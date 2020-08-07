Где лечить онкологию? Куда обращаться жителям Бердска?

Рак — коварное заболевание, и лечение пациента кардинально меняется в зависимости от стадии, на которой диагностируется болезнь

Раньше многие считали, что основной причиной появления атипичных клеток является генетическая аномалия. На данный момент времени научно доказано, что наследственность играет роль в 10% случаев, 10% остается на остальные внутренние причины, а в 80% виноваты внешние факторы окружающей среды.

Рак — коварное заболевание, и лечение пациента кардинально меняется в зависимости от стадии, на которой диагностируется болезнь. Наиболее успешным считается лечение на ранних стадиях.

Новосибирск можно по праву считать одним из центров лечения онкологических заболеваний в Сибирском регионе. За годы медицинской практики устойчиво сформировалась связь достижений медицины и накопленного профессионального опыта. Онкологический центр «Медсанчасть -168» в Академгородке занял одну из лидирующих позиций в лечении онкологических заболеваний.

В центре «Медсанчасть-168» пациент проходит комплексную диагностику, лечение и восстановление:

комплексное обследование, направленное на исключение и раннее обнаружение опухолевых заболеваний (онкологический check-up)

специализированную диагностику опухолевой патологии для постановки или уточнения диагноза с целью назначения более эффективного лечения и контроля проводимой терапии

составление индивидуального плана лечения при опухолевых заболеваниях

комплексное лечение по поводу новообразований различных органов

оперативное лечение и проведение химиотерапии, в т.ч таргетной терапии

поддерживающее и восстановительное лечение до и после проведенной химиотерапии и лучевой терапии

заочное консультирование по предоставленной медицинской документации

паллиативное хирургическое лечение

оказание психологической помощи пациенту и его близким .

Лечение пациентов проводится с новообразованиями различных локализаций, выполняются операции, которые требуют привлечения узконаправленных специалистов. При необходимости собирается онкологический консилиум: химиотерапевты, хирурги, урологи, маммологи, гинекологи, торакальные хирурги и другие профильные специалисты.

Квалифицированные специалисты онкологического центра «Медсанчасть-168» готовы оказать пациентам необходимую поддержку и помощь в поиске панацеи от онкологии.

Если вам нужна наша помощь, обратитесь в контакт-центр: (383) 332-05-51, 363-07-91