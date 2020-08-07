Экономический лицей проводит набор в 5 классы

09:44 07.08.2020 Фото: Бердский Экономический лицей 0

Мы ждем Вас в нашем лицее!

Экономический лицей является многоуровневым образовательным центром ​ ​ Источник: Раздел ​Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

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