
Так что же Вы не пришли на встречу и не задали свой вопрос.Шимкив был доступен,никто его не беспокоил вопросами,даже журналисты.
Мишка, 05 августа 2020 07:59
Видимо будет мусороперерабатывающий завод, раз такие силы задействованы.В этом нет ничего страшного, но знаете ли стереотипы...Раньше помнится все ругались что много магазинов, и новые лепят магазины на Вокзальной, сейчас ничего, многим даже нравиться из местных. Время расставит все на свои места.
Аноним, 05 августа 2020 11:28
Изрытые лиманы, поникшие каштаны,
Красавиц- Бердск под свалочным огнем...
И мусорщик - он тоже, на вахте неустанно
Юная "пехота" в бушлатике морском.
Аноним, 05 августа 2020 15:20
Да, я просто знаю что он ответит
...
Аноним, 05 августа 2020 22:34
" Мишка, 05 августа 2020 07:59Видимо будет мусороперерабатывающий завод, раз такие силы задействованы.В этом нет ничего страшного, но знаете ли стереотипы..."

Видимо стерео троли подтянулись? Уважаемый, назовите пять мясоперерабатывающих заводов, расположенных между Свердловской областью и Хабаровском? Хорошо хотя бы один мясоперерабатывающий завод? Нет таких в природе? Раз нет то кому вы тут лепите сказки про Бердск?

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