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«Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?»: Ищут «нормальных» мужей жительницы Бердска

18:11 06.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Я вот тоже давно задаюсь таким вопросом, а потом как подумаю и сразу легче становится. Нафиг оно вам надо — носки, штаны и прочие капризы, — пошутила другая жительница города.

Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?: Ищут нормальных мужей жительницы Бердска
Не нравятся парни, красящие волосы, жительницам Бердска
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?: Ищут нормальных мужей жительницы Бердска

«Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?»: Ищут «нормальных» мужей жительницы Бердска3 знака зодиака, которым обязательно нужно построить семью до конца 2020 годаЕщё 135 новостей

Не может найти «нормальных» мужчин женщина в Бердске. Она написала в социальной сети пост ВКонтакте в группе «Подслушано Бердск». Ее возмутили те молодые люди, которые красят волосы и сидят в соцсетях. В ответ ей откликнулись многие, но больше тех, кто не красит волосы.

— Мужчины, что с вами стало? Где прежние мужики, которые работают, кормят семью, а не красят волосы? На улицу идешь даже познакомиться не с кем, все тут сидят и грязью поливают всех. Где мужчины нормальные, свободные проводят вечера? — написала девушка.

— Курсируем по местности — отвечают парни.

— 2 августа крашеных не было на улицах, — подметила другая бердчанка ей в ответ.

— На работе, — ответил другой парень.

— На работе «херачат» с утра до вечера, — также отметил следующий.

— Автор, я вот тоже давно задаюсь таким вопросом, а потом как подумаю и сразу легче становится. Нафиг оно вам надо — носки, штаны и прочие капризы, — пошутила другая жительница Бердска.

— С таким набором грамматических ошибок… Отсюда следует лишь то, что нормальным мужчинам с вами нечего обсудить, ибо нормальный мужчина зачастую умён, вот и всё, — гордо подметил следующий молодой человек.

— Нормальные с семьёй, свободные волосы красят, — заявил другой.

— Приходи каждое утро на вокзал к электричкам или вон за того таксиста. Из Новосибирска. Он не окучен судя по всему и нормальный мужик¸- заявил еще один.

— Занятые они уже, — разочаровал девушку еще один.

— Да тут мы, тут… — обрадовал другой.

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От редакции

А вы как относитесь к таким парням?

Анна Автоледи, 05 августа 2020 16:13
А если и красят, то что? Может, седину закрашивают? Мы, женщины, тоже это делаем))))
Аноним, 05 августа 2020 19:46
Нормальных мужчин "прибрали" к рукам женщины без короны на голове,без сигареты в башке и без татухи "там"
Аноним, 05 августа 2020 22:20
Для того, чтобы найти нормального мужчину, надо, прежде всего, самой стать нормальной Женщиной!
Аноним, 05 августа 2020 23:34
"Ищут «нормальных» мужей жительницы Бердска"

Во первых, с чего вы взяли, что мужики бывают нормальные и ненормальные? Где критерий нормальности? В вашем гламурном журнале? Одна тётка вам ляпнула? Своей головы и своих мыслей у вас нет нормальные женщины? Кстати, вот вы женщины какие нормальные, а какие ненормальные и как вас прикажите различать? Чем отличается настоящая женщина от ненастоящей? Может вы как раз и ненастоящая вот от вас мужики, как чёрт от ладона и бегают!
Аноним, 06 августа 2020 09:12
Воистину ведь говорят, что один дурак задаст столько вопросов, что все умные не ответят!
Аноним, 06 августа 2020 09:56
" Аноним, 06 августа 2020 09:12
Воистину ведь говорят, что один дурак задаст столько вопросов, что все умные не ответят!"

Когда нечего сказать, то переходят на личные оскорбления характеризующие умственную недоразвитость.
Мужчина, 06 августа 2020 07:34
Я если только услышу о подобных стереотипах, сразу гоню прочь подобных приживалок с претензиями.
Тьфу, мерзость!
evro, 06 августа 2020 09:12
Как говорила одна телеведущая "Нормальных мужиков еще щенками разбирают"
Аноним, 06 августа 2020 09:38
Парикмахер сказала после ухода клиента, что тот ищет невесту.Так что "Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей."
Аноним, 06 августа 2020 10:45
НВР:
Я тоже не пониманию куда делись нормальные мужики. А не те которые себе челки отращивают да волосы красят
Аноним, 06 августа 2020 11:33
Логично, лысым красить нечего.
Вячеслав, 06 августа 2020 16:45
Я холостой, не крашусь, работаю. vk.com/procoder

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