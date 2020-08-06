Розыск: видео пропавшему без вести подростку в Омске записала его мать из Новосибирска

16-летний Виталий Некрасов 3 августа он вышел из дома в село Сорочино Калачинского района и пропал. Его приметы сообщили такси и водителям общественного транспорта, потому что он поехать домой в столицу Сибири.

16-летнего Виталия Некрасова не могут найти уже несколько дней

16-летнего Виталия Некрасова не могут найти уже несколько дней. 3 августа он вышел из дома в село Сорочино Калачинского района и пропал. Есть вероятность, что подросток отправился в Новосибирск, где живет с родителями. В Омской области он гостил у родных.

Мама Виталия опубликовала видеообращение к сыну. Она рассказала, что приехала за ним в село Сорочино, к бабушке.

«Пожалуйста, отзовись, найти способ связаться со мной или с папой. Обратись к сотрудникам полиции или просто попроси телефон у кого-нибудь. Расскажи, где ты находишься, чтобы мы приехали и забрали тебя. Не надо прятаться, все будет хорошо, я обещаю», — говорит она в ролике, выложенном в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мальчика разыскивает полиция. Уже обследованы заброшенные строения, близлежащие водоемы и лесные массивы, проверяются вокзалы, места его возможного появления.

Приметы ребенка сообщили такси и водителям общественного транспорта. Он может передвигаться автостопом, поэтому проезжающих по трассе М-51 просят быть особенно внимательными.

Приметы Виталия: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий. Был одет в темно-синюю футболку, красные шорты с изображением пальм, темно-синие резиновые сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить об этом волонтерам или в полицию.

