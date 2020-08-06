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Нарисовали граффити мальчика с самолетом в войну на детсаде «Пчелка» Бердска художники Кристина Валеева и Андрей Кукшев

12:00 06.08.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Художники рисуют граффити на городских объектах и делают среду ярче. Еще один совместный рисунок художники сделали на евсинском Доме культуры. Смотрите фото.

Нарисовали граффити мальчика с самолетом в войну на детсаде Пчелка Бердска художники Кристина Валеева и Андрей Кукшев
Художники Кристина Валеева и Андрей Кукшев рисуют граффити на городских объектах

Глава города Бердска Евгений Шестернин, заместитель главы администрации Жанна Шурова, депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина, директор Управления образования и молодежной политики Жанна Тузова, заведующая детским садом “Пчелка” Татьяна Лильбок и дети поблагодарили Кристину Валееву и Андрея Кукшева за патриотическое граффити на здании детского сада “Пчелка”.

Художники Кристина Валеева и Андрей Кукшев рисуют граффити на городских объектах и делают среду ярче. Еще один совместный рисунок художники сделали на евсинском Доме культуры. Примеры работ Андрея Кукшева можно увидеть на вентиляционной шахте у кинотеатра «Орион», у «Авангарда» и на стене 1А дома на улице Островского в Бердске.

Граффити на стене детского сада “Пчелка” посвящено победе в Великой Отечественной войне. Граффити нарисовано яркими цветами победы, а изображение мальчика с самолетом зеркально отражает детей с их мечтами и играми в мирное время.

Евгений Анатольевич вручил художникам благодарственные письма и вместе с детьми поблагодарил за работу.

Нарисовали граффити мальчика с самолетом в войну на детсаде Пчелка Бердска художники Кристина Валеева и Андрей Кукшев

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 06 августа 2020 12:19
Трущебы БразилииЭто красиво???

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