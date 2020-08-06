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Фото-факт: Красят ржавые «могильные» оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска

17:56 06.08.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Ранее власть Бердска скрывала, кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города. И. о. мэра Владимир Захаров сообщал, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже приставы.

Фото факт: Красят ржавые могильные оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска
«Могильные» оградки покрылись ржавчиной и требуют ухода в Бердске

Рабочие закрашивают ржавчину на «могильных» оградках на пересечении ул. Ленина и Красная Сибирь Бердска. Мужчины в форме дорожных работников покрывают специальной краской «заборы безопасности» 5 августа. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска.

И. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы.

Сейчас оградки все-таки красят. Видимо, исполнители нашлись.

Автор видео Алена Романцова

Фото факт: Красят ржавые могильные оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска

Фото факт: Красят ржавые могильные оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска

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От редакции

Кто красит? Как думаете?

Аноним, 05 августа 2020 16:18
НВР:
Какая разница Кто? Красят не нравится,не красят тоже не нравится. Что за народ то в этом городе живет.Сами ничего не делают, и другим мещают.
Имя, сестра!, 05 августа 2020 21:14
Кто подрядчик-то, кого найти не могут?
Аноним, 05 августа 2020 22:21
Вы хоть на Ленина покрасьте для начала!
ТАТА, 05 августа 2020 23:27
И ни какие они н
и могильные!Заколебали уже!
Аноним, 06 августа 2020 00:38
Если красят, значит выборы скоро.

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