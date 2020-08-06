Ролик с «ожившим» мясом на разделочной доске шокировал пользователей

В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.
GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK
Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH
— Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020
Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.
Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.
Источник: РИА Новости