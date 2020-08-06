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Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег

18:18 06.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По словам мальчишки, папа не работает, мама сидит с маленьким братиком, они не голодают, но с деньгами туго. «Железяки» по 50 и 100 рублей отдыхающие разобрали у него за полчаса. Еще и на мороженое дали. В следующий раз он решил продавать свои «футболки и шорты».

Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8 летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег
Предпринимательский дебют Александра

Днем 4 августа люди спешат на пляж «Старый Бердск». Лето коротко, нужно воспользоваться последними жаркими днями, чтобы вкусить прелесть пляжного отдыха, поваляться на песке, окунуться в прохладу Обского моря.

8-летнему Александру (имя изменено) не до купания и бесцельного времяпрепровождения. Пристроившись в тени под навесом у магазина, что возле входа на пляж, он продает «шурушки». Мальчишка сидит на коленях, разложив перед собой USB-шнур, миниатюрные гаечные ключи, какие-то палочки. На вопрос: «Продаешь?», утвердительно кивнул головой.

— Почем?

— Это и это по 100 рублей, это и это — 50…

Саша признался, что с деньгами в его семье туго. Папа «пока не работает», мама «сидит с маленьким». Семья Александра, по его словам, живет недалеко от пляжа «Старый Бердск» — 10 минут пешком.

Мальчишка вполне ухоженный, хорошо говорящий. Продукты есть, они не голодают, но больше ни на что денег нет, откровенничает пацан.

Подходят молодые люди, приценяются и покупают пару вещиц по сотне. Третий дал 50 рублей «на мороженое». Саша поблагодарил и зажал купюры в кулачке.

Во вторник он впервые вышел на промысел, как утверждает, с позволения мамы.
— Только пришел, уже две штуки продал. Они мне больше не нужны. Мама разрешила. Папа пока не работает, скоро выйдет на работу. Мама дома с братиком. Еда есть, — рассказал Александр.

И поделился планами, завтра хочет прийти продавать одежду — «футболки и шорты с тренировок». Деньги, говорит, нужны, чтобы телефон купить, так как его сломался. Родители пока не могут позволить себе такие траты.

Через полчаса Саша исчез. Видимо, все продал, выручив рублей 400.

После общения с пацаном возникло двоякое чувство. С одной стороны, не должен школьник стоять коленками на асфальте и продавать свои старые «железяки». А с другой, — это весьма показательный пример того, как тяжело приходится семьям, где родители потеряли работу, где появился маленький ребенок. И чаще всего это вполне благополучные семьи, попавшие в сложную, а то и безвыходную ситуацию.

Скорее всего, сейчас тему возьмут на карандаш органы опеки, подразделение по делам несовершеннолетних, пойдут искать родителей Александра. И хорошо, если для того, чтобы помочь. А то ведь и для изъятия детей повод найдут.

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От редакции

Можно разрешать ребенку торговать на улице?

Евгений, 04 августа 2020 15:54
Было дело у самого. Машины мыл, фигней торговал... в лихие девяностые. ПЛОХО ЭТО!!! Жалко мальчишку
Аноним, 06 августа 2020 08:48
Что плохо? Будет знать что такое рубль. Толпы таких во дворе бегают, матом кроют, ветки ломают и т.д. сделай замечание..... Так хорошо?
Аноним, 04 августа 2020 16:22
Мама разрешила торговать-маме надо папу гнать в шею на работу.А то прожрали 40 тысяч,а сейчас ребенок остался крайним Срочно опеке надо заниматься этой семьей.Может тогда папа вприпрыжку побежит на любую работу
Аноним, 04 августа 2020 17:08
Поддерживаю полностью! Мамашка куда дела деньги, полученные на двоих детей? Прокутили на парус папашкой, который на работу не торопится? И вот пример современных мамашек:была сегодня в парикмахерской, заглядывает к моему мастеру молодая особа лет 25-28, и задаёт вопрос:"вы не сможете мне побрить голову, где выбрито в Долг? Я сейчас на шугаринг пришла, а на днях детские получу и рассчитаюсь "... Вот и делайте выводы, на что тратятся детские пособия и путинские выплаты!
Аноним, 04 августа 2020 19:26
А вы уверены что устроившись на работу будут деньги ?
Вася, 04 августа 2020 22:04
Какое Ваше дело? За собой следите и своей семьёй. Если Вы прожрали деньги, не значит, что все так делают... Не судите по себе... Засуньте свой нос себе в одно место, не нужно совать в чужие дела...
Алена, 05 августа 2020 13:21
Мальчик ведь пояснил, что хочет купить телефон. Автор отметил, что ребёнок ухоженный, значит его и дома кормят. Что вы сразу на мать накинулись! Не все безграмотно деньгами распоряжаються. Или надо было с них мальчику телефон купить, а самим лапу сосать?
Аноним, 04 августа 2020 17:08
Предприниматель растет
Банкир, 06 августа 2020 12:15
Почётный....
аноним, 04 августа 2020 18:59
Плохо, что ребёнок продаёт барахло Деньги портят многих, а детей особенно Вроде с виду, ну что плохого, что парень продаёт по 100 и 50 рублей свои какие то железки Мама с папой должны заботиться сами о сыне и чтобы с деньгами не было туго Папе нужно работать, а не дома сидеть. Или же с детьми может сейчас и папа сидеть в дикретном отпуске Тогда маме надо трудиться и содержать семью.Плохо когда оба родителя не работают
Аноним, 04 августа 2020 19:23
Зачем на коленях то ?
Вася, 05 августа 2020 08:26
Возможно так удобней чем на кортошах.... ну хотя бы что подстелил, тяжело без стульчика....
Аноним, 04 августа 2020 19:35
НВР:
Нет
Аноним, 04 августа 2020 20:32
НВР:
Можно
Аноним, 04 августа 2020 20:48
В путинской россии все будущее детей - это торговать шурушками на коленях...
Пип, 04 августа 2020 21:21
Это не в Путинской России, это в России таких мамаш и папаш... Путин дал деньги. 40 тысяч. Можно было детей кормить и поить га эти деньги несколько месяцев.
Аноним, 04 августа 2020 22:33
Вы ещё про макарошки что нибудь скажите, и что есть надо меньше и про дырку новую на поясе. Что там ещё депутаты предлагали за 400 000 в месяц?
Гость, 05 августа 2020 16:23
"По словам мальчишки, папа не работает, мама сидит с маленьким братиком,..."
А у либерды О5 Путин виноват??!
Аноним, 06 августа 2020 10:11
А у либерды О5 Путин виноват??!
==================================
а кто виноват, что папа потерял работу, а мамам с детьми платят практически шиш? Обама?
..................................
Мамашка куда дела деньги, полученные на двоих детей?
=====================================
почему на двоих? эти ковидные выплаты детям до 3-х лет не положены.
Аноним, 06 августа 2020 12:03
По словам мальчишки, папа не работает, ... А у либерды О5 Путин виноват??!
=========================================
мой сын шеф-повар с апреля не работает -- весь общепит просто закрыли приказом сверху, без каких-либо компенсаций. и кто виноват, что папу поставили таким раком?
Nati, 04 августа 2020 22:19
Нет ничего плохого в том что ребёнок избавится от ненужного"барахлишка" ещё и выручит за это деньги на покупку нужной ему вещи.Я бы была не против. Вместе бы перебрал все его "пожитки" (недостающую сумму добавила) Другое дело как ребёнок продаёт и где.С точки зрения выбора места может и правильно (если он все продал), но не на коленях же на голом асфальте.
Автор боится что семью возьмут на карандаш? А назачем тогда написал про этот случай? Чего хотел добиться? Не этого ли?
Аноним, 05 августа 2020 08:54
У ребенка в планах продавать свою одежду Это нормально?
, 05 августа 2020 15:24
Ему 8 лет. Дети ростут. Это нормально?
Аноним, 06 августа 2020 15:29
Не просто одежду, а спортивную одежду. Не предмет первой необходимости.
Аноним, 04 августа 2020 22:40
Зачем такие детей рожают?
, 05 августа 2020 15:30
Вы о чём вообще? Каких таких? Наше правительство то дефолт, то девальвацию, то кризис, то вирус устраивает с завидным постоянством. Людям копейки платят. Купипродайку в стране устроили и тех теперь закрывают на карантин. Люди работу теряют. Но эти не теряют лицо. Не воруют, а как могут выживают, как и 90% населения.
Аноним, 05 августа 2020 22:56
Пенсионеры которые 20 лет на пенсии думают иначе ну и еще есть категории не буду перечислять это фуфло.
Александр Иванович, 04 августа 2020 23:25
Лихие 90е говоришь. А щас не лихие 20е начинаются, как думаете?
Аноним, 06 августа 2020 11:00
Не жили вы в 90-х, видать. Сейчас - это детский лепет.
Махновец, 05 августа 2020 06:44
Папу такого гнать в зашей,а Саша молодец,поддерживает семью.
Аноним, 05 августа 2020 08:40
Ни чё, скоро и этот парень,как вся Россия с кален встанет!
Аноним, 05 августа 2020 08:43
Будущий бизнесмен! Этому в школе не научить. Врождённо у него.
Аноним, 05 августа 2020 09:03
НВР:
приходиться работу найти можно но зарплата ???
ар, 05 августа 2020 10:08
сидеть дома конечно правильнее если зарплата маленькая...
Аноним, 05 августа 2020 23:02
Почему вы думаете что они сидят дома ?
Да хоть бы и сидят, дольше проживут, целыми днями голодные работают, вдыхают пыль, калечаться, вечно их торопят, быстрее, быстрее, план, переплан, а денег
Хех, 05 августа 2020 10:31
На коленях что б жальче его было
Аноним, 06 августа 2020 10:13
а ваши дети во время игры как сидят? кашельлаврова удалено
evro, 05 августа 2020 10:45
Детей к труду приучать,кончено,нужно. Но это не тот случай, не путайте. Раз папе амбиции не позволяют работать хоть где,что б накормить детей, то пусть сам становится на колени и торгует!
Гость, 05 августа 2020 11:19
Зачем такие новости писать? Сейчас только проблем добавят семье, теперь будут лишать родителей их прав. И все под благовидным предлогом, якобы так лучше будет. А на деле как работы не было, так ее никто и не предложит, еще и ребенка забрать попытаются, хорошо если все обойдется. Это все Ювеналка, от туда ноги растут...
Аноним, 05 августа 2020 11:33
Так-то не факт, что мальчишка не врёт. Может, просто придумал историю. Молодец - на мороженое заработал... Так-то семей с непростой ситуацией много оказалось. И "прожрать" сороковку - много времени не надо на четверых-то. И не факт, что там "сороковка" - мелкому может и трёх не быть, тогда там по десятке на прошлый и позапрошлый месяца.
Аноним, 05 августа 2020 11:57
Что плохого, что ребенок зарабатывает себе на телефон ? Было бы лучше, если бы шлялся по улицам или играл сутками за компьютером в стрелялки ? Плохо, что отец не работает, но всякие бывают ситуации. Мальчишка ни ворует, ни попрошайничает, почему сразу осуждать ? У каждого в семье остаются приличные детские вещи,кто может продают через АВИТО, почему считается зазорным , если ребенок их продаст сам ? Растет будущий мужчина, не нужно отбивать у ребенка желание сделать что-то нужное для семьи, найти способ заработать самому для себя.
если подумать головой, 05 августа 2020 13:40
"У каждого в семье остаются приличные детские вещи,кто может продают через АВИТО, почему считается зазорным , если ребенок их продаст сам ? "

Я вам открою одну страшную тайну, как легко экономить огромные деньги в семейном бюджете если у вас уже есть маленькие дети в Бердске, при том, что денег шиш да маленько, а покупательной способности зарплаты с гулькин нос в Бердске, если ты конечно не воруешь! В Бердске есть очень много национальных общин замкнутых на себя, давно решивших этот сложный вопрос, все кроме славянской потому, что её никто не посмел создать в Бердске(русов, украинцев, белорусов) наверно потому мы и умираем без взаимной поддержки и взаимопомощи, без которой ни одной национальности просто физически не выжить в современном мире и этой стране тем более, но логика судя по нежеланию объединится перед трудностями это не наше? И представители этих общин чтобы выжить в это сложное нищее время, меняются ненужными детскими вещами, да и любыми другими на нужные им сегодня, внутри своих общин, ни стоит напоминать, что на сегодня стоимость детских вещей, игрушек, великов, колясок, санок, самокатов конские в Бердске и мало чем по стоимости отличаются от взрослых по цене? , Меняя внутри своей общины велосипедами, самокатами, колясками, на то что в данный момент нужно именно вашей семье вы тем самым экономя бюджет отдельной семьи входящей в эту общину, в огромных денежных суммах, а не продают всё за копейки на авито ещё и подкармливая барыг посредников! Но мы славяне не ищем лёгких путей? Ведь по мнению славян в общины стыдно объединятся ? Мы ведь воспитаны на трёх богатырях, которым не нужна была помощь ближнего, а тем более какой то там родовой общины, они ведь в своих сказках, одни выкручивались? Жаль, что выжить одному зачастую работает только в сказке, а в жизни такие люди быстро спиваются потому, что один в поле не воин и некогда не был, только в сказках...
Аноним, 05 августа 2020 23:12
Плохо, что отец не работает, но всякие бывают ситуации.

Вы давно на пенсии или еще в школе учитесь ?
Нет никаких ситуаций, работать бессмысленно, денег не будет, будут копейки, ничего не будет.
Кто работает тот так ничего себе и не заработал, хватает только на мелочь всякую.
Я знаю ваш ответ, но работать конечно надо.
Надо, но только не в вашем понимании работать.
В ваше понимании, это цех, завод, магазин, офис, это все г...
Аноним, 05 августа 2020 13:34
В путинской России ни денег нет ни мозгов у народа.
Не важно, 05 августа 2020 13:44
Люди какие-то странные. Какое Вам дело до этой семьи. В статье ясно написано и не один раз, что они не голодают, еда есть. Ребенку нужны деньги на телефон, его сломался. Вот и пошел мальчишка торговать безделушками, а про футболки и шорты - так они ему скорее всего не нужны уже, малы. Или по вашему родители должны зарабатывать на любые прихоти и капризы детей? Сломал телефон - вот тебе новый. Захотел другую дорогую игрушку - вот тебе сынок/дочурка. Да и про Путинские 40 тыс, что проели. Вам какая разница? Их и давали на нужды семьи, у них может и была нужда в еде.
Анастасия, 05 августа 2020 14:36
Ха-ха-ха,кто пишет, что надо на 40к кормить до сентября месяца. Вам самим то не смешно. Четыре человека и 40к рублей. Это капля в море, с нашими ценами. То, что отец не работает это плохо. Колым всегда найти можно. А мальчишка молодец. Мы в детстве и газетами торговали,и цветами. И никто про опеку не заикался.Наще государство создало, что чуть что сразу опека. А как у алкоголиков которые бухают и дети некхрженнве и грязные не забирают. А мальчишка молодец. Зато ревизию проведёт. Такая ревезич не помешает в каждой семье.
Ника, 05 августа 2020 15:06
С этого начинается свой первый миллион. Молодец ребенок.
Гостья, 05 августа 2020 14:57
Да всё правильно, органам опеки пора вмешаться. Если здоровый лоб не работает (отец), на кой черт семью заводить? Не можешь прокормить? Не рожай
Аноним, 05 августа 2020 23:19
Работая тоже не прокормит.
Лия, 05 августа 2020 15:18
Предпринимательская жилка-это хорошо. Главное тут!!! Почему 8 летний ребёнок, младшего школьного возраста ОДИН!!!! Вблизи водоёма!!! А потом удивляются- куда пропал ребёнок и люди ищут . Участковый должен взять семью на учёт.

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