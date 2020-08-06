«Идите работать!»: Закрыть тему выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет предлагают родители. «Не получим, расходимся»

Родительский энтузиазм падает. Хотя петицию с просьбой к президенту продлить выплату для подготовки детей к школе на 5 августа подписали свыше 230 000 человек: «Россияне нуждаются, денег катастрофически не хватает».

Родители просят президента дать еще 10 000 рублей в августе

Петицию с просьбой продлить в августе выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет для подготовки к школе на 17.00 среды, 5 августа, подписали свыше 230 000 человек. Такое число единомышленников набралось ровно за месяц.

Энтузиазм родителей улетучивается вместе с надеждой получить деньги в последний день месяца. За сутки менее чем на 4000 подписей под обращением к президенту и правительству стало больше. В то время как в два первых дня августа петицию подписали 50 000 человек.

Тем не менее, родители все еще ждут денег от Путина. Но президент так и не сделал заявления об августовских пособиях. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня. Скорее всего, в августе 10 000 рублей российские семьи с детьми не получат.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Именно об этом пишут и в комментариях к петиции, и к публикациям на эту тему «Курьер. Среда. Бердск». Мнения разные и порой полярно противоположные: ругают президента и государство, обзывают попрошайками нуждающихся в помощи родителей, вспоминают хорошую жизнь в СССР, считают выплаты на детей излишними и требуют проверки, на что потратили «путинские» деньги.

Олеся:

— Спасибо нашему президенту за такую помощь в трудную минуту, помог всем детям Великой РОССИИ. Если решил, что дети от 16-18 лет уже самостоятельные (у меня тоже есть ребёнок 16 лет), значит так и есть, ведь родители должны были как то обеспечивать раньше уже достаточно взрослого ребёнка или научить находить выход из сложной ситуации. Если решит, что нужно помочь ещё, то дадут и мы будем благодарны: ведь дети, тем более многодетные семьи — это ценность государства. А те, кто осуждает — злые люди или зажравшиеся.

Аноним:

— Не получим, расходимся.

Хелен:



— Не факт, что деньги детям дошли! Заплатили всем, и многие не нуждались! Родители смартфонов новых себе набрали! И про школу вы в июле только узнали, что у вас дети в школу пойдут? Пишут: 6 детей и муж умер. Так пенсию платят на шестерых тысяч 60!!! И 120 тысяч выплат не хватило в школу собрать?

Яна:

— Вы серьёзно? Думаете что ВВ это прочтёт? Бредятиной не занимайтесь, спокойно сидите и ждите, может царь кинет ещё один кусок голодному народу!!!!

Анжелика:

— Буду очень, очень разочарована в правительстве, если окажется, что две выплаты были только в связи с выборами и третьей в августе не будет.

Амира:

— Я в шоке. Если одна особа купила себе золотые серёжки, то Бог ей судья. А вы не считайте чужие деньги, считайте свои, а то помнутся. И я что-то не видела ни одного отзыва в котором бы требовали что-то, только прося, потому что действительно это сейчас необходимо. А те, кто обязывает других попрошайка и все в таком роде, тем самым ставя себя выше других, мол, гордые такие, так чего же вы со своей гордостью опустились до нашего дна и пишете тут.

Эльвира Сафина:



— Доходы у людей не поднимаются, они стабильно падают. Сокращения идут повальные, никакой толком помощи нет, она вся только на бумажке. Дальше будет еще хуже. Еще больше раздражает то, что сейчас при оформлении того же пособия с 3 до 7 лет берут в расчет периоды, в которые у народа была более-менее нормальная оплата! С какой стати? Почему игнорируют периоды с начала этого года? Когда зп стали ощутимо падать у всех людей! Это как минимум не обоснованно!

Павел Андреев:

— В связи с так называемой эпидемией «коронавируса » и введением в стране карантина, остался на 3 месяца без работы. ДЕНЕГ НЕТ, и как советовал один из наших «высоких » политиков ‘держаться’ с хорошим настроением сил и терпения тоже нет. В связи с вышеизложенным вкратце, возможности собрать полноценно ребёнка в школу нет возможности!

Анна Пищук:

— Я подписываю, но я не согласна, у меня 2-е детей, муж не работает, так как уволили, а я сижу по уходу за детьми! Надо чтобы заплатили от 0-18.

Дарья Харитонова:

— Дорогой наш Владимир Владимирович, помогите пожалуйста!

Елена Моос:



— Необходима материальная поддержка: в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, многие люди остались без работы, а детей надо кормить и одевать…

Анна Тищенко:

— В стране тяжёлое положение, мы не работаем. Денег не хватает, цена на продукты и ЖКХ выросли, ипотека 12,8% не снижают.

Ксения Дуплинская:

— Подписываю петицию т.к. детей надо собирать в школу. Июльскую выплату половину съели ЖКХ, а половину учебники и пособия для школы. Но ещё же и одеть детей надо. Зарплату в прежнем объеме не платят. Поэтому в августе очень нужна эта финансовая поддержка.

Ольга Колмыкова:

— Подписываюсь, потому что семьи с детьми самые нищие и незащищенные.

МАКСИМ КОЙЛОВ:



— Считаю, что ситуация в стране очень сложная и помощь на детей просто необходима в данных условиях. Государству необходимо заботиться о своих гражданах.

Евгения Пузырёва:

— В школу важно не только собрать и организовать правильное питание, также купить небольшой подарок к началу учебного года и сделать сладкий стол перед учебной нагрузкой.

V. Alekseevich:

— Россияне нуждаются в детских выплатах и денег катастрофически не хватает!

Елена Чернова:

— Мой ребенок инвалид, воспитываю его одна, в этом году идет в школу. Но из-за того, что нет специальных школ в нашем городе, мы вынуждены переезжать. И пенсии в 20 тыс. — это весь наш доход, нам не только не хватит на переезд, на жизнь и уж тем более ребенка подготовить к школе. Из за пандемиии для меня нет подработки нигде, а на полный день работать устроиться мне нельзя — ребенок особенный и несамостоятельный. Да, и до сих пор продлен карантина в Саратовской области — до 10 августа.

Аноним:



— Как же все привыкли просить, а может на работу пойти, не хватает — тогда на две работы.

Аноним:

— Мы с мужем работаем оба, но в пандемию у обоих сократили рабочие часы, баллы до такой степени, что с тремя детьми прожить нереально на эти деньги, работать мы и не прекращали, и другую сейчас не найдёшь более оплачиваемую!!!! Помощь Президента очень кстати в августе, тем более, к школе надо очень много! Разве мы виноваты? Разве мы не строились? До пандемии мы даже детские не оформляли, а теперь нам тяжело и выхода нет.

Екатерина:

— Я вас умоляю… какое попрошайничество. Вы вообще видели суммы выплат в других государствах? Новости откройте лучше, а не рты. Обделили деньгами и не попали под выплату? Ну вот такое у нас государство, подачки сделало накануне принятия конституционных поправок и все. А те, кто говорит, что это попрошайничество — просить помощи у президента нашей Великой страны — идиоты и кретины. Ваше мнение мало кого волнует, и очень многие семьи нуждаются в поддержке в данное время, а вы желчью брызгаете в них… позорище, а не страна… вас налогами обносят ежемесячно и поборами в виде ЖКХ, а 20 000 родителям с детьми раз дать, это типа много…