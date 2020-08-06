Ролик с «ожившим» мясом на разделочной доске шокировал пользователей

Ролик опубликовала пользовательница Twitter под ником Yo! Artist. Она написала, что ее мать хотела приготовить мясо, однако, когда оно начало пульсировать, испугалась и передумала.

Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик

В Сети набирает популярность видео, на котором кусок мяса начинает шевелиться на разделочной доске.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

Видео набрало более 14 тысяч ретвитов, почти 21,5 тысячи лайков.

Многие пользователи социальной сети написали в комментариях, что их по-настоящему ужаснул этот ролик. Другие же отметили, что в этом ничего страшного. Они объяснили, что все дело в нервных окончаниях, которые некоторое время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.

Источник: РИА Новости