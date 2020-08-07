Женщины болеют коронавирусом чаще, чем мужчины в Новосибирской области, сообщил Минздрав

Остальную статистику по возрасту и полу в отдельных городах министр Хальзов предлагает считать самостоятельно.

Только 44% из заболевших коронавирусом — мужчины

Министерство здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос от 7 июля прислало статистику по коронавирусу: кто заболевает COVID-19 чаще: женщины или мужчины?

— По состоянию на 1 августа в Новосибирской области соотношение мужчин и женщин среди пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция Covid-19» составляет 44,3% и 55,7% соответственно, рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 6 августа.

Таким образом, женщины болеют коронавирусом довольно ощутимо чаще, чем мужчины. На 1 августа в Новосибирской области. согласно этой статистике болел 4221 мужчина и 5383 женщины. Разбивку по городам и районам Новосибирской области министерство здравоохранения не предоставило и направило в оперштаб: считать статистику вручную предложил Минздрав.