Одни слова: Не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО «Полигон» рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж

На опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска. Что на данный момент запрещено делать на участке под будущую свалки ООО «Полигон» — был задан вопрос Архипову. Но на большую часть вопросов ответов нет.

На месте будущей свалки медленно, но идут работы

Почему идут работы на участке под будущую свалку рядом с кладбищем Бердска? Выдан ли запрет ООО «Полигон» на строительство до получения экспертиз по проекту полигона? С такими вопросами к министру ЖКХ региона Денису Архипову обратилась редакция «Курьер. Среда. Бердск». На часть вопросов так и не пришли ответы. Напомним, не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать. А в это время на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска.

Читайте вопросы и те ответы, которые все-таки были даны.

Редакция

1. Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области. Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза.

Просим предоставить подтверждающее постановление (распоряжение) министерства ЖКХ и Э или Правительства Новосибирской области о том, что строительство полигона ТКО на земельном участке кадастрового номера 54:07:047401:1085 не должно вестись до получения положительных экспертиз.

Министерство

нет ответа

Редакция

2. Направлено ли постановление о запрете строительства до получения экспертиз главе Искитимского района и директору ООО «Полигон» Шалдову Д.С.?

Министерство

нет ответа

Редакция

3. Кто и как контролирует исполнение запрета на строительство полигона? Выезжали ли на место и как часто будут выезжать?

Министерство

По итогам совещания по вопросу строительства Объекта, состоявшегося 16.07.2020, в том числе принято решение о проведении выездной проверки администрацией Искитимского района Новосибирской области в целях оценки ситуации в границах земельного участка 54:07:047401 : 1085.

В рамках исполнения решения протокола совещания от 16.07.2020 администрацией Искитимского района Новосибирской области 20.07.2020 проведен визуальный осмотр указанного земельного участка. На момент визуального осмотра строительство Объекта не осуществлялось. Информация о начале строительства Объекта не подтверждена.

В целях мониторинга ситуации, связанной с работами в границах земельного участка 54:07:04740l:1085, силами ГКУ HCO «Проектная дирекция МЖКХиЭ HCO» запланированы регулярные выездные мероприятия.

Редакция

4. «Курьер.Среда.Бердск» 25 июля зафиксировал на фото и видео, как на участке ведутся работы. На эту дату натянули провода электролиний — это является строительными работами?

Министерство

нет ответа

Редакция

5. Также произведено разравнивание щебня на дороге — это является строительными работами?

Министерство

нет ответа

Редакция

6. Что на данный момент запрещено делать на участке под будущую свалки ООО «Полигон» — перечислите.

Министерство

Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.