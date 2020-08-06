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+93 случая новых пациентов с COVID-19 за сутки на 6 августа в Новосибирской области. Зараженных 9 939

12:49 06.08.2020 Фото: pixabay.com
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В том числе инфицирован 581 ребенок. 8 266 пациентов выписаны с выздоровлением (+72 за сутки).

+93 случая новых пациентов с COVID 19 за сутки на 6 августа в Новосибирской области. Зараженных 9 939
Скончались еще семь пациентов

По данным оперативного штаба на утро 6 августа в регионе зарегистрировано 9 939 случаев заражения коронавирусом (+93 за последние сутки), в том числе инфицирован 581 ребенок. 8 266 пациентов выписаны с выздоровлением (+72 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет и 82 года, и женщины в возрасте 57 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 262 человек.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 206

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 671 пациент.

Всего в Новосибирской области проведено 334 999 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 433 жителя региона, 32 415 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 519 обращений, госпитализированы 14 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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