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«Очень близко»: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска

18:06 06.08.2020, Алина Бурова Фото: скриншот с видео Дарьи Лихачевой
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Всё это пойдет на наши огороды, на наши поля, потом мы будем есть огурцы и умирать вместе с этим, — негодуют садоводы. Дорогу к свалке засыпали щебенкой наполовину, зато протянули электропровода вдоль линии ЛЭП.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
Жители Юго-Восточного микрорайона и СНТ «Марьин Лог» в недоумении. Полигон ТКО будет нести вред не только природе, но и здоровью людей
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска

Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видеоЕщё 113 новостей

Уникальные кадры с высоты попали в редакцию сайта «Весь Искитим» с видом участка под будущую свалку. На них видно, насколько близко расположен предполагаемый полигон ТКО к жилым домам, полям и садовому товариществу «Марьин Лог» Бердска.

Министр ЖКХ и энергетики «приостановил» строительство мусорного полигона между Искитимом и Бердском. Часть дороги к полигону ТКО засыпана щебенкой и огорожена бордюрами. Остальной участок не успели сделать до конца. В случае отрицательных госэкспертиз пообещали исключить полигон ТКО из территориальной схемы.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
От городского кладбища до сторожки строителей свалки дорога засыпана щебенкой

Но с 20 по 25 июля вдоль овражной дороги были поставлены столбы и протянуты электропровода, несмотря на заявление министра ЖКХ, что работы не идут и не должны идти.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
За неделю с 20 по 25 июля 2020 на свалке появились провода

Не успели засыпать щебенкой приблизительно полкилометра.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
Данный участок полигона щебенкой не засыпали

Очень близко к будущей свалке расположены поля. 40 лет назад на этих полях выращивали хлеб. По словам, активистки и общественницы Бердска Натальи Слесаревой, в 2015 году эти поля были засажены кукурузой.

— Земля-матушка хлебом нас кормила, а сейчас её хотя загадить! Для меня это кощунство, — выразила своё мнение Наталья Петровна 31 июля.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
В случае появления свалки, выращивать на этой земле уже будет невозможно

Также неподалеку от участка полигона ТКО находятся дачи СНТ «Марьин Лог» и дома жителей Юго-Восточного микрорайона. Участники садового товарищества совместно с активистами Бердска неоднократно устраивали одиночные пикеты и возмущались строительством.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
Сельскохозяйственные поля и жилые дома находятся совсем близко к дороге на предполагаемую свалку между Искитимом и Бердском

Мнения жителей

В замешательстве и недоумении пребывают жители Бердска. Многие категорически против свалки и открыто выражали свое мнение на этот счет. Вонь от свалки будет идти на их огороды и погубит урожай, возрастет количество заболеваний, считают они.

— Вы хотите, чтобы с близко расположенного кладбища и полигона ТКО весь этот вонизм к нам шел? Труповые издержки, которые исходят от покойников… Всё это пойдет на наши огороды, на наши поля, потом мы будем есть огурцы и умирать вместе с этим. Больше никакого места не нашлось что ли? Надо как-то решать эту проблему, — упомянул один из жителей Бердска.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
Проходящий мимо житель Бердска забеспокоился, что запах со свалки пойдёт на дачные и огородные участки

— Я категорически против того, чтобы в 900 метрах от нашего общества появился полигон для отходов — промышленных и бытовых… Если вы не хотите, чтобы у нас плодились моральные и физические уроды от этой гадости, присоединяйтесь. А наши люди выражают одиночными пикетами свое мнение, свое отношение к попыткам разместить здесь свалку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» председатель СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов.

Очень близко: Сняли на видео и фото с высоты птичьего полета будущий полигон ТКО около кладбища жители Бердска
Против мусорной свалки в Бердске пикетировал глава СНТ «Марьин лог» Вячеслав Конов

Своим мнением поделилась и видеооператор, которая помогла сайту «Весь Искитим» в организации фотосъемки и видео с квадракоптера.

— Я живу в Бердске уже 20 лет. Сейчас по делам нахожусь в Москве. Домой приезжаю к родителям раз в год. О строительстве свалки я узнала от своей мамы. Если свалка всё-таки, действительно, будет, то я отношусь к этому негативно. Переехать родителям будет сложно, ведь у них частный дом. Весь мир как-то старается развиваться в направлении сортировки мусора, а у нас всё не так. Всё пытаются куда-то закапывать и землю под это новую выделять. Сейчас родные ждут, когда утихнет эта ситуация с коронавирусом, планируют открыто выражать свое мнение, участвовать в пикетах, — рассказала Дарья Лихачева.

Напомним, что на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085, который расположен в 100 м от кладбища Бердска и в 1 км от ближайших садовых обществ на землях Искитимского района планировали возводить полигон ТКО. Люди возмущены и обеспокоены тем, что курортный Бердск станет пристанищем для мусорных отходов.

— В настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, не пройдена государственная экологическая экспертиза стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись, — заявил министр Архипов 16 июля.

Автор видео: Дарья Лихачева

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От редакции

Сильно близко?

Аноним, 05 августа 2020 13:45
Ролик классныйЗдесь будет город сад.
Аноним, 06 августа 2020 10:28
" Аноним, 05 августа 2020 13:45
Ролик классный
Здесь будет город сад."

У вас наверно просто автозамена Т9 была, а написать вы хотели тут будет просто ад, вместо города Бердск.
Аноним, 05 августа 2020 14:19
И где на видео Марьин лог и Юго-Восточный??
Аноним, 05 августа 2020 15:09
Помница в недавнем прошлом глава администрации г. Бердска господин Терепа за бюджетные деньги летал в Германию для ознакомления с работой мусороперерабатывающего завода, в итоге бюджетных денег нет а вместо завода свалка, хотели как лучше а получилось как всегда.
Аноним, 05 августа 2020 15:18
Хм...не договорились.Че непонятно то.Каждый хотел большой кусок котлеты. Они жрать только любят.
коллега, 05 августа 2020 23:54
Так прокатал деньги-то!
Аноним, 05 августа 2020 16:02
скоро всем городом в храм идти и свечки за упокой одному сильно деятельному ставить начинать надо это как надо своих земляков ненавидеть что бы в родном городе ради денег которых и так хоть ---- ешь такую пакость замутить .
Аноним, 05 августа 2020 20:00
Жаль что Бердчане не такие сплоченные как Хабаровчане."Моя хата с краю".Хотя касается всех Бердчан.Беспредел творят власть имущие с нашего покорного молчания.Если здесь появится свалка,то появиться она навсегда.
Аноним, 05 августа 2020 23:22
Только в Москве да около Москвы строят, деньги с нас собирают а строят полигоны
Аноним, 06 августа 2020 00:18
НВР:
Да блин лучше бы отдали землю людям (многодетным под строительство домов)
Аноним, 06 августа 2020 08:29
Надеюсь, все же тут понимают, что это фотографии месячной давности и что там ничего уже нет? Или кто-то думает, что это "свежак"?
Аноним, 06 августа 2020 12:33
Вы намекаете на то, что это давно не строящийся , а действующий областной свалка полигон Бердск? Кстати не удивлюсь если это уже правда!

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