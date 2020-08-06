Шок: Раздавила бетонная плита 11-летнего мальчика на детской площадке

К плите крепилась металлическая лестница, на которой играли дети. В какой-то момент она деформировалась и придавила ребенка насмерть. СК Астрахани возбудил уголовное дело.

СК проверяет тех, кто должен следить за состоянием конструкций на детской площадке

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 5 августа 2020 года в период времени с 17 до 19 часов мальчик играл на детской площадке, расположенной между многоквартирными домами 29 и 29 корпус 1 по улице Яблочкова в Ленинском районе города Астрахани. Ребенок лазил по предназначенной для использования в игровых целях металлической лестнице, прикрепленной к бетонной конструкции, находящейся в ненадлежащем состоянии. В какой-то момент в результате деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его. От полученных повреждений малолетний скончался на месте.

Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание придомовой территории.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.