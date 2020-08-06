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Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой?

22:17 06.08.2020 Фото: omolitvah
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Просить Анну можно о чём угодно, многие верующие утверждают, что молитва матери пресвятой Богородицы Анне, обязательно будет услышана.

Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой?
Святая Анна в своей жизни пережила много страданий и поэтому старается помочь всем, кому тяжело
Сюжет: Православные обряды
Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой?

Сильные молитвы святой Анне 7 августа в Успение праведной матери Богородицы: Как правильно возносить молитву святой?Медовый Спас 14 августа 2020 года: Обряды с медом на процветание и счастливую жизнь в мощный деньЕщё 183 новостей

Молитвы матери Богородицы — святой праведной Анне всегда считались одними из самых сильнейших. Святая Анна является, матерью девы Марии. К её иконе приходят тысячи верующих, просящих о помощи. Святая Анна в своей жизни пережила много страданий и поэтому старается помочь всем, кому тяжело. Просить Анну можно о чём угодно, многие верующие утверждают, что молитва матери пресвятой Богородицы Анне, обязательно будет услышана.

Как правильно возносить молитву святой Анне пророчице?

Существует несколько текстов молитв святой Анне. Их читают как на церковных службах, так и в домашних условиях. Читать молитву святой праведной Анне необходимо перед её иконой, предварительно зажгите свечу, или лампаду.

Сильные молитвы святой Анне

Молитва первая

О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Молитва вторая
О приснославнии Христовы праведницы, святии Богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии Небесному престолу Великаго Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя дшери вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему, к вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашым праведно на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих да утвердит нас.

Таже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и во всех благих благое поспешение испросите, вся яже к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед, и напрасныя смерти, предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением, да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

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От редакции

О чем попросите Святую Анну?

Аноним, 06 августа 2020 19:36
НВР:
О здоровье своей семьи, своих соседей и близких. и вообще О Здоровье ОБЩЕСТВА моей родной уже Украины!

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