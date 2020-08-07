Скончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3

Зараженных коронавирусом и с подозрением на него госпитализируют в инфекционный госпиталь в Бердске.

3 погибших от пандемии COVID-19 в Бердске



Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, летальные исходы от коронавируса зарегистрированы в Бердске.

— 2 случая подтверждены комиссией. У нас за весь период 3 случая умерших от коронавирусной инфекции,- сообщила Алла Николаевна 7 августа.

Напомним, что сейчас в Бердке работает и функционирует инфекционный госпиталь на 60 койко-мест на базе корпуса наркологии на ул. Попова в Бердске. Туда будут госпитализируют пациентов с установленным коронавирусом или подозрением на него.