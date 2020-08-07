«Криков и стонов не услышал»: Ураган снес крышу суда и деревья Новосибирской области. Смотрите видео

Инцидент произошёл в четверг, 6 августа.
В Барабинске Новосибирской области прошёл сильный ураган, в результате которого повалило деревья и снесло крыши. Об этом корреспондентам «Вести Новосибирск» рассказали читатели, которые стали очевидцами происшествия.
Инцидент произошёл примерно в 18:30. Поднялся с ильный ветер, который снёс крыши домов и повалил деревья.
«Ураган снёс крышу у здания суда. Всё завалило. Подошёл осмотрел завалы – людей нет, криков и стонов тоже не услышал. Судьи без крыши остались. Не знаю, как никого не убило», – сообщил изданию «Вести Новосибирск» житель Барабинска.
В городе пострадали многие транспортные средства, на которые упали деревья.
Источник: nsktv.ru