6 августа день памяти святых Бориса и Глеба : История жизни и молитвы братьям мученникам

По преданию, приходящие к мощам братьев и произносящие молитву Борису и Глебу, излечивались от многих болезней, слепые вновь начинали видеть, лежачие больные уходили на своих ногах.

Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.

Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.

Однако, коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля (по старому стилю) 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28).

Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором строится духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность старшему брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые».

Празднования в честь святых Бориса и Глеба совершаются три раза в год — по новому стилю это даты: 15 мая — перенесение их мощей в новую церковь-усыпальницу в 1115 году, выстроенную князем Изяславом Ярославичем в Вышгороде, 6 августа — празднование обоим святым и 18 сентября — память князя Глеба.

По преданию, приходящие к мощам братьев и произносящие молитву Борису и Глебу, излечивались от многих болезней, слепые вновь начинали видеть, лежачие больные уходили на своих ногах, сообщает православный портал.

В чем помогают молитвы страстотерпцам Борису и Глебу?

Вознося молитву святому Глебу и брату его, Борису, верующие надеются получить помощь святых в разных трудных ситуациях. Помогают молитвы при болезнях, особенно при сердечных и опорно-двигательной системы. Обращаются к святым и с просьбой о спасении души, о защите от нечистой силы. Произнося слова молитвы Глебу и Борису просительной, можно быть уверенным, что в семье вашей воцарится мир и покой.

Молитва страстотерпцам князьям Борису и Глебу

О, двоице священная, братия прекрасная, доблии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовию послуживший, и кровьми своими, яко багряницею, украсившиися, и ныне со Христом царствующий! Не забудите и нас, сущих на земли, но яко теплии заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом сохраните юных во святей вере и чистоте неврежденными от всякаго прилога неверия и нечистоты, оградите всех нас от всякия скорби, озлоблений и напрасныя смерти, укротите всякую вражду и злобу, действом диавола воздвизаемую от ближних и чуждих. Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, испросите у Великодаровитаго Владыки всем нам оставление прегрешений наших, единомыслие и здравие, избавление от нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, язвы и глада. Снабдевайте своим заступлением (град сей и) всех, чтущих святую память вашу, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святии страстотерпцы, боголюбивая двоице, благовернии князи Борисе и Глебе, измлада всею душею Христа возлюбившии, целомудрие, кротость, смирение и прочия добродетели стяжали есте и, яко Агнцы незлобивии, от брата своего неправедное убиение претерпели есте, чистыя своя души в благоприятную жертву Богу принесосте и от Него венцы нетленныя приясте, припадающе к честному образу вашему, молим вас в дусе сокрушенне и смиренне: вознесите своя усердныя молитвы ко Всемилостивому Спасу нашему, да подаст нам, чтущим святую память вашу, великия Своя и богатыя милости. Церковь Свою Святую да соблюдет от ересей и расколов, в чадех ея да оживет дух правыя веры и любве, дух ведения и благочестия, да дарует всем нам вся, яже к жизни временней и вечней потребная. Ей, святии страстотерпцы, ускорите на помощь к нам, якоже сроднику вашему благоверному князю Александру Невскому и избавите страну нашу от враг видимых и невидимых, от глада, огня, смертоносныя язвы, от всяких бед и напастей; разгоните облежащий ны мрак неверия и развращения, да мирно и благочестно поживем в веце сем и сподобимся христианския кончины и добраго ответа на Страшнем Суде Христа Бога, Емуже подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: calend