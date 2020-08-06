Одни слова: Не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО «Полигон» рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж

Почему идут работы на участке под будущую свалку рядом с кладбищем Бердска? Выдан ли запрет ООО «Полигон» на строительство до получения экспертиз по проекту полигона? С такими вопросами к министру ЖКХ региона Денису Архипову обратилась редакция «Курьер. Среда. Бердск». На часть вопросов так и не пришли ответы. Напомним, не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать. А в это время на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска.
Читайте вопросы и те ответы, которые все-таки были даны.
Редакция
1. Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области. Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза.
Просим предоставить подтверждающее постановление (распоряжение) министерства ЖКХ и Э или Правительства Новосибирской области о том, что строительство полигона ТКО на земельном участке кадастрового номера 54:07:047401:1085 не должно вестись до получения положительных экспертиз.
Министерство
нет ответа
Редакция
2. Направлено ли постановление о запрете строительства до получения экспертиз главе Искитимского района и директору ООО «Полигон» Шалдову Д.С.?
Министерство
нет ответа
Редакция
3. Кто и как контролирует исполнение запрета на строительство полигона? Выезжали ли на место и как часто будут выезжать?
Министерство
По итогам совещания по вопросу строительства Объекта, состоявшегося 16.07.2020, в том числе принято решение о проведении выездной проверки администрацией Искитимского района Новосибирской области в целях оценки ситуации в границах земельного участка 54:07:047401 : 1085.
В рамках исполнения решения протокола совещания от 16.07.2020 администрацией Искитимского района Новосибирской области 20.07.2020 проведен визуальный осмотр указанного земельного участка. На момент визуального осмотра строительство Объекта не осуществлялось. Информация о начале строительства Объекта не подтверждена.
В целях мониторинга ситуации, связанной с работами в границах земельного участка 54:07:04740l:1085, силами ГКУ HCO «Проектная дирекция МЖКХиЭ HCO» запланированы регулярные выездные мероприятия.
Редакция
4. «Курьер.Среда.Бердск» 25 июля зафиксировал на фото и видео, как на участке ведутся работы. На эту дату натянули провода электролиний — это является строительными работами?
Министерство
нет ответа
Редакция
5. Также произведено разравнивание щебня на дороге — это является строительными работами?
Министерство
нет ответа
Редакция
6. Что на данный момент запрещено делать на участке под будущую свалки ООО «Полигон» — перечислите.
Министерство
Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.
Вон уже как: не у п.Маяк, а в п.Маяк.
А что на этот счет жители самого поселка Маяк думают?
Да и откуда эта идея появилась по строительству полигона ТКО у п.Маяк в пригородной части города Бердска?
На мой взгляд, дело за прокуратурой!
Как у Грибоедова по этому поводу? "... да и кому в Москве не затыкали рты обеды ужины и танцы...?"
Осталось оформить "реконструкцЫю стеклянной входной группы" к гаражу --- а там городи чО хочешь!
Земельный участок у п.Маяк имеет адрес: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет кадастровый номер его: 54:07:047401:1085.
Он имеет категорию земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,...
То есть, на этом земельном участке можно строить все, что хочеш согласно списка и начинать нужно по-хозяйски с туалета, затем гараж под технику, далее склад для хранения инвентаря, а потом размещай по разрешенному списку категории земель:Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,... все что тебе заблагорассудится.
Более того, на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района земельный участок кадастрового номера 54:07:047401:1085 обозначен как зона П-2 (Зона производственно-коммунальных объектов 3-4 классов опасности).
Так что, земляки, нам эту мину заложили значительно раньше 2019 года, а кто заложил, с какой целью, пора разобраться власти и прокуратуре?
Кстати, таких мин вокруг Бердска ни одна, посмотрите внимательно карту градостроительного зонирования Совхозного сельсовета и вы их найдете.
Представляю нашего не почетного со связанными руками и в наручниках, в общем-то ожидаемая картина.
Раз строительство идет, значит тот, кто строит уверен, что все получится так, как было решено. Словесный понос всех разводящих руками чиновников - это результат их участия в прикрытии, а значит и соучастие в стройке. "Не в курсе" здесь не бывает. Бабло большое. Нужны и те, кто имитируя пассивность, своими широкими задами прикрывают загаживание территории города. А их слова о том, что объект находится на землях Искитима означает, что и чиновники этого города тоже имеют здесь свой интерес. Гадить у чужого дома уже стало традицией.
А Васька слушает да ест.
Народ возмущается, но слышит его только сам народ.
Нет ответа на запросы потому, что...
"Не преступление в сущности страшат, а именно огласка преступления"
(Байрон)