Предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». Те и внесли

Участок под полигон был включен в территориальную схему в июле 2019 года, сообщили в министерстве природных ресурсов Новосибирской области. Но проходило ли расположение участка под полигон хоть какую-то проверку на соответствие нормам перед внесением?

Пока на месте свалки под Бердском летают вороны

Кто предложил такой «неподходящий» участок под свалку рядом с кладбищем Бердска, СНТ «Марьин Лог», аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельная узнавал «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. И прошел ли он хоть какую-то проверку на соответствие нормам, и если на этом участке создать полигон безопасно и это будет для людей и природы. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку ООО «Полигон» рядом с Бердском министр Архипов. Но разрешение есть только на гараж.

Напомним, рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Это участок попал в схему после внесения изменений в документ.

Кто является инициатором данных изменений? — был задан вопрос в министерство природных ресурсов.

— Предложение о включении объекта в Территориальную схему поступило от гражданина Шалдова Д.С. в июле 2018 года, — рассказали в минприроде 5 августа.

Директор ООО «Полигон» рассказал » Курьер. Среда. Бердск» на каком этапе находится проект, начата ли экспертиза.

— Пока проект не отправлен на экспертизу в Москву, — сообщил Шалдов 6 августа.

Детали

Также от министерства пришло разъяснение, на каком этапе работы на терсхемой возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

В редакции территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26 сентября 2016 года № 292-п, объект размещения твердых коммунальных отходов (с объектом обработки) на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 отсутствовал, сообщили в министерстве.

Указанный объект был включен в Территориальную схему при ее актуализации постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п».

В соответствии с подпунктом «а» пункта 20 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 (далее – Правила), проводилось общественное обсуждение проекта постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п», также рассказали специалисты.

Общественные обсуждения проводились дважды. Первичные общественные обсуждения проводились в период с 22 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года. В целях проведения общественных обсуждений проект постановления был размещен на сайте МПР НСО в разделе Документы/Проекты нормативно правовых актов (http://dlh.nso.ru/page/1932, в настоящее время страница находится в «архиве» сайта, а официальным сайтом министерства является сайт mpr.nso.ru, работающий в тестовом режиме в рамках периода переноса данных).

Замечания в части планируемого мероприятия по строительству объекта в Искитимском районе не поступали. В соответствии с пунктом 24 Правил на главной странице сайта МПР НСО 22 марта 2019 года было размещено заключение об учете замечаний и предложений по проекту постановления. С учетом поступивших замечаний и предложений были подготовлены изменения в проект актуализированной Территориальной схемы, сообщили в министерстве природных ресурсов.

Повторно общественное обсуждение проекта постановления проводилось с 6 мая 2019 года по 20 мая 2019 года. Замечания в части планируемого мероприятия по строительству объекта в Искитимском районе не поступали. Заключение об учете замечаний и предложений по проекту постановления было размещено 17 мая 2019 года на главной странице сайта МПР НСО.

Какие еще ответы поступили от министерства, проходило ли расположение участка под полигон ли он хоть какую-то проверку на соответствие нормам перед внесением в территориальную схему — читайте подробности в ближайшее время.