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Чей труп в чемодане? Вернулась после собственных похорон через неделю пропавшая девушка

22:30 06.08.2020 Фото: timesofindia.indiatimes.com
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В найденном теле родные опознали 22-летнюю Вариши Али. Но она несколько дней гостила в соседнем городе. Полиция ищет убийц упакованной в чемодан индианки.

Чей труп в чемодане? Вернулась после собственных похорон через неделю пропавшая девушка
В Индии девушка вернулась домой через неделю после ее похорон
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Чей труп в чемодане? Вернулась после собственных похорон через неделю пропавшая девушка

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В Индии девушка обратилась в полицию через неделю после церемонии ее похорон, сообщила Times of India 4 августа.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где 27 июля правоохранители обнаружили женский труп, упакованный в чемодан. Члены семьи 22-летней Вариши Али опознали ее тело. Брат девушки настоял на возбуждении дела. Полицейские команды в Буландшахре и Газиабаде объявили дело об убийстве раскрытым — виновными в гибели девушки были признаны муж индианки и его родители.

После этого семья провела похороны. Однако спустя шесть дней девушка пришла в полицейский участок и рассказала, что всё это время провела в соседнем городе, где раньше работала. О своем отъезде она никому не сказала.

С семьи супруга индианки и с самого мужчины сняли обвинения. Полиция Сахибабада инициировала возбуждении нового дела об убийстве женщины, чье тело нашли в чемодане.

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Так можно родных в гроб загнать?

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