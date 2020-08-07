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«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян

23:43 07.08.2020 Фото: pixabay.com
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Но родительский энтузиазм улетучивается с каждым днем. Лидер нации молчит. Многие подписавшие благодарны ему, другие критикуют «попрошаек», которые не могут обеспечить детей. И рассказывают свои истории обнищания.

«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян
Государство выплатило в июне и июле детям от 0 до 16 лет
Сюжет: Все пособия Путина
«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян

«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиянВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 — 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 251 новостей

Несмотря на то, что время уходит, родители ждут от президента Путина еще одного продления выплаты 10 тыс. рублей. Но уже 6 августа, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 четверга, 6 августа, петиция собрала около 235 тыс. подписей. За сутки появилось почти 5 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Алтайский край — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Аноним:
— Поставили народ на колени… Правовое государство? Почему у нас всё время пытаются перенять негативный опыт других стран, а не положительный? Подруга живёт в Германии, там платят достойные детские пособия на детей, которые даже уже учатся в высших и средних учебных заведениях. И в других именно развитых странах платят такие пособия. И почему народ такой озлобленный? Читаешь некоторые комментарии и диву даёшься. Я своему ребёнку купила детский спортивный комплекс, у неё сколеоз, ей надо. Без этих выплат, я бы так и не исполнила эту свою мечту!

Анастасия Щепина:
— Люди правду пишут. Если бы у нас в стране выплачивали такие детские, народ бы не считал деньги до зарплаты. А алименты не все мужики платят, некоторым просто плевать на своих детей, особенно если мужик ушёл к другой женщине.

Аноним:
— У нас на заводе многие мужики поувольнялись. Встал на биржу 13 т. р пособие + 3 на ребенка, + 10 от Путина. На кой ему работать.

Аноним:
Тошнит уже от этой темы и от попрошайничества яжемамок, прямо какое-то презрение к ним чувствую последнее время, особенно к тем, кто детей рожает и ребёнок для них всего лишь источник дохода! Раньше многодетные семьи уважали, сейчас нормальных многодетных осталось единицы, остальные плодятся ради льгот и пособий и только орут «Дай!». Бедные ваши дети, потому что ничего путнего они в жизни не увидят!

Миляуша:
Такие все умные, куда дели июньские и июльские выплаты, на продукты люди потратились, кредитные карты — вот туда и ушли, во время короновируса люди в долги залезли. когда без работы остались. Детей кормить надо как-то, вот и пришлось в кредитные карты залезть. А с 3х до 7ми лет большинству отказ пришёл, потому что с налогом вместе считают доход — то нормально вообще. Это несправедливо совсем…

Полностью согласна:
— Полностью согласна, да и ещё к этому считать и сами же выплаты социальные уже сверх нормы…. По сути это и есть наши налоги. Так пусть или с налогом считают, но без соцвыплат или наоборот… А то считают ту часть денег, которую народ даже на руки не получает

Гульмира Жахеева:
— Потому что все дорожает, а государство наше помогает только крупному бизнесу триллионами.

Пономарев Роман:
— Это неплохие деньги, и они очень помогут моим детям. Скоро школа, ценник на все значительно вырос. Перестроится под новые цены просто не успел.

Наталья Ведерникова:
— Очень тяжёлое время настало, на работах сокращение, не устроиться, с младшим сыном получую последнюю выплату до 1,5 и все. На что жить и в школу старшего собирать?! В сад младшего не берут, очередь.

Анастасия Скосарева:
— Окажите помощь гражданам. В условиях нынешнего положения это необходимо. Россияне имеют право рассчитывать на помощь от избранного правительства. Докажите заботу и поддержку семей с детьми реальными действиями.

Наталья Карпсон:
— Так как я работаю в детском санатории, а их не открывают и мне не на что одеть ребёнка в школу. Хоть вообще не води. И почему-то правительству нет дела до нас, до санатория в Рубцовске. И столько людей остались без работы и заработка. Всё заканчивается на Барнауле. А как же мы?

Шалимова Елена:
— Две первых выплаты ушли на пропитание и закрытие долгов, и всё равно без зарплаты большинство ушло в минус. А дети растут, и выбирать между поесть и купить школьную форму как-то совсем не хочется.

Алла Пешкичева:
— Я подписываюсь, потому что во многих регионах, например, в Томской области, ситуация всё ещё очень сложная. Работы нет, зарплат нет, коэффициент всё ещё выше 1. Детей надо собирать и в школу, и в сад (заплатив при этом за месяц вперёд). До трёх лет сад никто не даёт, частные сады вообще в копеечку выливаются.

Наталья Белая:
— Я выросла в детдоме из-за того, что мои родители умерли, и сейчас я мама одиночка, воспитываю детей одна без всякой помощи. Денег не хватает. Хорошо бы сделали выплаты 10 000т не 3 лет, а с 0 до 16 лет детям. Потому что реально денег не хватает. Я на данный момент не работаю, сижу в декрете, платят копейки по уходу за ребенком. Поэтому я согласна и подписываюсь, чтобы детям с 0 до 16 лет выплатили по 10 000 в августе.

Леонид Табачник:
— Это будет справедливо!

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От редакции

Денег уж не ждете?

Аноним, 06 августа 2020 17:35
НВР:
Да
Анон, 06 августа 2020 17:44
Полностью поддерживаю тех, кто говорит, что в августе было бы не плохо выплатить по 10000 тысяч, мы бы тогда детей в школу собрать смогли.
Аноним, 06 августа 2020 18:02
все пишут всякую чушь я работаю, муж работает и у нас трое детей на семью из пяти человек мы получает около 35000 рублей кто-то кажет что это неплохой заработок. Но это не так потому что если вычесть все выплаты (то есть комуналку, продукты, лекарства) у меня младший ребенок аллергик то ничего не остается. А пособия нам не положены так как мы укладываемся в прожиточный минимум. Оформляла в прошлом месяце лишними оказались по 4 рубля на человека это ли не смешно поэтому я совсем не против что нам дают эти деньги пусть хоть так. Если честно устала ждать пусть бы президент уже сказал что-то определенное.
Аноним, 06 августа 2020 19:45
НВР:
Надежда умерает-Последней.ЖдемС
Аноним, 06 августа 2020 22:44
Странно называть родителей попрошайками. Ведь это простая экономика, если у мамочек будут деньги, они будут покупать товары по надобности, а не по необходимости, тем самым будет производитьсябольше товара, значит люди которые производят этот товар не останутся без работы и без зарплат в условиях пандемии, такое ощущение, что недалёкие умом пишут такие комментарии с выражениями "попрошайки".
Аноним, 07 августа 2020 02:55
НВР:Нет не жду .
Если бы власти вовремя закрыли границу нам не пришлось бы сидеть дома ,если бы люди сидели как положено на карантине то не разнесли бы разнесли бы заразу !А теперь нам приходиться носить маски и боятся заразу .Вот и думаю может ну его заразу ,снять всем маски да все ?
Аноним, 07 августа 2020 11:54
Прежде чем плодиться как кролики, нужно иметь начальный капитал и финансовую подушку. Дети - это всегда огромные затраты на ближайшие 18 лет как минимум. Вы же не станете открывать бизнес не имея достаточных денежных средств? Ребёнок, в наше время и в нашей стране, удовольствие не из дешевых.
Колобок, 07 августа 2020 16:41
накопил капитал, а деньги обесценились. 100 000 рублей сейчас и 2014 году это совершенно разные деньги. В нашей стране лучше не копить, а жить одним днем. Не факт,что накопления завтра не сгорят, или не введут новый налог.
Колобок, 07 августа 2020 16:49
многие мамочки до рождения будущих налогоплатльщиков, делали не хилые отчисления...подоходный налог 13%, пенсионный 22% (причем многие так и не получат пенсию), взнос на временную нетурдоспособность 2,9%; МедСтрахование 5,1%. это не считая НДС, Акцизы, и различные пошлины, которые заложены в товар. Честно читать не приятно статьи с заголовками, которые оскорбляют родителей. Да не все живут на широкую ногу, и для многих людей это огромная помощь, и если 2% пропьют и прогуляют эти деньги, то очень многим эта помощь будет поддержкой.
Аноним, 07 августа 2020 17:13
Так они и с бюджета много берут. Роды, медицинское наблюдение матери и дитя, да не одного, муниципальные детские сады, школы и т.д и т.п. И налогов не хватит у некоторых, которые они заплатили.
Аноним, 07 августа 2020 17:15
А многие ни дня не работали, а рожают одного за другим..

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