Гигантская лужа у ТЦ «Астор» Бердска попала на видео. Почему в ней тонут машины, не ответила власть Бердска

Лужа была здесь и год назад. «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем, как вода стоит там и 6 августа. А дождей не было уже давно. Почему здесь образуется вода и насколько это опасно для просадки грунта, задан вопрос начальнику УЖКХ Максиму Совбанову.

Огромная лужа у «Астора» Бердска не исчезает годами

Огромная лужа месяцами стоит на дороге параллельной ул. Красная Сибирь у магазина «Астор» Бердска. Она не исчезает даже в жаркую погоду. Она была там и год назад. «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем, как вода стоит там и 6 августа. На карте 2Гис эта дорога никак не названа, дальше она переходит в ул. Кольцова.

Почему здесь образуется вода, и насколько это опасно для просадки грунта, ведь рядом большой торговый центр, «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовался у начальника управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова. Но тот сослался на занятость и отправил в пресс-центр мэрии.

В пресс-службу администрации направлены вопросы:

1. Откуда здесь образуется вода? Дождей давно не было.

2. Кто отвечает за эту дорогу?

3. Кто должен откачивать эту воду?

4. Насколько опасно постоянное стояние здесь воды?

Ведь возможна просадка грунта, а рядом большой торговый центр «Астор».

5. Как мэрией города будет решен вопрос со стоянием воды здесь?

Как только будет получен ответ — мы опубликуем продолжение.

Напомним, «Курьер.Среда.Бердск» уже неоднократно писал об этой луже. В один период дорога у «Астора» даже обрела своего хозяина, когда один из водителей лишился бампера машины в этой гигантской луже. Мэрии пришлось за это заплатить 100 тыс. рублей.

Автор видео Алена Романцова