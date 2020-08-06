36,6 кг тухлятины нашли в столовых школ Новосибирской области

В минувшем году в Роспотребнадзор поступило 4 жалобы на качество питания детей в школах. Три жалобы подтвердились, должностным лицам выписаны штрафы.

Три школы в Новосибирской области оштрафовали из-за нарушений в столовых

В Новосибирской области после проверки школьных столовых выписали три штрафа, об этом сообщило региональное управление Роспотребнадора.

«Отмечается улучшение качества и безопасности питания, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований», — отметили в ведомстве.

В минувшем году в Роспотребнадзор поступило 4 жалобы на качество питания детей в школах. Три жалобы подтвердились, должностным лицам выписаны штрафы. Основные нарушения – неправильное заполнение документов в пищеблоках, нарушение технологии закладки витамина «С» в готовое третье блюдо при искусственной витаминизации, не полные сведения на маркировке продукции.

Из столовых изъяли 36,6 кг некачественных продуктов, которые использовались для приготовления пищи детям. В целом в Новосибирской области охват горячим питанием школьников составил 96,2%.