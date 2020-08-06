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Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это

18:30 06.08.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск/ Алины Буровой
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Строители, которым, по их словам, задерживают зарплату уже 5 месяцев, намерены обращаться в прокуратуру. Договор с ними не заключали, но доказательства работы есть. Школа обошлась бюджету в 700 млн рублей.

Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
Воронин при Травникове сказал, что все зарплаты выплатили работающим в новой школе выплатили

Вот уже 5 месяцев ждут заработанных денег, работавшие на отделке новой школы в Микрорайоне Южном Бердска. Как утверждают рабочие, зарплату за сделанное им не выплатили в размере 100 тыс. рублей, а другим сотрудникам в районе 1 млн рублей.

— Мы работали с февраля до середины апреля. В конце марта зарплату выдали только один раз и то не всю. 5 месяцев задерживают зарплату, а мы всё ждем. Мы свою работу выполнили. Больше 100 тыс. рублей не заплатили нам — каждому. А так вообще всем, кто там работал, должны больше 1 млн рублей. Когда мы пришли к работодателю, вместе с нами было ещё 30 человек. Когда уходили, оставалось 2 человека и бригада лиц из стран ближнего зарубежья. Наш посредник мотивирует тем, что у него был перерасход материалов на 2 млн рублей, поэтому такая загвоздка. Работали мы без договора. Из документов есть только пропуск, подтверждающий то, что работали в пандемию конкретно в этой школе. Пропуск имеется с печатями и подписями, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» отделочники.

На претензии строителей ответил «Курьер. Среда. Бердск» гендиректор АО «Бердский строительный трест» Александр Воронин во время визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Бердск 4 августа.

— Всё люди, которые в новой школе работали в соответствии с договорами подряда, получили всё до копеечки. Если есть обращения, пусть обращаются. Жизнь есть такая. Мы всё заплатили, никому ничего не должны, — прокомментировал Александр Воронин.

Отделочники, оставшиеся без зарплаты, намерены обращаться в прокуратуру, чтобы надзорный орган установил, куда исчезли их деньги и заставил работодателя рассчитаться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на строительство школы бюджет потратил порядка 700 млн рублей.

В новой школе-гиганте в микрорайоне Южном имеется всё: вместительная столовая, спортивный зал с площадкой для скалолазания, актовый зал, оборудованные кабинеты физики и химии, душевые кабины и туалеты, огромная спортивная площадка на улице.

Главу региона Травникова впечатлили размеры новой школы, а особенно столовая.

Пол-Бердска можно накормить, — заявил Андрей Александрович, когда увидел школьную столовую в новой школе в Южном.

Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
Некоторые строительные материалы в школе ещё не убрали
Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
В новой школе Бердска имеется огромный спортивный зал
Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
Завершены работы в туалетах и душевых

Автор видео Алина Бурова

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