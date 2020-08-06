О долгах экс-директора КБУ Бердска Кожина на 9 млн руб. и увольнении работников рассказал в эксклюзивном интервью Олег Новичонок

8 июня в должность директора Комбината бытовых услуг Бердска вступил Олег Новичонок.
Какие суммы должны жители Бердска Комбинату, и какой долг скопился у организации перед поставщиками? Насколько изношены коммунальные сети в городе, и как идет подготовка к зиме? Уволил ли Олег Геннадьевич уже кого-то из сотрудников, и как сказался на его работе иск экс-директору Кожину в 9 млн рублей?
Напомним, назначил Олега Новичонка на должность директора КБУ мэр Бердска Евгений Шестернин. Олег Геннадьевич отмечал, что это «вызов» для него.
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