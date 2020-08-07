Не кормят свининой пенсионеров в «свинарнике» пансионата им. Калинина в Бердске, признался Минтруд

Редакция постаралась узнать, сколько получают пенсионеры, кто и как заключает с ними трудовые договоры и уточнить меню. К сожалению, несмотря на просьбу, недельное меню в пансионате им. Калинина нам не прислали.

9 молодых людей работают в отделении №4, из пенсионеров никто не проходит трудотерапию

По историям Сергея Штаева и Петра Педелева в пансионате имени Калинина, редакция «Курьер. Среда. Бердск» 28 июня задала вопросы министерству труда Новосибирской области: инвалиды рассказывали о плохом питании, ужасной вони, нечеловеческих условиях жизни, издевательствах работников. В комментариях работники пансионата парировали обвинениями пенсионеров в злостном пьянстве.

30 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» задала несколько уточняющих вопросов в министерство труда и социального развития Новосибирской области. В них редакция постаралась узнать, сколько получают пенсионеры, кто и как заключает с ними трудовые договоры и уточнить меню. К сожалению, несмотря на просьбу, недельное меню в пансионате им. Калинина нам не прислали. По всем вопросам о нормах питания министерство труда и социального развития Новосибирской области сослалось на нормы, а именно на приказ Минтруда №1164.

Как написано в приказе, где есть суточные нормы на каждый продукт, свинины проживающим в пансионате не положено, только говядина — около 100 граммов и птица — менее 50 граммов в сутки.

— Трудоустройство и оплата труда граждан, проживающих в учреждении, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. При трудоустройстве с гражданином заключается трудовой договор, в котором предусматриваются условия труда, в том числе трудовые функции, режим рабочего времени и отдыха, оплата труда, права и обязанности сторон. При этом учитываются рекомендации, содержащиеся в ИПРА, в части разрешенных видов деятельности и организации труда, в зависимости от установленной группы инвалидности, — сообщило Минтруда Новосибирской области 6 августа.

Таким образом, ответа, какие именно обязанности есть у инвалидов и сколько они получают за свой труд (не превышающий 4 часа), министерство так и не ответило. 6 августа был направлен повторный запрос с просьбой корректно ответить на вопрос о зарплате и обязанностях. Кроме того, министерство сообщило, что в отделении №4 пансионата имени Калинина сейчас работают 9 человек на должности уборщиков и свинарей. Исходя из того, что ровно такой же ответ был получен на вопрос «Сколько молодых людей, работающих на свиноферме. проживают в отделении №4 пансионата им. Калинина?», можно сделать вывод, что пенсионеры и инвалиды в принципе не проходят трудовую реабилитацию, никто из 35 человек.