Главные запреты дня 7 августа 2020 года в Анну летнюю

В пятницу, 7 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
В народе этот день прозвали Анна Летняя, Анна-холодница, Анна Зимоуказательница, Холодные утренники.
Что нельзя делать на Анну Летнюю 7 августа 2020?
обижать лошадей и употреблять в пищу конину
выходить на улицу когда стемнеет
устраивать громкие вечеринки и прочие излияния ругаться (ссора может затянуться на годы)
сквернословить
лениться
пересаживать цветы
заниматься починкой одежды и обуви.
Приметы на Анну Летнюю 7 августа 2020
Святой Анне молились о здоровье детей и появлении потомства. Также она считается покровительницей и хранительницей лошадей, поэтому на Анну Летнюю к животным относились с особым вниманием: не выводили работать в поле, купали, кормили лакомствами и украшали цветами, ленточками и бубенчиками.
В этот день занимались бором и заготовкой картофеля и грибов на зиму.
Доброй приметой считалось на Анну Летнюю обвенчаться, сыграть свадьбу или крестить детей.
Источник: ivona.bigmir.net