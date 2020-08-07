«Криков и стонов не услышал»: Ураган снес крышу суда и деревья Новосибирской области. Смотрите видео

Инцидент произошел в Барабинске, 6 августа. В городе пострадали многие транспортные средства, на которые упали деревья.

В Барабинске Новосибирской области ураган снёс крыши и деревья

Инцидент произошёл в четверг, 6 августа.

В Барабинске Новосибирской области прошёл сильный ураган, в результате которого повалило деревья и снесло крыши. Об этом корреспондентам «Вести Новосибирск» рассказали читатели, которые стали очевидцами происшествия.

Инцидент произошёл примерно в 18:30. Поднялся с ильный ветер, который снёс крыши домов и повалил деревья.

«Ураган снёс крышу у здания суда. Всё завалило. Подошёл осмотрел завалы – людей нет, криков и стонов тоже не услышал. Судьи без крыши остались. Не знаю, как никого не убило», – сообщил изданию «Вести Новосибирск» житель Барабинска.

В городе пострадали многие транспортные средства, на которые упали деревья.

Источник: nsktv.ru