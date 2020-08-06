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Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из-за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео

22:17 06.08.2020, Алена Романцова Фото: Николай, соцсети
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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился за помощью Николай, житель ул. Троллейной Новосибирска. Он считает, что власти и спецслужбы умалчивают подробности. Многих стариков уже увезли в больницу с отравлением, у соседа Николая увезли жену в больницу.

Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео
Третьи сутки горит свалка в Новосибирске

Задыхаются от гари жители Левого берега Новосибирска из-за пожара на свалке у Хилокского рынка. Полигон загорелся 4 августа утром, сообщил житель города Николай «Курьер. Среда. Бердск». Он обратился за помощью -просит придать огласке масштабы трагедии. Считает, что власти и спецслужбы умалчивают подробности. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть.

— Мы третьи сутки задыхаемся. Я живу на ул. Троллейной. Здесь весь Левый берег наблюдает это ужас. Нам нечем дышать, спать невозможно. Многих стариков уже увезли в больницу, у соседа увезли жену в больницу. Сегодня утром горение продолжается, — рассказал Николай 6 августа.

Он ответил, что весь Новосибирск от дыма спасает только направление ветра. Но смогом накрыло весь Левый берег, близлежащие поселки, 8 Марта. Напомним, вонь гарью и смог в Бердске стоит из-за загоревшейся свалки недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске.

Также Николай рассказал, что 5 августа он наблюдал, что была перекрыта Ордынская трасса из-за смога — видимость была нулевая. Стояли все грузовые. Никому не давали ехать.
«Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось получить ответ пресс-службы главного управления МЧС по Новосибирской области. По данным «Курьер. Среда. Бердск», пожарные и спасатели не привлекались на тушение свалки, так как она муниципальная.

«Курьер. Среда. Бердск» также не удалось дозвониться до ЕДДС Новосибирска и службы гражданской защиты области.

В мэрии Новосибирска отметили, что пожар сейчас тушат, работы идут.

— Для тушения пожара задействовано 17 единиц техники. Работы по тушению мусора на полигоне продолжаются, — сообщили в пресс-службе 6 августа.

В пресс-службе главного управления МЧС Новосибирской области рассказали, что они тоже задействованы в тушении.

— На утро для ликвидации пожара задействовано от МЧС 7 машин и 29 человек. Всего в общем 37 человек работают на пожаре. Пожарные тушат открытый огонь, остальная работа — пересыпка и обваловка мусора, проводится тяжелой техникой полигона и муниципальных служб, — рассказали в МЧС.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Николай

Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео
Дым от пожара на свалке в Новосибирске травит жителей Новосибирска


Отметим, что также фото и видео публикуют другие жители Новосибирска в соцсетях.

Видео Эмиль Фукс:

Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео
Крупный пожар на свалке Новосибирска
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От редакции

Как вам ситуация?

Аноним, 06 августа 2020 11:17
НВР:
Скоро такое устроят и в Бердске.
И даже, когда потушат, вонь будет стоять месяцами.
А говорят деньги не пахнут.
Аноним, 06 августа 2020 12:01
Не пахнут!!!Вам гарь им деньги.Они то в лесу живут и за бугром,туда не доносит
Ёла, 06 августа 2020 13:08
Устроят, если всем городом не встать.
Аноним, 06 августа 2020 15:57
Деньги вы будете платить
Аноним, 06 августа 2020 11:21
Так и Бердск "накрыло", а ведь это несколько десятков километров, а что будет если свалка в 100 метрах, покупать противогазы, маски нам покажутся "цветочками"...
Аноним, 06 августа 2020 12:00
Остановите трактор и вся проблема. Будут связывать выкиньте в сеть видео.
Аноним, 06 августа 2020 15:58
Трактор лучше сжечь.
Аноним, 06 августа 2020 16:54
Трактор то тут причем?
Аноним, 06 августа 2020 11:23
НВР:
Нормально. Им некогда. Бейрут спасать надо.
ни чЁ так, 06 августа 2020 11:53
Показан сценарий для города курорта - Бердска
a.danilov, 06 августа 2020 12:21
это даже не сценарий, а будущие будни Бердска, поскольку роза ветров как раз в сторону города направлена.
Как по мне- местоположение свалки в том месте где строят- это преднамеренное вредительство и создание угрозы жизни и здоровью населению Бердска.

сугубо моё мнение
Аноним, 06 августа 2020 16:00
Какая роза ветров ?
И без ветра весь город накроет дымом, особенно Марьин лог, Южный, микрорайон.
Аноним, 06 августа 2020 17:15
"особенно Марьин лог, Южный, микрорайон."
Да нет. Особенно накроет Мичуринский, Химзаводскую, ну и Спортивная- Центр прихватит.
Аноним, 06 августа 2020 12:05
Как вообще свалка может быть в непосредственной близости от жилых домов? Что, в области больше нет земли, где можно устроить свалку так, чтобы вонь и вид мусора не причиняли людям беспокойства, а яды не попадали в воду, которая затем идет к нам в дома? За что мы платим деньги по так называемой мусорной реформе? Чтобы какие-то местные толстосумики гадили нам под нос?
Аноним, 06 августа 2020 16:47
НВР:
Трое суток в Новосибирске горит огромная свалка, с выбросом в воздух ядовитого смрада.
На глазах у федеральных властных структур происходит вопиющее пренебрежение здоровьем сотен и тысяч граждан, а те, кто должен бить в набат и принимать срочные масштабные решения, молчат!!!
Где эти Природнадзоры, Ростехнадзоры, Санэпидемнадзоры, Экологические и чрезвычайные органы и т.д., которых в стране пруд пруди?
Президент отправляет в отставку генералов силовых ведомств - за неблаговидные дела, халатность, проступки.
В данной ситуации, масштаб происходящего происходит на виду у людей.
Люди страдают, люди заболеют с дальнейшими серьёзными последствиями.
За такие вещи должны отвечать должностью губернатор НСО и мэр Новосибирска.
Не справляется МЧС, не справляется техника муниципальной службы, мусорного полигона, так может, силы армии уже пора привлечь с её мощной техникой.
Прогресс нарастает. Мусорных отходов образуется всё больше и больше. Свалки ТКО в городах становятся всё выше и выше. Горят эти свалки всё чаще и чаще, и, несмотря на рост тарифов, ничего кардинально в этой области не меняется.

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