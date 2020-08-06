Фото-факт: Красят ржавые «могильные» оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска

Ранее власть Бердска скрывала, кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города. И. о. мэра Владимир Захаров сообщал, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже приставы.

«Могильные» оградки покрылись ржавчиной и требуют ухода в Бердске

Рабочие закрашивают ржавчину на «могильных» оградках на пересечении ул. Ленина и Красная Сибирь Бердска. Мужчины в форме дорожных работников покрывают специальной краской «заборы безопасности» 5 августа. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска.

И. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы.

Сейчас оградки все-таки красят. Видимо, исполнители нашлись.

Автор видео Алена Романцова