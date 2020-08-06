Фото-факт: Красят ржавые «могильные» оградки на перекрестке ул. Красная Сибирь и Ленина Бердска

Рабочие закрашивают ржавчину на «могильных» оградках на пересечении ул. Ленина и Красная Сибирь Бердска. Мужчины в форме дорожных работников покрывают специальной краской «заборы безопасности» 5 августа. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», кто покрасит ржавые «могильные оградки» вдоль дорог половины города, скрывает власть Бердска.
И. о. мэра Владимир Захаров в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что исправлять дефекты должен подрядчик. Но его не могут найти даже судебные приставы.
Сейчас оградки все-таки красят. Видимо, исполнители нашлись.
Автор видео Алена Романцова
Какая разница Кто? Красят не нравится,не красят тоже не нравится. Что за народ то в этом городе живет.Сами ничего не делают, и другим мещают.
и могильные!Заколебали уже!