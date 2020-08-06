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Ограничительные меры оставят еще несколько месяцев в Москве, заявил Собянин

11:45 06.08.2020 Фото: pixabay.com
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Мэр столицы назвал масочный режим и другие защитные меры необходимыми.

Ограничительные меры оставят еще несколько месяцев в Москве, заявил Собянин
Москва вводит ограничения на перемещение

Масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. < ...> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — сказал он.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, а также кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

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От редакции

Соблюдаете ограничительные меры?

Аноним, 06 августа 2020 11:55
Кто бы сомневался. И осенью их еще все выбирут и всю оствшуюся жзь -МАСКА

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