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Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская

10:20 07.08.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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6 человек заразились в больнице. 9 медиков находятся на больничном. Большинство медиков пребывают в инфекционном госпитале.

Заразились коронавирусом 43 медика в ЦГБ Бердска, заявила Алла Дробинская
Увеличилось количество зараженных коронавирусом среди медицинских сотрудников в Бердске
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На оперативном штабе 7 августа главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о зараженных коронавирусом медиков — большинство подхватили инфекцию вне стен больницы.

-На сегодняшний день коронавирусом заражены 43 медицинских сотрудника. 16 человек заразились в больнице. Остальные заразились вне стен лечебного учреждения. 9 медиков находятся на больничном. На стационарном лечении 5 человек. Остальные госпитализированы в инфекционный госпиталь,- отметила Алла Николаевна.

Напомним, ранее 31 июля сообщалось, что 38 сотрудников медицинского и немедицинского персонала заражены коронавирусом.

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