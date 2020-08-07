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Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

10:00 07.08.2020 Фото: pixabay.com
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Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.

Билл Гейтс предрек катастрофу страшнее пандемии коронавируса
Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса.
Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.
«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — пишет миллиардер в своем блоге.

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. В частности, он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.

«Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии», — резюмировал основатель Microsoft.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кризис наступит?

Житель, 07 августа 2020 10:15
Конечно наступит. Изменения в отношении к экологии невозможны без смены политического строя на всей планете - когда речь заходит о деньгах, всем становится безразлично будущее, важно только личное настоящее - как пример новая свалка около Бердска.

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