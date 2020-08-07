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«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?

23:11 07.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под петицией с просьбой продлить выплаты на 2 августа подписались около 211 000 человек. Но полемика не утихает: кто-то предлагает ждать, кто-то винит родителей, тратящих деньги на «маникюры-педикюры», кто-то вспоминает нищих пенсионеров.

«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
Родители Бердска тоже надеются на августовскую выплату 10 000 рублей — собрать детей в школу
Сюжет: Все пособия Путина
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?

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Родители подписывают петицию, в которой просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На 17.00 воскресенья, 2 августа подписи под петицией поставили около 211 000 человек. За два дня обращение к федеральной власти поддержали 50 000 сторонников.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении — тишина. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Петицию создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 31 июля:
-Я думаю, что получим. Просто надо подождать. У ВВ много времени на другие дела уходят. Подождем. Выступит!

Xn Татьяна, 01 августа:
— А почему пенсионерам-то ни копейки не дали? Значит на 9 тысяч пенсионер прожить может, он же коммуналку не платит, уголь и дрова — ворует, питается с помойки, одевается — кто что отдаст. Нет, я думаю им и 9 тысяч много — отобрать и отдать безответственным родителям, которые рожают за деньги.

Аноним, 01 августа:
— Яжемамкам, которые ни дня не работали, деньги нужнее! На маникюры-педикюры не хватает! Расповадили так пособиями, маткапиталами и т. д., что скоро наступит время, когда их ненавидеть и презирать начнут.

Аноним:
— Они хотя бы рожали будущих налогоплательциков (первый же налог компенсирует выплаты). А вы даже задницей ради денег пошевелить не хотите, даже ради денег. Заведите детей, посмотрите, сколько на них уходит, потом пишите. Да ещё напишите по зарплату Сечина. В день. И куда тратит.

Гость, 01 августа:
— Вот же разбухтелись-то. Я работала с 17 лет (идет непрерывный стаж), но муж остался без работы(до сих пор ее нет), а я в декрете имею 60 р. Выплатили — спасибо. Еще выплатят — не откажусь. Я не та яжемать, которая тратит деньги на маникюр/педикюр — такого даже и нет на моих ногтях. Но может кто-то не представляет, сколько денег нужно, чтобы ребенка хотя бы в сад собрать? На год сдается по 1500-2000 т нужны + одеть ребенка. Одни теплые вещи в том же чурском магазине стоят немало.

Аноним, 01 августа:
— Так пойдите и заработайте деньги на своих детей, а не клянчите у государства. Пенсионерам ни копейки не дали, а у них на лекарства денег ни меньше уходит, чем на ваших детей. Рожаете — научитесь надеяться на себя, а не содержать себя и своих детей на чужие налоги!

Гость, 01 августа:
— Пусть работу вернут всем. Мой муж работая официально до сих пор без работы, т.к не все сферы открыты. Но если не будет выплат на август, даже не обижусь, спасибо за те выплаты.

Аноним, 01 августа:
— Я сама мама. В браке с мужем были 7 лет. Он психанул, что я осталась без работы с этим короновирусом и просто ушёл жить к своей маме, наплевав на своего ребенка — ни помощи, нечего и я дома так как сады были закрыты. Вот на что мне содержать ребенка, если такое случилось? Хорошо, что дали сад. Нашла работу, но зп получу только в сентябре. И на что жить в августе??? Если родному папе плевать на все, ладно я. Но ребенок-то тут причём? И уверена, таких много, и у всех разные причины, почему им понадобилась помощь от государства. Зачем всех ронять под так называемых «мамаш», которые рожают ради денег и т.д и т.п. Есть мамы, которые реально попали в трудную ситуацию и нуждаются в помощи.

Людмила Екатеринбург, 01 августа:
— У меня в подъезде живет семья нариков — у них трое малолетних детей, ни дня не работали. Им как с куста 90 тыс., если дадут еще и за август из пенсионного фонда, т.е. из моей пенсии, которую мне так и не дадут вовремя, потому что продлили выход на пенсию. Вот это справедливо или нет?

Аноним, 01 августа:
— Почему выплаты идут из пенсионного фонда? Нам продлили пенсию, сказали — нет денег, а теперь всем подряд выплачивают — кто платил честно и кто вообще не работает, только и просит подачки. Нарожали по 5 детей, как будто у них муж Абрамович.

Аноним, 01 августа:
— Никто не клянчит, если положено и выплачивают. Вы со стороны слышите себя? Завидно, завидуйте молча, нечего писать ерунду про детей, бестолочи.

Аноним, 02 августа:
— Это вы бестолочи, своих маленьких детей уже сейчас не можете прокормить, а что будет дальше, эти деньги не вами заработаны, чтобы вам их отдавать.

Аноним, 01 августа:
— Пенсионерам, между прочим, тоже нелегко. Но не попрошайничаем. Знаем, бесполезно.

Аноним, 02 августа:
— Интересно рассуждают: Как же мы растили детей без этих подачек? А вы вспомните, какое соответствие цен с зарплатами раньше было. У меня мама на месячную зарплату могла купить два пальто (зимнее и осеннее) и на остаток денег мы целый месяц жили и денег хватало, а сейчас мало кто получает выше минималки. А на минималку реально купить два пальто и прожить еще целый месяц?

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От редакции

Путин молчит, потому что дел много?

Аноним, 02 августа 2020 18:52
потому что помощь уже оказана Головой надо было думать,куда эти деньги потратить,а не прожрать их
Аноним, 02 августа 2020 19:30
те кто пишет уродские коментарии не имеет детей или зеленеет от того что ему не досталась халява от государства. уроды вы вообще растили детей на 15000 в одиночку не имея поддержки со стороны. попробуйте а потом будете рассуждать.
Альбина, 02 августа 2020 19:49
Да я получила на троих детей деньги, они лежат 60000. 30000 уйдет на сбор в школу, потому что по 10000 каждому вышло в том году. Но с зарплатой которая стала очень низкой в связи с короновирусом, не лишними оказались выплаты. Да мы рожали детей для себя; в то время когда была и идилия и работа и зарплата. Но почему народ так зол на нас с детьми, возьмите родите или так говорите что мы ваши деньги себе в карман положили, которые вы откладывали на пенсию. В России мы 70 % отдаем только налоги,а пенсионный фонд я трже не мало вложила и поэтому жду с нетерпением выплаты и в августе.
Алина, 03 августа 2020 13:20
Вы знаете, у меня тоже трое, работаю, плачу налоги, официально, бывший муж тоже, мне дали эти деньги, но я хотя-бы их условно заработала, налонами выплаченеыми!!! А есть семья, тоже трое детей ни она ни он официально ни одного дня не работали, от карантина не страдали, продолжали работать, но типа малоимущие!!! Им на каком основании выплатили???? Я бы таким вообще ни копейки не дала, и она щас сидит с этими деньгами и пиво себе покупает. Кто у неё вырастет? Такие же халявщики
Аноним, 03 августа 2020 19:32
Про пенсионеров понятно - пенсия весь коронавирус СТАБИЛЬНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ. Работающие/потерявшие работу родители в минусе таком, что ... Нападать пенсионерам на молодых родителей - не смешно, но глупо, ай как глупо. Поддерживать семьи с детьми в такой ситуации НОРМАЛЬНО. Пенсионерам пенсию надбавить - неплохо бы, но не более того.
Аноним, 02 августа 2020 20:04
У государства нет денег, у него есть только наши налоги и выручка от природных ресурсов, которые как бы принадлежат народу, но так называемая власть считает их своими... А выплаты - это ваши же налоги, так что никакой халявы и в помине нет... Надо не поклоны "бить", а требовать...
Настя, 06 августа 2020 14:27
Вот единственный адекватный комментарий, вместо того чтобы друг друга поливать грязью подумайте в какой стране мы живём,у нас столько природных ресурсов,ни в одной другой стране такого нет, а живём хуже некуда, нищенские пособия и пенсии, дали нам по десяточке, а мы и рады, а так должно быть в порядке вещей и не единоразово, а ежемесячно. А часть доходов от добычи ресурсов должна делиться между гражданами всей страны, а не доставаться избранным... но это врятли когда то будет так!
igk63, 02 августа 2020 23:09
Платят из наворованного у старшего поколения,но ни чего скоро и эти деньги прсеренят.
Марина, 03 августа 2020 02:12
НВР:он свое сделал и ему до всех нуждающихся с детьми дела нет. Выборы побыл и, на этом хватит раслпологатся.
Аноним, 03 августа 2020 11:22
НВР:
Потому что,выборы,закончились,
Аноним, 03 августа 2020 11:31
НВР:
Да.ну вы новости то смотрите!?он как белка в колисе
Аноним, 03 августа 2020 13:10
Почему люди такие злые??? Хоть сколько пусть будет детей, что мы их рожали и знали что нам дадут эти не счастные 10000 тысяч.Что наше государство нас балует каждый день такими подарками? Кому какая разница куда были потрачены эти выплаты.. Кто на отдых потратил, но ведь отдых был с детьми, с семьёй.Что хорошего в жизни видели наши детки.А всякую гадость писать про нас и наших детей это глупо.Пишите конечно это ваша мнение,бумага всего стерпит. Я только за чтобы в августе месяце были ещё такие выплаты..Один раз в жизни можно...
Аноним, 03 августа 2020 16:24
НВР:
Потаму што?за конституцию уже проголосовали ,вот и все и весь ответ,а што вы хотели еще денег вот нати вам и выкусите и никому больше ничего и недадут,все как говорится поезд прошол и больше ненадо ничего плотить,все што вируса козалось все зделано на ура и вот все у них и закончилось .
Гость, 04 августа 2020 03:38
Да не кляньчат только москвичи воры и жулики и зарплаты, позволяют на заграничные отдыхи сьездить живут в и горя незнают.А регионны нищенствуют с мизерными зарплатами с такой зарплатой даже семью не содержиш. Так что москвечи не умничаите вы все получаете в большом обьеме.грех свои рты раскрывать на тех кто кляньчит.
Гость, 04 августа 2020 12:16
Нужно было в школе хорошо учиться, что бы не нищенствовать сейчас!!!! Достали уже, нытики!!! Ни кто, ни кому, ни чего не должен - учитесь надеяться на себя!!!
ФАЯ, 04 августа 2020 06:17
Просить не надо,не дадут.Думать надо как дальше выживать.Не ждите.Цены на ЖКХ возрастут,детей в школу...Скоро налоги придут...будем восполнять бюджет страны.
Аноним, 04 августа 2020 10:46
Говорят самый злой человек - бывший раб.
Тут возмущаются, что соседу денег дали детям.
Но никто не возмущается, что по сути ограничили и права и свободы, лишили работы, образования, медицины под видом пандемии.
По сути - превентивная тюрьма.
И уж тем более никто не возмущается зарплате Сечина в день и не интересуется , куда он её деёт.
Наверно потому, что он далеко живет.
Аноним, 06 августа 2020 13:18
Мы не клянчим деньги у кого есть помочь у кого нет её. Я живу одна у меня двое школьниц .я получаю пенсию попотери кормильца и что это слезы а не деньги.детей собрать нужно в школу.если смогут помочь государство родителям пусть помогает тут почитаешь кто пишет попрошайки и .т.д
Аноним, 04 августа 2020 12:08
Что вы разбухтелись пенсионеры прожили свое
Пенсионер инв., 07 августа 2020 14:00
Отжили свое? Это в 55 - 60лет? Да и старше тоже, все работали на страну, на вас, в том числе. На наши налоги вы росли, учились, лечились. Как язык повернулся, вы тогда своих родителей уморите, ведь прожили свое! И ваши дети вам ответят тем же! Вот такие же выродки и правят нами. Пора гнать их всех поганой метлой и брать жизнь в свои руки. Ведь нам к трудностями не привыкать.
Аноним, 04 августа 2020 13:33
Сколько зависти у людей.Почему попрошайки? Кто то действительно нуждается.Какая вам разница на что они потратили деньги?Я например с первой и второй выплаты одела детей к школе.Больше ничего не жду.Люди будьте добрее, жить станет проще!
худой, 04 августа 2020 13:46
А Кокорину (это футболист, любитель помахать стулом в барах), платят три ляма евро в год и еще 2.5 ляма евро "подъемных". У ВВ, официальный доход 8 с копейками рублей! И кто теперь дурак? А теперь любители обозвать "попрошайками" тех кто поднимает детей - утритесь и перестаньте смотреть проплаченные кремлем зомбоканалы. Платят налоги.... не смешите, ваши налоги это туалетная бумага и освежитель воздуха в кремлевском туалете.
Аноним, 04 августа 2020 18:53
НВР:
Конечно же нет
Юлия, 05 августа 2020 00:31
Здравствуйте, читаю коментарии и смех и грех. Мы не будем жить,как люди живут за рубежом никогда. Сколько в людях злости, ненависти. Взрослые люди,а пишите такую ересь. Попрошайки это бомжи на вокзалах кстати за рубежом их нет,как и нефти с газом за которые с нас дерут больше денег,чем с Украины и других стран,если где-нибудь беда Россия первая шлёт гуманитарную помощь фурами. Сколько на это денег ушло? А чем наши дети хуже? Люди задумайтесь над своими словами,не надо оскорблять друг друга, ведь мы должны поддерживать друг друга, мы одна нация. А 10000 тысяч в наше время это кошкины слезы. Я за выплату в августе,кто то пропьет это на их совести,а кому-то они действительно очень нужны.
Аноним, 05 августа 2020 00:38
НВР:Говорите цыгани не дня неработают,но и не алкашничают на эти деньги как некоторые !
Аноним, 05 августа 2020 02:54
За клевету на детей и Всевышней поорать МОЖЕТ!Лично я отношусь к институту семьи как к самому ценному в ЖИЗНИ!
Аноним, 05 августа 2020 12:48
Может нашим детям с пеленок на работу валить,а кому ничего не досталось те и пишут негатив,завидуйте молча,я и муж работали а пособие 300р в месяц на ребенка,позор,Россия великая держава,так она за счёт народа великая,мы просим для детей,а Путин Украину кормит ничего,что то не видела коментов на этот счёт
Аноним, 05 августа 2020 15:17
Девочки!Если не дадут,так давайте и голосовать больше не пойдем.Понятно,конечно,что без нас проголосуют.Но все таки.Власть которая не хочет поддержать народ в сложной ситуации,не стоит и поддержки своего народа.Мы ведь не клянчим,и не попрашайничаем.Мы просим о ПОМОЩИ.Мы народ,больницам помогаем,в которых нет ни бинтов,ни шприцов.В школы кладём линолиумы и вешаем жалюзи,за свой счёт,так как школы нищим у нас.Отнимаем деньги у своих детей и несём в школы,бинты в больницу покупаем.А нам 10 000 пожалели????Да фиг с ними,не пропадем В.В.Путин,так и знайте.Вывезем вас на себе,вас и наше государство в светлое будущее.Не привыкать
Ольга, 06 августа 2020 14:44
Когда нужна была помощь "попрошайкам из Украины", которым устанавливали статус беженцев и платили бешенные деньги, наша власть не считала сколько и кому они дали. А сколько гуманитарной помощи отправили в Донбасс и в Сирию? Эти цифры мы не занем. Всем помогают, только про русский народ забыли, просто бросили на произвол судьбы и все! Выживайте как хотите. Пандемия еще не закончилась, многие лишились заработка, а кому-то его урезали, что даже на хлеб не хватает. Каждые полгода повышают тариф на свет и газ, бензин дорожает каждую неделю, а наша страна богата природными ресурсами. В Казахстане наш газ стоит в 4 раза дешевле, если мы платим 5 руб. за 1 куб., то там 1.5 руб. Где справедливость? Про многодетные семьи вообще забыли. При этом хотят повысит рождаемость в стране, чтобы детей после 7 лет содержать на детские пособия в 300 рублей. А налоги мы платим, платим за все: за дом и квартиру, за автомобиль, которые купили мы за свои деньги. В нашей стране самая "смешная" зарплата - 12 тыс. На эту зарплату наших депутатов посадить вместе с президентом. А партия "Единая Россия", которая считается ведущей, что она сделала для народа? С апреля месяца участвую в акции "Помоги Учиться Дома", а результат ноль, ни компьютера, ни гаджета, ничего не дали. В 2021 году опять выборы, на что они надеются? Народ злой и не довольный, или опять, как в этот раз, перед голосованием 1 июля, рты людям подачками заткнут. Поправки в Конституции сделали, только наше правительство их не соблюдает. Мне очень стыдно, что я живу в такой стране, где своих людей за людей не принимают. А выплаты, которые делали нашим детям, для государства не большие деньги. Больше вороют.
Анна, 06 августа 2020 16:57
Почему сразу попрашайки, что такого. А Путин больше берет себе да и не только он многие. Так им можно, нельзя так жить если не обеспечинные семьи не могут обеспечит. Так нищие, посмотри Путин много нас таких, что даже на работу не может устроиться, а цены какие что не на что не хватает, а пенсионеры как живут только коммуналку плотят и за свет, а также они хотят что и покушать. Кудо не сунишься везде платить надо. И как дальше жить
Аноним, 06 августа 2020 17:20
Значит когда наши налоги и пенсионные отчисления уходят на липовые дороги, гос закупки унитазных ершиков с золотым ободком и т.д.-это норма, а помощь детям это жлобство, бесполезные траты на яжематерей? Интересная у вас, однако, логика.
Да, я согласна, пенсионерам нужна финансовая поддержка, нормальная медицина, бесплатные лекарства и адекватные цены на продукты питания и комунальную оплату. Скажу больше, это всем необходимо. Я согласна с тем, что товаристчам с годовым доходом свыше семи нулей эта помощь не нужна. Но есть ещё один нюанс, касательно именно детей. Почему забота о детях должна полностью ложиться на плечи родителей, оплачивающих налоги? Помнится, ранее выплата детского пособия была положена всем детям до достижения 18 лет, и сумма была вполне адекватная, при том, что тунеядство было наказуемо и все работали. И было где работать! а сейчас? 150 рублей в случае если ты докажешь что находишься за гранью нищеты?
Есть страны, где при рождении ребёнка на его личный счёт государство кладёт энную сумму, которая растёт вместе с ним, и достигая совершеннолетия ребёнок имеет свой "стартовый капитал" во взрослой жизни. А у нас? У нас родители берут кредит под бешеный процент на покупку жилья/детской мебели/ремонт/сезонную одежду и наконец коронный НА СБОРЫ РЕБЁНКА В ШКОЛУ! И вы считаете это нормой?
Единственная норма на данный период времени эта та самая господдержка, которая очень многим позволила выжить. Вы уж меня извините, но те-же пресловутый кредитные организации, да и что греха таить, поставщики коммунальных услуг, штрафы пени и проценты не отменял и. Да и коллектора не дремлют. А у нас, как это ни ужасно, люди берут кредиты на всё, чтобы выжить и тонут в собственных платежах.
Легко рассуждать на тему "понарожали"... А вы не рожали? А вы не кормили, не одевали? Или вы, не дай бог, из тех кто нарожал и сдал в детдом?
Добрее нужно быть, ребят. А помощь государства в условиях пандемии должна быть для всех. И в первую очередь для детей и пенсионеров.
Аноним, 06 августа 2020 19:51
Читаю коментарии и в шоке народ вы озверели,,детей не рожайте а кто рожать будет у нас 70% населения не богатые люди.А наше государство которое себе карманы набивает им еще и спасибо говорить за то что 10000 дал и, вы что несете.Э то уже не Россия а позор.Потдерживаю семей с детьми считаю обязан ы выплатить по 10000,сколько они у народа наворовали им не расплатиться так пусть хоть что то народу отдадут .
Андрей, 07 августа 2020 04:06
Обнулился наш ВВП. Теперь выплаты не нужны.
Аноним, 07 августа 2020 07:38
НВР:
Зажал деньги которые должны выплачивать всем во всем мире

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