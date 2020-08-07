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Включить маски в автомобильные аптечки хочет Минздрав

10:15 07.08.2020 Фото: pixabay.com
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При этом бинты малых размеров и бактерицидные лейкопластыри уберут из аптечки.

Включить маски в автомобильные аптечки хочет Минздрав
Маски хотят включить в состав автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения предлагает включить в состав автомобильной аптечки медицинские маски, исключив при этом бинты малых размеров и бактерицидные лейкопластыри. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан для формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки на основании мнения профессионального сообщества, говорится в пояснении.

Согласно документу, из состава аптечки исключается ряд медизделий — например, бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Как пояснили в Минздраве, их применение при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП бессмысленно, поскольку они используются при незначительных повреждениях.

«Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — добавили в ведомстве.

Из состава аптечки предлагается исключить стерильные бинты различных размеров и стерильный перевязочный пакет, так как при оказании первой помощи пострадавшим в аварии соблюсти правила антисептики невозможно. Разработчики отметили, что рану можно закрыть стерильными салфетками и забинтовать нестерильным бинтом.

Взамен этих медизделий в аптечку добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.

Рулонный лейкопластырь, размер которого составляет «не менее чем 1 х 250 см», заменён на более широкий — «не менее чем 2 х 500 см». Такая ширина позволяет эффективнее закреплять повязки, а также «накладывать дренирующую окклюзионную повязку, которая пластырем шириной 1 см невыполнима». Бактерицидные лейкопластыри, которые используют при мелких ссадинах, царапинах и мозолях, исключаются.

При этом в аптечке водителей появятся две медицинские нестерильные трёхслойные маски из нетканого материала. Это связано с необходимостью защиты органов дыхания от респираторных инфекций, в том числе при оказании первой помощи.

Количество перчаток увеличено до двух пар. В Минздраве подчеркнули, что они являются «эффективным средством для снижения риска заражения человека, оказывающего помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости». При оказании помощи перчатки могут порваться и их потребуется заменить. Кроме того, увеличение числа перчаток позволит сразу двум гражданам оказывать помощь пострадавшим.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что состав наборов для оказания скорой медицинский помощи могут изменить — в частности, туда предлагается включить противовоспалительный препарат кетопрофен и антибиотик цефтриаксон.

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