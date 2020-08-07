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Шок: Всего 4 раза взяли тест на COVID-19 у работающих с коронавирусом медработников в ЦГБ Бердска

23:18 07.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экстренные извещения о положительных диагнозах сотрудников БЦГБ поданы с нарушением сроков, нет маркировки на уборочном инвентаре, допущена вместимость палат более 4 коек, выяснил суд. На горбольницу наложили штраф.

Шок: Всего 4 раза взяли тест на COVID 19 у работающих с коронавирусом медработников в ЦГБ Бердска
6 нарушений найдено в ЦГБ Бердска: Дробинская говорила только о двух
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Шок: Всего 4 раза взяли тест на COVID 19 у работающих с коронавирусом медработников в ЦГБ Бердска

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27 июля 2020 года в ходе проверки Роспотребнадзора в ЦГБ Бердска было установлено несколько нарушений, за которые горбольницу оштрафовали на 100 000 рублей. Через пару дней после решения суда и назначения штрафа, городской суд Бердска опубликовал решение суда, в котором указано, какие именно нарушения обнаружила проверка Роспотребнадзора.

В действительности, нарушений именно в пульмонологическом отделении оказалось немного: всего два. Об этом же ранее сообщила главврач Алла Дробинская: 29 июня она прислала претензию об опровержении ложных сведений, опубликованных редакцией «Курьер. Среда. Бердск». Претензия главы горбольницы заключалась в том, что нарушений мало — всего два, но апеллировать на «много» или «мало» нельзя — это оценка, которая не может быть объективной.

В пульмонологии в процедурном кабинете не обеспечено полное погружение эпидемиологически опасных отходов класса «Б» в дезинфицирующий раствор, часть отходов находилась на поверхности. Кроме того, допущена вместимость палат более 4 человек — в пульмонологическом отделении оборудовано 10 палат по 5 коек.

— Пр осмотре фактически находилось на лечении в 8 палатах по 5 человек, что было вызвано экстренной ситуацией — ежедневным увеличением пациентов, поступающих в пульмонологическое отделение БЦГБ, — прокомментировала нарушение Алла Дробинская.

Еще 4 нарушения касались ЦГБ, в частности, отделения скорой помощи: в нем уборочный инвентарь не имел четкой маркировки с указанием видов работ и функционального назначения помещений. В машинах скорой помощи у дезинфицирющего раствора не было маркировки, до какой даты он годен, была не указана дата приготовления.

Установлено, что экстренные извещения на сотрудников ЦГБ Бердска с подтвержденным диагнозом COVID-19 поданы с нарушением сроков — слишком поздно пришли данные о зараж6енных медработниках в Центр гигиены и эпидемиологии. Такое запоздание относилось к трем врачам, чьи личные данные и даты получения положительного диагноза изъяты.

Обследование работников, которые имели риск заражения коронавирусом, проводилось с начала эпидемии всего 4 раза, тогда как согласно законам и нормам, оно должно проводиться 1 раз в неделю. Также во втором терапевтическом корпусе обследование врачей проводили неправильно — методом ИФА, недопустимом требованиями к профилактике коронавирусной инфекции.

Штраф был назначен средний: за данные нарушения по закону можно назначить штраф от 50 000 до 150 000 рублей, БЦГБ же должно уплатить 100 тыс. руб. Все выявленные нарушения были незамедлительно устранены, однако это не послужило основанием освобождения ЦГБ Бердска от ответственности.

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От редакции

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Гость, 07 августа 2020 13:54
Ну что же вы так, Алла Николаевна!! Даже тесты своих врачей не отправили спецрейсом!! По-быстрому!!
Как бы ни старались скрыть,а все вылазит!
Аноним, 07 августа 2020 16:36
Лежала на 2 этаже-в палате по 4 кровати.Потом лежала на 4 этаже-в палате по 3 кровати

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