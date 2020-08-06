Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег

Днем 4 августа люди спешат на пляж «Старый Бердск». Лето коротко, нужно воспользоваться последними жаркими днями, чтобы вкусить прелесть пляжного отдыха, поваляться на песке, окунуться в прохладу Обского моря.
8-летнему Александру (имя изменено) не до купания и бесцельного времяпрепровождения. Пристроившись в тени под навесом у магазина, что возле входа на пляж, он продает «шурушки». Мальчишка сидит на коленях, разложив перед собой USB-шнур, миниатюрные гаечные ключи, какие-то палочки. На вопрос: «Продаешь?», утвердительно кивнул головой.
— Почем?
Саша признался, что с деньгами в его семье туго. Папа «пока не работает», мама «сидит с маленьким». Семья Александра, по его словам, живет недалеко от пляжа «Старый Бердск» — 10 минут пешком.
Мальчишка вполне ухоженный, хорошо говорящий. Продукты есть, они не голодают, но больше ни на что денег нет, откровенничает пацан.
Подходят молодые люди, приценяются и покупают пару вещиц по сотне. Третий дал 50 рублей «на мороженое». Саша поблагодарил и зажал купюры в кулачке.
Во вторник он впервые вышел на промысел, как утверждает, с позволения мамы.
— Только пришел, уже две штуки продал. Они мне больше не нужны. Мама разрешила. Папа пока не работает, скоро выйдет на работу. Мама дома с братиком. Еда есть, — рассказал Александр.
И поделился планами, завтра хочет прийти продавать одежду — «футболки и шорты с тренировок». Деньги, говорит, нужны, чтобы телефон купить, так как его сломался. Родители пока не могут позволить себе такие траты.
Через полчаса Саша исчез. Видимо, все продал, выручив рублей 400.
После общения с пацаном возникло двоякое чувство. С одной стороны, не должен школьник стоять коленками на асфальте и продавать свои старые «железяки». А с другой, — это весьма показательный пример того, как тяжело приходится семьям, где родители потеряли работу, где появился маленький ребенок. И чаще всего это вполне благополучные семьи, попавшие в сложную, а то и безвыходную ситуацию.
Скорее всего, сейчас тему возьмут на карандаш органы опеки, подразделение по делам несовершеннолетних, пойдут искать родителей Александра. И хорошо, если для того, чтобы помочь. А то ведь и для изъятия детей повод найдут.
Нет
Можно
А у либерды О5 Путин виноват??!
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а кто виноват, что папа потерял работу, а мамам с детьми платят практически шиш? Обама?
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Мамашка куда дела деньги, полученные на двоих детей?
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почему на двоих? эти ковидные выплаты детям до 3-х лет не положены.
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мой сын шеф-повар с апреля не работает -- весь общепит просто закрыли приказом сверху, без каких-либо компенсаций. и кто виноват, что папу поставили таким раком?
Автор боится что семью возьмут на карандаш? А назачем тогда написал про этот случай? Чего хотел добиться? Не этого ли?
приходиться работу найти можно но зарплата ???
Да хоть бы и сидят, дольше проживут, целыми днями голодные работают, вдыхают пыль, калечаться, вечно их торопят, быстрее, быстрее, план, переплан, а денег
Я вам открою одну страшную тайну, как легко экономить огромные деньги в семейном бюджете если у вас уже есть маленькие дети в Бердске, при том, что денег шиш да маленько, а покупательной способности зарплаты с гулькин нос в Бердске, если ты конечно не воруешь! В Бердске есть очень много национальных общин замкнутых на себя, давно решивших этот сложный вопрос, все кроме славянской потому, что её никто не посмел создать в Бердске(русов, украинцев, белорусов) наверно потому мы и умираем без взаимной поддержки и взаимопомощи, без которой ни одной национальности просто физически не выжить в современном мире и этой стране тем более, но логика судя по нежеланию объединится перед трудностями это не наше? И представители этих общин чтобы выжить в это сложное нищее время, меняются ненужными детскими вещами, да и любыми другими на нужные им сегодня, внутри своих общин, ни стоит напоминать, что на сегодня стоимость детских вещей, игрушек, великов, колясок, санок, самокатов конские в Бердске и мало чем по стоимости отличаются от взрослых по цене? , Меняя внутри своей общины велосипедами, самокатами, колясками, на то что в данный момент нужно именно вашей семье вы тем самым экономя бюджет отдельной семьи входящей в эту общину, в огромных денежных суммах, а не продают всё за копейки на авито ещё и подкармливая барыг посредников! Но мы славяне не ищем лёгких путей? Ведь по мнению славян в общины стыдно объединятся ? Мы ведь воспитаны на трёх богатырях, которым не нужна была помощь ближнего, а тем более какой то там родовой общины, они ведь в своих сказках, одни выкручивались? Жаль, что выжить одному зачастую работает только в сказке, а в жизни такие люди быстро спиваются потому, что один в поле не воин и некогда не был, только в сказках...
Вы давно на пенсии или еще в школе учитесь ?
Нет никаких ситуаций, работать бессмысленно, денег не будет, будут копейки, ничего не будет.
Кто работает тот так ничего себе и не заработал, хватает только на мелочь всякую.
Я знаю ваш ответ, но работать конечно надо.
Надо, но только не в вашем понимании работать.
В ваше понимании, это цех, завод, магазин, офис, это все г...