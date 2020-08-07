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Главные запреты дня 7 августа 2020 года в Анну летнюю

10:06 07.08.2020 Фото: pxhere.com
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Святой Анне молились о здоровье детей и появлении потомства. Доброй приметой считалось на Анну Летнюю обвенчаться, сыграть свадьбу или крестить детей.

Главные запреты дня 7 августа 2020 года в Анну летнюю
На Анну Летнюю к животным относились с особым вниманием

В пятницу, 7 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В народе этот день прозвали Анна Летняя, Анна-холодница, Анна Зимоуказательница, Холодные утренники.

 Что нельзя делать на Анну Летнюю 7 августа 2020?

обижать лошадей и употреблять в пищу конину

выходить на улицу когда стемнеет

устраивать громкие вечеринки и прочие излияния ругаться (ссора может затянуться на годы)

сквернословить

лениться

пересаживать цветы

заниматься починкой одежды и обуви.

Приметы на Анну Летнюю 7 августа 2020

Святой Анне молились о здоровье детей и появлении потомства. Также она считается покровительницей и хранительницей лошадей, поэтому на Анну Летнюю к животным относились с особым вниманием: не выводили работать в поле, купали, кормили лакомствами и украшали цветами, ленточками и бубенчиками.

В этот день занимались бором и заготовкой картофеля и грибов на зиму.

Доброй приметой считалось на Анну Летнюю обвенчаться, сыграть свадьбу или крестить детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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