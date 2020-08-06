«Идите работать!»: Закрыть тему выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет предлагают родители. «Не получим, расходимся»

Петицию с просьбой продлить в августе выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет для подготовки к школе на 17.00 среды, 5 августа, подписали свыше 230 000 человек. Такое число единомышленников набралось ровно за месяц.
Энтузиазм родителей улетучивается вместе с надеждой получить деньги в последний день месяца. За сутки менее чем на 4000 подписей под обращением к президенту и правительству стало больше. В то время как в два первых дня августа петицию подписали 50 000 человек.
Тем не менее, родители все еще ждут денег от Путина. Но президент так и не сделал заявления об августовских пособиях. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня. Скорее всего, в августе 10 000 рублей российские семьи с детьми не получат.
В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:
-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.
-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.
С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.
В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.
Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.
Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.
Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Именно об этом пишут и в комментариях к петиции, и к публикациям на эту тему «Курьер. Среда. Бердск». Мнения разные и порой полярно противоположные: ругают президента и государство, обзывают попрошайками нуждающихся в помощи родителей, вспоминают хорошую жизнь в СССР, считают выплаты на детей излишними и требуют проверки, на что потратили «путинские» деньги.
Олеся:
— Спасибо нашему президенту за такую помощь в трудную минуту, помог всем детям Великой РОССИИ. Если решил, что дети от 16-18 лет уже самостоятельные (у меня тоже есть ребёнок 16 лет), значит так и есть, ведь родители должны были как то обеспечивать раньше уже достаточно взрослого ребёнка или научить находить выход из сложной ситуации. Если решит, что нужно помочь ещё, то дадут и мы будем благодарны: ведь дети, тем более многодетные семьи — это ценность государства. А те, кто осуждает — злые люди или зажравшиеся.
Аноним:
— Не получим, расходимся.
Хелен:
Яна:
— Вы серьёзно? Думаете что ВВ это прочтёт? Бредятиной не занимайтесь, спокойно сидите и ждите, может царь кинет ещё один кусок голодному народу!!!!
Анжелика:
— Буду очень, очень разочарована в правительстве, если окажется, что две выплаты были только в связи с выборами и третьей в августе не будет.
Амира:
— Я в шоке. Если одна особа купила себе золотые серёжки, то Бог ей судья. А вы не считайте чужие деньги, считайте свои, а то помнутся. И я что-то не видела ни одного отзыва в котором бы требовали что-то, только прося, потому что действительно это сейчас необходимо. А те, кто обязывает других попрошайка и все в таком роде, тем самым ставя себя выше других, мол, гордые такие, так чего же вы со своей гордостью опустились до нашего дна и пишете тут.
Эльвира Сафина:
Павел Андреев:
— В связи с так называемой эпидемией «коронавируса » и введением в стране карантина, остался на 3 месяца без работы. ДЕНЕГ НЕТ, и как советовал один из наших «высоких » политиков ‘держаться’ с хорошим настроением сил и терпения тоже нет. В связи с вышеизложенным вкратце, возможности собрать полноценно ребёнка в школу нет возможности!
Анна Пищук:
— Я подписываю, но я не согласна, у меня 2-е детей, муж не работает, так как уволили, а я сижу по уходу за детьми! Надо чтобы заплатили от 0-18.
Дарья Харитонова:
— Дорогой наш Владимир Владимирович, помогите пожалуйста!
Елена Моос:
Анна Тищенко:
— В стране тяжёлое положение, мы не работаем. Денег не хватает, цена на продукты и ЖКХ выросли, ипотека 12,8% не снижают.
Ксения Дуплинская:
— Подписываю петицию т.к. детей надо собирать в школу. Июльскую выплату половину съели ЖКХ, а половину учебники и пособия для школы. Но ещё же и одеть детей надо. Зарплату в прежнем объеме не платят. Поэтому в августе очень нужна эта финансовая поддержка.
Ольга Колмыкова:
— Подписываюсь, потому что семьи с детьми самые нищие и незащищенные.
МАКСИМ КОЙЛОВ:
Евгения Пузырёва:
— В школу важно не только собрать и организовать правильное питание, также купить небольшой подарок к началу учебного года и сделать сладкий стол перед учебной нагрузкой.
V. Alekseevich:
— Россияне нуждаются в детских выплатах и денег катастрофически не хватает!
Елена Чернова:
— Мой ребенок инвалид, воспитываю его одна, в этом году идет в школу. Но из-за того, что нет специальных школ в нашем городе, мы вынуждены переезжать. И пенсии в 20 тыс. — это весь наш доход, нам не только не хватит на переезд, на жизнь и уж тем более ребенка подготовить к школе. Из за пандемиии для меня нет подработки нигде, а на полный день работать устроиться мне нельзя — ребенок особенный и несамостоятельный. Да, и до сих пор продлен карантина в Саратовской области — до 10 августа.
Аноним:
Аноним:
— Мы с мужем работаем оба, но в пандемию у обоих сократили рабочие часы, баллы до такой степени, что с тремя детьми прожить нереально на эти деньги, работать мы и не прекращали, и другую сейчас не найдёшь более оплачиваемую!!!! Помощь Президента очень кстати в августе, тем более, к школе надо очень много! Разве мы виноваты? Разве мы не строились? До пандемии мы даже детские не оформляли, а теперь нам тяжело и выхода нет.
Екатерина:
— Я вас умоляю… какое попрошайничество. Вы вообще видели суммы выплат в других государствах? Новости откройте лучше, а не рты. Обделили деньгами и не попали под выплату? Ну вот такое у нас государство, подачки сделало накануне принятия конституционных поправок и все. А те, кто говорит, что это попрошайничество — просить помощи у президента нашей Великой страны — идиоты и кретины. Ваше мнение мало кого волнует, и очень многие семьи нуждаются в поддержке в данное время, а вы желчью брызгаете в них… позорище, а не страна… вас налогами обносят ежемесячно и поборами в виде ЖКХ, а 20 000 родителям с детьми раз дать, это типа много…
Такие все умные куда дели июньские и июльские выплаты, на продукты люди потратились кредитные карты вот туда и ушли, во время короновируса люди в долги залезли когда без работы остались детей кормить надо как то вот и пришлось в кредитные карты залезть. А с 3ех до 7ми лет большинство отказ пришёл, потому что налогом вместе считают доход это нормально вообще, это несправедливо совсем, налоги снимают она в карман не идёт по идеи, и они считают доход вместе с налогами обидно большинство людям то что отказ