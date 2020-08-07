Свалочная катастрофа: Обрекают на смерть стариков из-за горящего мусорного полигона в Новосибирске

Свалка у Хилокского рынка горит 7 августа четвертый день. Жители левобережья задыхаются, говоря, что к концу недели стало еще хуже. Зловонный дым накрыл город. И добирается до Бердска.

Сообщения о горящей свалке в Новосибирске, как сводки с фронта: утро 7 августа 2020

Утром 7 августа житель ул. Троллейной в Новосибирске Николай поделился свежими кадрами горящей свалки у Хилокского рынка.

— Стало еще хуже! Люди ЭТИМ дышат! — оценил обстановку новосибирец в пятницу для «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, полигон загорелся 4 августа утром. То, что происходит Николай называет настоящим бедствием и считает, что власть замалчивает масштабы трагедии.

— Весь Левый берег наблюдает это ужас. Нам нечем дышать, спать невозможно. Многих стариков уже увезли в больницу, у соседа увезли жену в больницу. Горение продолжается, — рассказал накануне Николай.

Он ответил, что весь Новосибирск от дыма спасает только направление ветра. Но смогом накрыло весь Левый берег, близлежащие поселки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отголоски свалочного пожара в Новосибирске доходят и до Бердска. Эксперты полагают, что смог в Бердске — последствия длительного горения мусора у Хилокского рынка.