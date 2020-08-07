07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Скончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3

10:29 07.08.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
0

Зараженных коронавирусом и с подозрением на него госпитализируют в инфекционный госпиталь в Бердске.

Скончалcя от COVID 19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
3 погибших от пандемии COVID-19 в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, летальные исходы от коронавируса зарегистрированы в Бердске.

— 2 случая подтверждены комиссией. У нас за весь период 3 случая умерших от коронавирусной инфекции,- сообщила Алла Николаевна 7 августа.

Напомним, что сейчас в Бердке работает и функционирует инфекционный госпиталь на 60 койко-мест на базе корпуса наркологии на ул. Попова в Бердске. Туда будут госпитализируют пациентов с установленным коронавирусом или подозрением на него.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Печально?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск69 человек с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением медиков в Бердске
10:50 07-08-2020
69 человек с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением медиков в Бердске
Построят мост в 3 км через Лену в Якутии к 2024 году
10:45 07-08-2020
Построят мост в 3 км через Лену в Якутии к 2024 году
БердскЖенщины болеют коронавирусом чаще, чем мужчины в Новосибирской области, сообщил Минздрав
10:30 07-08-2020
Женщины болеют коронавирусом чаще, чем мужчины в Новосибирской области, сообщил Минздрав
А когда в переулке ул. Островского и Чапаева поменяют гнилой столб?
10:30 07-08-2020
А когда в переулке ул. Островского и Чапаева поменяют гнилой столб?
БердскСкончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
10:29 07-08-2020
Скончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
Сняла на видео разрушенную пешеходную дорожку в Микрорайоне. Прошло 5 лет, а никто не шевелится
10:26 07-08-2020
Сняла на видео разрушенную пешеходную дорожку в Микрорайоне. Прошло 5 лет, а никто не шевелится
БердскЗаразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
10:20 07-08-2020
Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
Включить маски в автомобильные аптечки хочет Минздрав
10:15 07-08-2020
Включить маски в автомобильные аптечки хочет Минздрав
БердскСемью с 2 детьми увезли в больницу Новосибирска из-за COVID-19 за сутки на 7 августа. Новых зараженных 6
10:10 07-08-2020
Семью с 2 детьми увезли в больницу Новосибирска из-за COVID-19 за сутки на 7 августа. Новых зараженных 6
Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года 1
10:07 07-08-2020
Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года