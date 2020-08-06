«Очень близко»: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска

Всё это пойдет на наши огороды, на наши поля, потом мы будем есть огурцы и умирать вместе с этим, — негодуют садоводы. Дорогу к свалке засыпали щебенкой наполовину, зато протянули электропровода вдоль линии ЛЭП.

Жители Юго-Восточного микрорайона и СНТ «Марьин Лог» в недоумении. Полигон ТКО будет нести вред не только природе, но и здоровью людей

Уникальные кадры с высоты попали в редакцию сайта «Весь Искитим» с видом участка под будущую свалку. На них видно, насколько близко расположен предполагаемый полигон ТКО к жилым домам, полям и садовому товариществу «Марьин Лог» Бердска.

Министр ЖКХ и энергетики «приостановил» строительство мусорного полигона между Искитимом и Бердском. Часть дороги к полигону ТКО засыпана щебенкой и огорожена бордюрами. Остальной участок не успели сделать до конца. В случае отрицательных госэкспертиз пообещали исключить полигон ТКО из территориальной схемы.

От городского кладбища до сторожки строителей свалки дорога засыпана щебенкой

Но с 20 по 25 июля вдоль овражной дороги были поставлены столбы и протянуты электропровода, несмотря на заявление министра ЖКХ, что работы не идут и не должны идти.

За неделю с 20 по 25 июля 2020 на свалке появились провода

Не успели засыпать щебенкой приблизительно полкилометра.

Данный участок полигона щебенкой не засыпали

Очень близко к будущей свалке расположены поля. 40 лет назад на этих полях выращивали хлеб. По словам, активистки и общественницы Бердска Натальи Слесаревой, в 2015 году эти поля были засажены кукурузой.

— Земля-матушка хлебом нас кормила, а сейчас её хотя загадить! Для меня это кощунство, — выразила своё мнение Наталья Петровна 31 июля.

В случае появления свалки, выращивать на этой земле уже будет невозможно

Также неподалеку от участка полигона ТКО находятся дачи СНТ «Марьин Лог» и дома жителей Юго-Восточного микрорайона. Участники садового товарищества совместно с активистами Бердска неоднократно устраивали одиночные пикеты и возмущались строительством.

Сельскохозяйственные поля и жилые дома находятся совсем близко к дороге на предполагаемую свалку между Искитимом и Бердском

Мнения жителей

В замешательстве и недоумении пребывают жители Бердска. Многие категорически против свалки и открыто выражали свое мнение на этот счет. Вонь от свалки будет идти на их огороды и погубит урожай, возрастет количество заболеваний, считают они.

— Вы хотите, чтобы с близко расположенного кладбища и полигона ТКО весь этот вонизм к нам шел? Труповые издержки, которые исходят от покойников… Всё это пойдет на наши огороды, на наши поля, потом мы будем есть огурцы и умирать вместе с этим. Больше никакого места не нашлось что ли? Надо как-то решать эту проблему, — упомянул один из жителей Бердска.

Проходящий мимо житель Бердска забеспокоился, что запах со свалки пойдёт на дачные и огородные участки

— Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых… Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов.

Против мусорной свалки в Бердске пикетировал глава СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов

Своим мнением поделилась и видеооператор, которая помогла сайту «Весь Искитим» в организации фотосъемки и видео с квадракоптера.

— Я живу в Бердске уже 20 лет. Сейчас по делам нахожусь в Москве. Домой приезжаю к родителям раз в год. О строительстве свалки я узнала от своей мамы. Если свалка всё-таки, действительно, будет, то я отношусь к этому негативно. Переехать родителям будет сложно, ведь у них частный дом. Весь мир как-то старается развиваться в направлении сортировки мусора, а у нас всё не так. Всё пытаются куда-то закапывать и землю под это новую выделять. Сейчас родные ждут, когда утихнет эта ситуация с коронавирусом, планируют открыто выражать свое мнение, участвовать в пикетах, — рассказала Дарья Лихачева.

Напомним, что на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085, который расположен в 100 м от кладбища Бердска и в 1 км от ближайших садовых обществ на землях Искитимского района планировали возводить полигон ТКО. Люди возмущены и обеспокоены тем, что курортный Бердск станет пристанищем для мусорных отходов.

— В настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, не пройдена государственная экологическая экспертиза стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись, — заявил министр Архипов 16 июля.

Автор видео: Дарья Лихачева