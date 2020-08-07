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Олег Новичонок: Станет прибыльным КБУ Бердска, когда нам вернут 300 млн руб. долгов. В том числе экс-директор Кожин. Но это идеальная картина

13:30 07.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уволил ли Олег Геннадьевич уже кого-то из сотрудников? Насколько изношены коммунальные сети в городе, и как идет подготовка к зиме? Как сказался на его работе иск экс-директору Кожину в 9 млн рублей? Читайте все вопросы и ответы в интервью с новым директором КБУ.

Олег Новичонок: Станет прибыльным КБУ Бердска, когда нам вернут 300 млн руб. долгов. В том числе экс директор Кожин. Но это идеальная картина
Олег Новичонок был финансовым директором КБУ

Что изменит новый руководитель в КБУ? Кого уволит, когда сделает предприятие прибыльным и возможно ли это? На эти и многие другие вопросы ответил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» 6 августа Олег Новичонок. Напомним, назначил Олега Геннадьевича на должность директора КБУ мэр Бердска Евгений Шестернин 8 июня. Новичонок отмечал, что это «вызов» для него.

Какие суммы должны жители Бердска Комбинату, и какой долг скопился у организации перед поставщиками? Насколько изношены коммунальные сети в городе, и как идет подготовка к зиме? Как сказался на его работе иск экс-директору Кожину в 9 млн рублей? Читайте все вопросы и ответы.

Насколько изношены коммунальные сети Бердска? Где больше всего в городе? В Микрорайоне?

— — Те дефекты, которые выявляются – нами устраняются в оперативном порядке. Участки наиболее изношенные я не могу назвать, у нас все коммунальные сети изношены. Там, где «выстреливает», там и является худшим участком, самым изношенным. Если это чаще происходит в Микрорайоне, возможно там он и есть.

Как идет подготовка к зиме? Какие есть проблемы?

— Мы провели гидравлические испытания, выявили дефекты на магистралях. Все неполадки устранили. Работа по подготовке продолжается.

Какая сейчас задолженность перед поставщиками у КБУ?

— На 6 августа перед Газпромом у нас задолженность 164 млн рублей, перед ТГК — 96 млн рублей, за уголь — 24 млн рублей, НЭС — 23 млн. рублей. Общая задолженность по ключевым поставщикам — 320 млн. рублей.

Сколько сейчас долг плательщиков перед КБУ?

— По данным на 1 июля население нам должно 208 млн. рублей — это многоквартирные дома. Жители частного сектора должны еще 7 млн рублей. Итого — 215 млн рублей. лица (в том числе УК и ТСЖ) нам должны — еще 235 млн рублей. Всего 450 млн рублей — общая дебиторская задолженность абонентов.

Как сказалась пандемия на платежах?

— Пандемия сильно сказалась — особенно за весенний период. Порядка 60 млн рублей мы не дождались от жителей.

Как планируете работу после закрытия ТКГ-1? Какая организация будет вместо нее?

— В рамках законодательства процедура выхода из системы отопления города ТГК-1 не быстрая. Решение принимается администрацией города Бердска. Возможно строительство новой котельной, выкуп котельной ТГК.

Повлиял ли на вашу работу иск Кожину — какие финансовые проблемы повлек?

— Иск к Кожину А.Ю. подавался прежним директором, и та сумма, которая была предъявлена (9 млн рублей), является оценкой убытков предприятию. Это безусловно потери предприятия, которые могут быть направлены на снижение кредиторской задолженности.

После этой ситуации прокуратура чаще проверяет?

— Прокуратура действует в рамках закона, проверки проводятся регулярно. Чаще стали или нет — не могу сказать.

Какие у вас планы по развитию организации? Планируете ли менять кадры?

— В КБУ работает более 500 человек. Смена кадров — это неотъемлемый процесс. Он связан напрямую с тем, куда будет двигаться предприятие.
Просто так я никого не собираюсь увольнять.

Когда КБУ станет прибыльным предприятием?

— Если большинство абонентов погасит задолженность этого будет достаточно для того, чтобы мы закрыли свою кредиторскую задолженность. Это было бы идеально.

Есть ли у вас возможность зарабатывать самим и сделать себя прибыльным?

— Это во многом зависит от штата и техники. В настоящее время мы активно развиваем новое направление — вывоз жидких бытовых отходов. В прошлом году закупили 2 единцы техники и активно предлагаем такие услуги частному сектору.

Хочу отметить проблему незаконного слива ЖБО в сети предприятия частными извозчиками в запрещенных местах. В прошлом месяце мы поставили таблички на бетонных основаниях в тех местах, где это происходит. Они простояли только 2 дня!

Вышел закон о ликвидации муниципальных предприятий, коснется ли он КБУ — почему да/нет?

— Закон этот нас не касается. По нему нельзя создавать новые унитарные предприятия на товарных рыках, находящихся в условия конкуренции. КБУ – существующее предприятие действует в условиях естественной монополии. На нас действие закона не распространяется.

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От редакции

Станет когда-нибудь прибыльным КБУ?

Аноним, 07 августа 2020 13:31
Ой!
Слышали мы уже эти песни от Кожина
Аноним, 07 августа 2020 14:00
Очередная порция обещалок 5-го директора за последние 8 лет. "Временщик" - и этим все сказано.
Аноним, 07 августа 2020 14:06
Прибыльным Кбу уже был по итогам работы за 2012 год,но,оказалось, что это явилось сильным раздражителем для отдельных руководителей области,не могущих смириться с тем,что при мэре коммунисте Потапове Кбу начинает подниматься с колен,а сам Потапов,будучи слабоком и недостаточно образованным сильно испугался окриков сверху и притащил Страхового агента на должность руководителя предприятия,который вскоре после аварии на Гнс сбежал,оставив после себя разброди шатания в коллективе и новые долги.

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