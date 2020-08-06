Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из-за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился за помощью Николай, житель ул. Троллейной Новосибирска. Он считает, что власти и спецслужбы умалчивают подробности. Многих стариков уже увезли в больницу с отравлением, у соседа Николая увезли жену в больницу.

Третьи сутки горит свалка в Новосибирске

Задыхаются от гари жители Левого берега Новосибирска из-за пожара на свалке у Хилокского рынка. Полигон загорелся 4 августа утром, сообщил житель города Николай «Курьер. Среда. Бердск». Он обратился за помощью -просит придать огласке масштабы трагедии. Считает, что власти и спецслужбы умалчивают подробности. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть.

— Мы третьи сутки задыхаемся. Я живу на ул. Троллейной. Здесь весь Левый берег наблюдает это ужас. Нам нечем дышать, спать невозможно. Многих стариков уже увезли в больницу, у соседа увезли жену в больницу. Сегодня утром горение продолжается, — рассказал Николай 6 августа.

Он ответил, что весь Новосибирск от дыма спасает только направление ветра. Но смогом накрыло весь Левый берег, близлежащие поселки, 8 Марта. Напомним, вонь гарью и смог в Бердске стоит из-за загоревшейся свалки недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске.

Также Николай рассказал, что 5 августа он наблюдал, что была перекрыта Ордынская трасса из-за смога — видимость была нулевая. Стояли все грузовые. Никому не давали ехать.

«Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось получить ответ пресс-службы главного управления МЧС по Новосибирской области. По данным «Курьер. Среда. Бердск», пожарные и спасатели не привлекались на тушение свалки, так как она муниципальная.

«Курьер. Среда. Бердск» также не удалось дозвониться до ЕДДС Новосибирска и службы гражданской защиты области.

В мэрии Новосибирска отметили, что пожар сейчас тушат, работы идут.

— Для тушения пожара задействовано 17 единиц техники. Работы по тушению мусора на полигоне продолжаются, — сообщили в пресс-службе 6 августа.

В пресс-службе главного управления МЧС Новосибирской области рассказали, что они тоже задействованы в тушении.

— На утро для ликвидации пожара задействовано от МЧС 7 машин и 29 человек. Всего в общем 37 человек работают на пожаре. Пожарные тушат открытый огонь, остальная работа — пересыпка и обваловка мусора, проводится тяжелой техникой полигона и муниципальных служб, — рассказали в МЧС.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Николай

Дым от пожара на свалке в Новосибирске травит жителей Новосибирска



Отметим, что также фото и видео публикуют другие жители Новосибирска в соцсетях.

Видео Эмиль Фукс: