На 65% упало число сделок с жильем в России

Рынок недвижимости восстанавливается после снятия ограничений. Динамика по учетно-регистрационным действиям начала расти. К середине июля показатели вышли на уровень 2019 года, заявили в Росреестре, суммируя итоги первого полугодия.

За полгода заключено 279 тысяч договоров участия в долевом строительстве

Статистика Росреестра – это традиционно голая правда, в отличие от ожиданий и прогнозов отраслевых экспертов. Потому к докладу ведомства присмотримся внимательнее. Июньская статистика показала снижение на 57% регистраций прав на жилье. А общее сокращение по этому показателю за первое полугодие составило 65%, говорится в материалах Росреестра.

За полгода заключено 279 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) – на 38% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. За июнь этот показатель сократился на 53%. Но количество ДДУ с использованием счетов эскроу выросло в 22 раза – до 72,7 тысяч.

Число ипотечных сделок сократилось на 5% — до 1,305 миллиона сделок. Среди регионов, лидирующих в этом направлении, все те же Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Активность в офисах Росреестра близка к докризисной. В прошлом году в ведомство в среднем поступало порядка 120 тысяч заявлений в день. Начиная с апреля 2020 года, когда была ограничена работа МФЦ, это число снизилось вдвое. В мае количество обращений стало расти, и к середине июля Росреестр вышел на показатели 2019 года.

Источник: radiosputnik