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Выплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3-летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и Новосибирске

16:28 07.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В Пенсионном фонде подтвердили, что дети трех лет, ранее получавшие лишь по 5 000 за апрель, май и июнь, получает еще 10 000 в августе.

Выплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3 летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и Новосибирске
10 000 рублей от Пенсионного Фонда получат дети 3 лет, которые родились в июле, августе и сентябре
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 руб. от Путина получат в августе 3 летки, рожденные в июле, августе и сентябре в Бердске, Искитиме и Новосибирске

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Дети, которым не исполнилось 3 года уже получали от Путина по 5 000 рублей в апреле, мае и июне. Кроме того, этим деткам положена выплата 10 000 рублей от президента и в июле. Однако, как сообщил специалист управления пенсионного фонда, дети 3 лет получат дополнительную выплату в 10 000 рублей в августе. Но только те, которым исполнится три года в июле, августе и сентябре.

На сайте госуслуг объявление и форма для подачи заявления на единовременную выплату уже появилась. Если ребенку исполняется 3 года в 1 августа, то заявление на выплату можно подать только с 1 августа. То есть — не ранее дня рождения ребенка, когда ему исполнится 3 года. Последний день подачи заявления – 30 сентября. Марина, мама из Искитимского района, 6 августа обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы рассказать, как она подала заявление на эту выплату:

— 3 года моему сыну исполнилось 4 августа, в этот же день я подала заявление на выплату в 10 тыс. рублей на госуслугах. Мне вскоре перезвонил специалист Пенсионного Фонда и сказал, что выплата не положена. Я очень удивилась и расстроилась: как так, на госуслугах уже даже форма подачи заявлений есть! Через час этот же специалист перезвонил, сказав: «Да, 10 000 в августе все-таки выплатят», — рассказывает жительница Искитима.

Когда ждать августовской выплаты в 10 000 рублей на ребенка, которому исполнилось 3 года в июле или исполнится в августе, сентябре, пока неизвестно, зато оформить заявление на госуслугах можно уже сейчас.

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От редакции

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Аноним, 06 августа 2020 16:08
А как можно узнать нам положена такая выплата если нам исполнилось первого июля три года двойняшкам
Аноним, 07 августа 2020 08:11
положена! срочно подавайте повторно заявление!
Аноним, 07 августа 2020 08:07
моей внучке в августе исполнится 3 годика, вчера перечислили. Но нужно заново подать заявление на тех деток,кому исполнится 3 годика в эти месяцы - июль,август,сентябрь.

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