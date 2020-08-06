9 из 10: Горящая свалка около Хилокского рынка жутко загрязнила воздух в Новосибирске

Смог- проблема больших городов

Пожар на свалке возле Хилокского рынка привел к ухудшению качества воздуха 6 августа в Новосибирске. Мусорный полигон горит уже больше суток.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в среднем находится на отметке 5 баллов из возможных 10.

-На улицу можно, но лучше там не задерживаться, – говорится на сайте сервиса CityAir о городе. В то же время в районе ОбьГЭС уровень достиг 9 баллов, эксперты советуют местным жителям не выходить из дома и закрыть окна. Мусор на свалке возле Хилокского рынка продолжает гореть открытым огнем. В течение всей среды жители левобережья жаловались на едкий дым.

Возгорание произошло около 1 часа ночи 5 августа, однако спустя сутки горение мусора продолжается. Когда на улице стемнело, зарево от открытого горения стало видно из разных районов, сообщает «АСТ-54». «На полигоне бытовых отходов на улице Малыгина во время глубинного тления мусора локально возобновились очаги открытого огня. Администрацией объекта задействовано четыре поливомоечные машины и четыре бульдозера. Помощь в ликвидации возгорания оказывают пожарно-спасительные подразделения в количестве пяти единиц техники. Угрозы распространения огня нет», – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.