06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке

18:23 06.08.2020 Фото: СКР
0

К плите крепилась металлическая лестница, на которой играли дети. В какой-то момент она деформировалась и придавила ребенка насмерть. СК Астрахани возбудил уголовное дело.

Шок: Раздавила бетонная плита 11 летнего мальчика на детской площадке
СК проверяет тех, кто должен следить за состоянием конструкций на детской площадке

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 5 августа 2020 года в период времени с 17 до 19 часов мальчик играл на детской площадке, расположенной между многоквартирными домами 29 и 29 корпус 1 по улице Яблочкова в Ленинском районе города Астрахани. Ребенок лазил по предназначенной для использования в игровых целях металлической лестнице, прикрепленной к бетонной конструкции, находящейся в ненадлежащем состоянии. В какой-то момент в результате деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его. От полученных повреждений малолетний скончался на месте.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание придомовой территории.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так и отправь ребенка играть во дворе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВонь гарью и смог в Бердске стоит из-за загоревшейся свалки недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске 21
18:35 06-08-2020
Вонь гарью и смог в Бердске стоит из-за загоревшейся свалки недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
Попала в список Forbes с долгами за услуги ЖКХ Полина Гагарина
18:35 06-08-2020
Попала в список Forbes с долгами за услуги ЖКХ Полина Гагарина
БердскПожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
18:30 06-08-2020
Пожаловались на долг по зарплате в 1 млн рублей на стройке новой школы в Южном отделочники. Директор БСТ на видео при Травникове опроверг это
Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке
18:23 06-08-2020
Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер! 2
18:22 06-08-2020
Газета
БердскСтоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег 69
18:18 06-08-2020
Стоит на коленях и торгует «шурушками» 8-летний Саша у пляжа «Старый Бердск». В семье нет денег
Розыск: видео пропавшему без вести подростку в Омске записала его мать из Новосибирска
18:14 06-08-2020
Розыск: видео пропавшему без вести подростку в Омске записала его мать из Новосибирска
БердскОпасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму 2
18:13 06-08-2020
Опасность будущего полигона около кладбища Бердска для экологии и людей не проверяло правительство Новосибирской области. Но его уже внесли в терсехму
Бердск"Напали" на губернатора Травникова активисты против нового полигона ТКО около кладбища в Бердске. Смотрите видео 59
18:12 06-08-2020
Бердск"Где работающие мужики, которые кормят семью, а не красят волосы?": Ищут "нормальных" мужей жительницы Бердска 13
18:11 06-08-2020