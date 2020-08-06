Мы задыхаемся, а власти молчат: 3 суток нечем дышать из-за жуткого пожара на свалке у Хилокского рынка жителям Новосибирска. Смотрите видео

Задыхаются от гари жители Левого берега Новосибирска из-за пожара на свалке у Хилокского рынка. Полигон загорелся 4 августа утром, сообщил житель города Николай «Курьер. Среда. Бердск». Он обратился за помощью -просит придать огласке масштабы трагедии. Считает, что власти и спецслужбы умалчивают подробности. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что видео горящей мусорной свалки на левом берегу Новосибирска попало в Сеть.
— Мы третьи сутки задыхаемся. Я живу на ул. Троллейной. Здесь весь Левый берег наблюдает это ужас. Нам нечем дышать, спать невозможно. Многих стариков уже увезли в больницу, у соседа увезли жену в больницу. Сегодня утром горение продолжается, — рассказал Николай 6 августа.
Он ответил, что весь Новосибирск от дыма спасает только направление ветра. Но смогом накрыло весь Левый берег, близлежащие поселки, 8 Марта. Напомним, вонь гарью и смог в Бердске стоит из-за загоревшейся свалки недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске.
Также Николай рассказал, что 5 августа он наблюдал, что была перекрыта Ордынская трасса из-за смога — видимость была нулевая. Стояли все грузовые. Никому не давали ехать.
«Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось получить ответ пресс-службы главного управления МЧС по Новосибирской области. По данным «Курьер. Среда. Бердск», пожарные и спасатели не привлекались на тушение свалки, так как она муниципальная.
«Курьер. Среда. Бердск» также не удалось дозвониться до ЕДДС Новосибирска и службы гражданской защиты области.
В мэрии Новосибирска отметили, что пожар сейчас тушат, работы идут.
— Для тушения пожара задействовано 17 единиц техники. Работы по тушению мусора на полигоне продолжаются, — сообщили в пресс-службе 6 августа.
В пресс-службе главного управления МЧС Новосибирской области рассказали, что они тоже задействованы в тушении.
— На утро для ликвидации пожара задействовано от МЧС 7 машин и 29 человек. Всего в общем 37 человек работают на пожаре. Пожарные тушат открытый огонь, остальная работа — пересыпка и обваловка мусора, проводится тяжелой техникой полигона и муниципальных служб, — рассказали в МЧС.
Читайте подробности в ближайшее время.
Автор видео Николай
Отметим, что также фото и видео публикуют другие жители Новосибирска в соцсетях.
Видео Эмиль Фукс:
Скоро такое устроят и в Бердске.
И даже, когда потушат, вонь будет стоять месяцами.
А говорят деньги не пахнут.
Нормально. Им некогда. Бейрут спасать надо.
Как по мне- местоположение свалки в том месте где строят- это преднамеренное вредительство и создание угрозы жизни и здоровью населению Бердска.
сугубо моё мнение
И без ветра весь город накроет дымом, особенно Марьин лог, Южный, микрорайон.
Да нет. Особенно накроет Мичуринский, Химзаводскую, ну и Спортивная- Центр прихватит.
Трое суток в Новосибирске горит огромная свалка, с выбросом в воздух ядовитого смрада.
На глазах у федеральных властных структур происходит вопиющее пренебрежение здоровьем сотен и тысяч граждан, а те, кто должен бить в набат и принимать срочные масштабные решения, молчат!!!
Где эти Природнадзоры, Ростехнадзоры, Санэпидемнадзоры, Экологические и чрезвычайные органы и т.д., которых в стране пруд пруди?
Президент отправляет в отставку генералов силовых ведомств - за неблаговидные дела, халатность, проступки.
В данной ситуации, масштаб происходящего происходит на виду у людей.
Люди страдают, люди заболеют с дальнейшими серьёзными последствиями.
За такие вещи должны отвечать должностью губернатор НСО и мэр Новосибирска.
Не справляется МЧС, не справляется техника муниципальной службы, мусорного полигона, так может, силы армии уже пора привлечь с её мощной техникой.
Прогресс нарастает. Мусорных отходов образуется всё больше и больше. Свалки ТКО в городах становятся всё выше и выше. Горят эти свалки всё чаще и чаще, и, несмотря на рост тарифов, ничего кардинально в этой области не меняется.