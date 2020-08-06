06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Спрос на виртуальную телефонию «Ростелекома» вырос в Сибири в два раза

11:36 06.08.2020
0

По итогам первого полугодия 2020 года услуга «Виртуальная АТС» стала вдвое популярнее у сибирских абонентов компании «Ростелеком».

Спрос на виртуальную телефонию «Ростелекома» вырос в Сибири в два раза
Больше всего новых корпоративных клиентов интернет-телефонии стало в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.
Виртуальная АТС позволяет бизнесу работать удаленно и быть на связи с клиентами не только из офиса. Эта особенность услуги стала востребованной во время пандемии коронавируса, когда предприятия перешли в режим дистанционной работы. С помощью виртуальной АТС удобно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей или в онлайн-режиме проверять статистику по звонкам. В число дополнительных услуг решения входит возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой для оптимизации бизнес-процессов.

Сейчас услуга «Виртуальная АТС» стала еще практичнее: в ней появилась функция загрузки контактов в один клик. Пользователь телефонии через web-интерфейс может скачать образец файла, заполнить его и сразу же добавить необходимые данные.
Спрос на виртуальную телефонию «Ростелекома» вырос в Сибири в два раза
«Функция массового добавления контактов и рабочих мест востребована у многих компаний, особенно у предприятий с большим штатом сотрудников. Теперь на загрузку контактов не нужно тратить много времени, все делается по сокращенной схеме. Кроме того, во время обновления данных система анализирует итоговый перечень на корректность: например, соответствуют ли пароли требованиям безопасности, не повторяются ли логины и наименования», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» была внесена в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи.
В тарифы на «Виртуальную АТС» включен 1 городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России — от 100 до 1 500 минут в зависимости от выбранного тарифного плана. Услуга подключается бесплатно, кроме того, в течение 14 дней виртуальную телефонию можно протестировать без абонентской платы.
Узнать подробнее об услуге, а также оставить заявку на подключение можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3-летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и Новосибирске
13:40 06-08-2020
Выплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3-летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и Новосибирске
БердскБросить любимого из-за "затягивания" свадьбы хочет девушка в Бердске. Но на примете никого нет
13:30 06-08-2020
Бросить любимого из-за
Подорожал бензин двух марок в Новосибирске. Узнайте каких
13:15 06-08-2020
Подорожал бензин двух марок в Новосибирске. Узнайте каких
36,6 кг тухлятины нашли в столовых школ Новосибирской области
13:00 06-08-2020
36,6 кг тухлятины нашли в столовых школ Новосибирской области
7 трупов от COVID-19: : Мужчины 59 и 82 лет, и женщины 57, 67, 80, 82 и 83 лет скончались за сутки на 6 августа в Новосибирской области
12:52 06-08-2020
7 трупов от COVID-19: : Мужчины 59 и 82 лет, и женщины 57, 67, 80, 82 и 83 лет скончались за сутки на 6 августа в Новосибирской области
БердскПредложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом "Бердск-Центральный" и рекой Раздельной правительству ООО "Полигон". Те и внесли
12:50 06-08-2020
Предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом
+93 случая новых пациентов с COVID-19 за сутки на 6 августа в Новосибирской области. Зараженных 9 939
12:49 06-08-2020
+93 случая новых пациентов с COVID-19 за сутки на 6 августа в Новосибирской области. Зараженных 9 939
Бердск"Не хочется, чтобы город превратился в пристанище проституции": Возмущен проститутками в коротких шортах и шляпах у вокзала житель Бердска
12:45 06-08-2020
БердскМешок на голову и пистолет: Подробности похищения за долг в 1,5 млн рублей уроженца Азербайджана в Бердске
12:36 06-08-2020
Мешок на голову и пистолет: Подробности похищения за долг в 1,5 млн рублей уроженца Азербайджана в Бердске
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска 45
12:28 06-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 141 переболевшего жителя Бердска