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7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы

09:32 07.08.2020 Фото: omolitvah.ru
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По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией.

7 августа Успение праведной Анны, матери Богородицы
Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском
Сюжет: Православные обряды
7 августа Успение праведной Анны, матери Богородицы

Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года7 августа — Успение праведной Анны, матери БогородицыЕщё 183 новостей

Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу.

Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана — им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией.

Святой Иоаким преставился через несколько лет по введении во храм Благословенной своей Дочери, в 80-летнем возрасте. Святая Анна скончалась в возрасте 70-ти лет, через два года после него, проведя свои последние годы при храме, рядом с Дочерью.

Император Иустиниан II обновил храм в честь Анны, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге, тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.

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