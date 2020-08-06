«Не хочется, чтобы город превратился в пристанище проституции»: Возмущен проститутками в коротких шортах и шляпах у вокзала житель Бердска

Представительницы древнейшей профессии на месте появляются в 5 часов вечера. Стоят две девушки, но бывает, когда одна»работает» за двоих.

Проститутки появились вблизи вокзала Бердска

Две проститутки в коротких шортах и шляпах были замечены вблизи вокзала Бердска. Как утверждают местные жители, девушки легкого поведения стоят на бетонном блоке вблизи поворота, куда заезжают водители ассенизаторских машин. Без стеснения девушки оголяют ноги и заигрывают с проезжающими. Выходят они на свою «работу» около 5 часов вечера. Неподалеку от них, под мостом находится и здание сауны, где раньше стояла строительная техника.

Андрей (имя изменено) приехал в Бердск из другого города, но такое явление мужчину возмутило.

— Увидел девушек на въезде в кусты железной дороги с трассы. Там стоит бетонный блок. Проститутки находятся на нем. Каждый раз, когда возвращаюсь с работы наблюдаю это. Пассажиры в маршрутке говорят, что это видят не первый год. Бывает и одна блудница дежурит, без напарницы. Меня это возмущает. Уже давно должны были это «пресечь на корню». Сейчас 2020 год, а у кого-то всё не доходят руки это предотвратить. В предыдущие годы тоже их было видно, но не так часто. Летом, в течение недели, раза 3 они точно там стоят. Не хочется, чтобы город превратился в пристанище проституции,- поделился Андрей с «Курьер. Среда. Бердск» 6 августа.

Справка:

«Занятие проституцией» — ст. 6.11 КоАП РФ . По данной статье наказываются лица, непосредственно занимающиеся проституцией — штрафом в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.