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Ролик с «ожившим» мясом на разделочной доске шокировал пользователей

11:41 06.08.2020 Фото: Pixabay
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Ролик опубликовала пользовательница Twitter под ником Yo! Artist. Она написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.

Ролик с ожившим мясом на разделочной доске шокировал пользователей
Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик

В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.

Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.

Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы бы испугались?

Аноним, 06 августа 2020 12:21
вот такая ерунда! Жги Курьер и дальше.

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