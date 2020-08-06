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Подорожал бензин двух марок в Новосибирске. Узнайте каких

13:15 06.08.2020 Фото: pixabay.com
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На неделе с 28 июля по 3 августа 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%.

Подорожал бензин двух марок в Новосибирске. Узнайте каких
спрос на бензин рекордно упал

В Новосибирске на неделе с 28 июля по 3 августа 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 до 45,70 рубля, марки АИ-98 от 48,70 до 52,25 рубля, дизельное топливо — от 49,00 до 53,05 рубля.

В региональном органе статистики уточнили, что в соответствующем периоде 2019 года наблюдался рост цен на бензин марки АИ-98 на 0,4%.

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