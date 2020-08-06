Оштрафовала на 300 тыс. руб. за нарушение антимонопольного закона «Экологию-Новосибирск» ФАС

К ООО «Экология — Новосибирск» применена мера ответственности в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.
5 августа 2020 года по результатам рассмотрения дела, Новосибирским УФАС России принято решение о признании ООО «Экология-Новосибирск» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ.
Нарушение выразилось в том, что занимая доминирующее положение на рынке оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, ООО «Экология-Новосибирск» осуществлены действия по навязыванию МУП «ЦПАТП» невыгодных условий договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части завышения объема вывозимых ТКО.
Источник: ФАС по НСО