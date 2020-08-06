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О долгах экс-директора КБУ Бердска Кожина на 9 млн руб. и увольнении работников рассказал в эксклюзивном интервью Олег Новичонок

17:56 06.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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450 млн. руб. КБУ должны жители, УК, частные компании. А сама организация должна 320 млн руб. поставщикам. Станет ли когда-нибудь предприятие прибыльным, и какие условия для этого нужны, также рассказал Олег Геннадьевич.

О долгах экс директора КБУ Бердска Кожина на 9 млн руб. и увольнении работников рассказал в эксклюзивном интервью Олег Новичонок
Олег Новичонок раньше был финансовым директором КБУ

8 июня в должность директора Комбината бытовых услуг Бердска вступил Олег Новичонок.

Какие суммы должны жители Бердска Комбинату, и какой долг скопился у организации перед поставщиками? Насколько изношены коммунальные сети в городе, и как идет подготовка к зиме? Уволил ли Олег Геннадьевич уже кого-то из сотрудников, и как сказался на его работе иск экс-директору Кожину в 9 млн рублей?

Напомним, назначил Олега Новичонка на должность директора КБУ мэр Бердска Евгений Шестернин. Олег Геннадьевич отмечал, что это «вызов» для него.

Читайте в ближайшее время полное эксклюзивное интервью «Курьер. Среда. Бердск».

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