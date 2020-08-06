06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Одни слова: Не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО «Полигон» рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж

17:56 06.08.2020, Алена Романцова Фото: скриншот с видео Дарьи Лихачевой
19 12

На опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска. Что на данный момент запрещено делать на участке под будущую свалки ООО «Полигон» — был задан вопрос Архипову. Но на большую часть вопросов ответов нет.

Одни слова: Не запрещал каким либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО Полигон рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж
На месте будущей свалки медленно, но идут работы
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Одни слова: Не запрещал каким либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО Полигон рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж

Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму«Напали» на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видеоЕщё 113 новостей

Почему идут работы на участке под будущую свалку рядом с кладбищем Бердска? Выдан ли запрет ООО «Полигон» на строительство до получения экспертиз по проекту полигона? С такими вопросами к министру ЖКХ региона Денису Архипову обратилась редакция «Курьер. Среда. Бердск». На часть вопросов так и не пришли ответы. Напомним, не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать. А в это время на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска.

Читайте вопросы и те ответы, которые все-таки были даны.

Редакция

1. Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области. Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза.
Просим предоставить подтверждающее постановление (распоряжение) министерства ЖКХ и Э или Правительства Новосибирской области о том, что строительство полигона ТКО на земельном участке кадастрового номера 54:07:047401:1085 не должно вестись до получения положительных экспертиз.

Министерство

нет ответа

Редакция

2. Направлено ли постановление о запрете строительства до получения экспертиз главе Искитимского района и директору ООО «Полигон» Шалдову Д.С.?

Министерство

нет ответа

Редакция

3. Кто и как контролирует исполнение запрета на строительство полигона? Выезжали ли на место и как часто будут выезжать?

Министерство

По итогам совещания по вопросу строительства Объекта, состоявшегося 16.07.2020, в том числе принято решение о проведении выездной проверки администрацией Искитимского района Новосибирской области в целях оценки ситуации в границах земельного участка 54:07:047401 : 1085.
В рамках исполнения решения протокола совещания от 16.07.2020 администрацией Искитимского района Новосибирской области 20.07.2020 проведен визуальный осмотр указанного земельного участка. На момент визуального осмотра строительство Объекта не осуществлялось. Информация о начале строительства Объекта не подтверждена.

В целях мониторинга ситуации, связанной с работами в границах земельного участка 54:07:04740l:1085, силами ГКУ HCO «Проектная дирекция МЖКХиЭ HCO» запланированы регулярные выездные мероприятия.

Редакция

4. «Курьер.Среда.Бердск» 25 июля зафиксировал на фото и видео, как на участке ведутся работы. На эту дату натянули провода электролиний — это является строительными работами?

Министерство

нет ответа

Редакция

5. Также произведено разравнивание щебня на дороге — это является строительными работами?

Министерство

нет ответа

Редакция

6. Что на данный момент запрещено делать на участке под будущую свалки ООО «Полигон» — перечислите.

Министерство

Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.

Мнение читателей
1
11
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Должен был запретить?

Шок, 05 августа 2020 18:08
Могу поспорить, что линия Лэп тоже без разрешения построена
Аноним, 05 августа 2020 19:58
все врут, начиная с первого
Аноним, 06 августа 2020 11:27
А когда не врали?
Николай Сычев, 05 августа 2020 21:47
Сегодня, 5 августа, получил ответ от Главы Искитимского района Лагоды О.В. что "Администрация района не является инициатором проекта строительства полигона ТКО в п.Маяк Искитимского района."
Вон уже как: не у п.Маяк, а в п.Маяк.
А что на этот счет жители самого поселка Маяк думают?
Да и откуда эта идея появилась по строительству полигона ТКО у п.Маяк в пригородной части города Бердска?
На мой взгляд, дело за прокуратурой!
Аноним, 06 августа 2020 11:24
Подал голос еще один "молчун",
Как у Грибоедова по этому поводу? "... да и кому в Москве не затыкали рты обеды ужины и танцы...?"
Аноним, 05 августа 2020 22:19
Я знаю людей из п. Маяк. Хорошие работящие люди. За что им это?
Аноним, 06 августа 2020 11:25
Кто-то должен быть принесен в жертву богу Момоне.
Гость, 05 августа 2020 22:51
"Но разрешение есть только на гараж"
Осталось оформить "реконструкцЫю стеклянной входной группы" к гаражу --- а там городи чО хочешь!
Аноним, 05 августа 2020 22:59
Вы думаете, что просто так вбухивают деньги в дорогу и ЛЭП? Что это просто ради гаража? Конечно же будет свалка, сейчас за лощеные лица из ЕР люди проголосуют и начнется строительство. Губернатор и его компания из этой партии отмалчиваются, чтобы на рейтинг не повлияло. А потом все будет в соответствии с законом и уже ничего нельзя сделать. Как будто первый день в россии живете))
Аноним, 06 августа 2020 11:21
Жаль, что нельзя обязать губернатора построить рядом с этим, в будущем благоухающим местом, особняк и принудить его и его потомков там жить
Реаниматор, 05 августа 2020 23:20
Натянуть провода на дату - это сила! Это согласно пункту №4.
Николай Сычев, 06 августа 2020 08:30
Земляки, смотрите публичную кадастровую карту Бердска или Искитимского района.
Земельный участок у п.Маяк имеет адрес: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет кадастровый номер его: 54:07:047401:1085.
Он имеет категорию земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,...
То есть, на этом земельном участке можно строить все, что хочеш согласно списка и начинать нужно по-хозяйски с туалета, затем гараж под технику, далее склад для хранения инвентаря, а потом размещай по разрешенному списку категории земель:Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,... все что тебе заблагорассудится.
Более того, на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района земельный участок кадастрового номера 54:07:047401:1085 обозначен как зона П-2 (Зона производственно-коммунальных объектов 3-4 классов опасности).
Так что, земляки, нам эту мину заложили значительно раньше 2019 года, а кто заложил, с какой целью, пора разобраться власти и прокуратуре?
Кстати, таких мин вокруг Бердска ни одна, посмотрите внимательно карту градостроительного зонирования Совхозного сельсовета и вы их найдете.
Аноним, 06 августа 2020 11:19
Пора спросить у власти: "Вы хотите уничтожить Бердск? Если - да, то говорите прямо. Многие уедут. Тогда всю территорию города можно будет занимать под свалку. А делать жителей хранителями бытовых отходов - это подлость".
Аноним, 06 августа 2020 08:34
Т.е. теперь из-за догадок людей МинЖКХ будет распинать предпринимателей и связывать руки тем, у кого есть разрешение на строительство. История повторяется. Толпа против права.
Аноним, 06 августа 2020 09:43
распинать предпринимателей и связывать руки......
Представляю нашего не почетного со связанными руками и в наручниках, в общем-то ожидаемая картина.
Аноним, 06 августа 2020 10:50
Самоуправством попахивает
Аноним, 06 августа 2020 11:14
НВР:
Раз строительство идет, значит тот, кто строит уверен, что все получится так, как было решено. Словесный понос всех разводящих руками чиновников - это результат их участия в прикрытии, а значит и соучастие в стройке. "Не в курсе" здесь не бывает. Бабло большое. Нужны и те, кто имитируя пассивность, своими широкими задами прикрывают загаживание территории города. А их слова о том, что объект находится на землях Искитима означает, что и чиновники этого города тоже имеют здесь свой интерес. Гадить у чужого дома уже стало традицией.
Аноним, 06 августа 2020 11:29
Чиновники: "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу..."
А Васька слушает да ест.
Народ возмущается, но слышит его только сам народ.
Аноним, 06 августа 2020 11:34
НВР:
Нет ответа на запросы потому, что...
"Не преступление в сущности страшат, а именно огласка преступления"
(Байрон)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попала в список Forbes с долгами за услуги ЖКХ Полина Гагарина
18:35 06-08-2020
Попала в список Forbes с долгами за услуги ЖКХ Полина Гагарина
Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке
18:23 06-08-2020
Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер! 2
18:22 06-08-2020
Газета
БердскСтоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег 69
18:18 06-08-2020
Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег
Розыск: видео пропавшему без вести подростку в Омске записала его мать из Новосибирска
18:14 06-08-2020
Розыск: видео пропавшему без вести подростку в Омске записала его мать из Новосибирска
БердскОпасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму 1
18:13 06-08-2020
Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму
Бердск"Напали" на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео 59
18:12 06-08-2020
Бердск"Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?": Ищут "нормальных" мужей жительницы Бердска 12
18:11 06-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 221
18:08 06-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
Бердск«Идите работать!»: Закрыть тему выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет предлагают родители. «Не получим, расходимся» 2
18:06 06-08-2020
«Идите работать!»: Закрыть тему выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет предлагают родители. «Не получим, расходимся»