ИП Вепринцев news современные методы диагностики и коррекции здоровья человека

09:59 07.08.2020 Фото: ИП Вепринцев 0

Эстетическая интеграция лица и тела (ликвидация морщин и «двойного» подбородка, антицеллюлитная программа (снятие лимфостаза, отеков, уменьшение окружности тела на 2-5см за 1 сеанс), мастопатия и т.д.)

За 35 лет теории и практики реабилитационной немедикаментозной медицины доктором Вепринцевым было освоено множество методик диагностики и технологий коррекции здоровья человека РЕАБИЛИТОЛОГ Современные методы диагностики и коррекции Дисфункций: Опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи диска, болезнь Бехтерева, рассеянный склероз, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и т.д.) Реабилитация постинсультных и посттравматических больных, ДЦП. Мозгового и лицевого черепа (нехирургическая коррекция асимметрий, внутричерепная гипертензия, синдром позвоночной артерии и т.д.), невропатия лицевого нерва. Висцеральных органов (в т.ч. урогенитальной сферы, гастроптоз, нефроптоз, дискенизия желчного пузыря, проблемы бесплодия и т.д.) Эстетическая интеграция лица и тела (ликвидация морщин и «двойного» подбородка, антицеллюлитная программа (снятие лимфостаза, отеков, уменьшение окружности тела на 2-5см за 1 сеанс), мастопатия и т.д.) Психосоматическая релаксация и т.д. Восточный массаж по методике Шеньянского Института Традиционной Медицины (детский, взрослый). Палсинг – биорезонансная телесно ориентированная терапия (ручной вибрационный массаж с элементами мануальной терапии и Традиционной Восточной медицины, Австралия) Спортивный массаж и др. Физическими средствами комплексно, остеопатия, мануальная терапия, массаж, традиционная восточная медицина, ЛФК, патронаж, консультации. Эффекты. Например — купирование болевого синдрома, восстановление двигательной функции у пациентов с диагнозом — грыжа межпозвоночного диска размером 12-15мм, за 3-5 сеансов. Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск

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