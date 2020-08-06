Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму

Для включения объектов в территориальную схему объектов у правительства нет требований, чтобы инициаторы предоставляли проекты, в которые включаются сведения о результатах изысканий, оценки воздействия на окружающую среду планируемого объекта.

Свалочная похлебка пахнет костерком

Проходил ли участок под полигон хоть какую-то проверку на соответствие нормам перед внесением в территориальную схему? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Напомним, предложил участок под свалку ТКО рядом с кладбищем Бердска, аэродромом «Бердск-Центральный» и рекой Раздельной правительству ООО «Полигон». А министр Архипов не запрещал каким-либо документом вести стройку на участке под будущую свалку компании. Но разрешение есть только на гараж.

Министерству природы были заданы многие вопросы. На большинство из них получены ответы. Читайте.

Редакция

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области.

По заявлению министра ЖКХ региона Архипова, разработка и корректировка территориальной схемы до 06.05.2019 (в редакции Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03) была отнесена к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области).

Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?

2. На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?

3. Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?

4. На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

Министерство

В редакции территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26 сентября 2016 года № 292-п, объект размещения твердых коммунальных отходов (с объектом обработки) на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 отсутствовал.

Указанный объект был включен в Территориальную схему при ее актуализации постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п».

В соответствии с подпунктом «а» пункта 20 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 (далее – Правила), проводилось общественное обсуждение проекта постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п».

Общественные обсуждения проводились дважды. Первичные общественные обсуждения проводились в период с 22 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года. В целях проведения общественных обсуждений проект постановления был размещен на сайте МПР НСО в разделе Документы/Проекты нормативно правовых актов (http://dlh.nso.ru/page/1932, в настоящее время страница находится в «архиве» сайта, а официальным сайтом министерства является сайт mpr.nso.ru, работающий в тестовом режиме в рамках периода переноса данных).

Замечания в части планируемого мероприятия по строительству объекта в Искитимском районе не поступали. В соответствии с пунктом 24 Правил на главной странице сайта МПР НСО 22 марта 2019 года было размещено заключение об учете замечаний и предложений по проекту постановления. С учетом поступивших замечаний и предложений были подготовлены изменения в проект актуализированной Территориальной схемы.

Повторно общественное обсуждение проекта постановления проводилось с 06 мая 2019 года по 20 мая 2019 года. Замечания в части планируемого мероприятия по строительству объекта в Искитимском районе не поступали. Заключение об учете замечаний и предложений по проекту постановления было размещено 17 мая 2019 года на главной странице сайта МПР НСО.

Редакция

5. Кто является инициатором данных изменений?

Министерство

Предложение о включении объекта в Территориальную схему поступило от гражданина Шалдова Д.С. в июле 2018 года.

Редакция

6. Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. вообще о прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?

Министерство

В соответствии с подпунктом 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня. При проведении государственной экологической экспертизы экспертной комиссией будет установлено соответствие/не соответствие документов и или документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

Редакция

7. В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдову Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска? Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

8. Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО? Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

Министерство

В Правилах отсутствуют требования по включению в территориальную схему объектов при наличии проектной документации на их строительство, в которые включаются сведения о результатах проведенных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду планируемого объекта.

Вопрос возможности реализации строительства объекта решается после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на документы и документацию, обосновывающие намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность.

Редакция

9. Какие документы подтверждают правомерность и безопасность для природы и жителей Бердска размещение полигона ТКО на участке 54:07:047401:1085? Укажите и вышлите их с ответом в редакцию.

Министерство

нет ответа, т.к. таких документов нет.

Министерство

Дополнительно

В соответствии с Законом Новосибирской области от 01 июля 2015 года № 582-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» до 07 мая 2019 года (дата вступления в силу Закона Новосибирской области от 06 мая 2019 года № 364-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления») к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (МПР НСО), относилась разработка, актуализация и согласование с соответствующими территориальными органами уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. К полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства (министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области), – участие в указанной деятельности.

При этом к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относилась организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (в редакции от 06 июля 2018 года – организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов).