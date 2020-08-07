Международный день пива празднуют 7 августа 2020 года

Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в 3 веке до н.э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен.

Пивоварни появились в Исландии, Германии, Англии и других странах Европы, и в каждой существовали свои секреты приготовления этого напитка

Пиво – это один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня.

Так, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта, в России главный отраслевой праздник производителей пива – День пивовара – отмечается во вторую субботу июня.

Еще в последние годы всё большую популярность набирает Международный день пива (англ. International Beer Day) – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 7 августа.

Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки. А вот в России он ещё не очень известен, хотя пиво на Руси всегда было популярно.

Как уже было сказано, пиво – очень древний напиток. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в 3 веке до н.э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен. Ряд исследователей связывают его появление с началом выращивания человеком зерновых культур – за 9000 лет до н.э. Кстати, существует мнение, что изначально культивировать пшеницу стали не для выпекания хлеба, а именно для приготовления пива. К сожалению, не известно и имя человека, придумавшего рецепт приготовления этого напитка. Хотя, конечно же, состав «древнего» пива отличался от современного, в состав которого входят солод и хмель.

Пиво примерно в том виде, какое мы его знаем сегодня, появилось примерно в 13 веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. Пивоварни появились в Исландии, Германии, Англии и других странах Европы, и в каждой существовали свои секреты приготовления этого напитка. Пиво изготавливалось по разным семейным рецептам, которые передавались от отца к сыну и держались в строжайшем секрете. Считается, что традиция устраивать разгульное празднество в честь пива пришла из Исландии – родины викингов. А затем эти традиции были подхвачены и в других странах.

Сегодня, как и прежде, главная цель всех подобных праздников – собраться вместе с друзьями и насладиться вкусом любимого сорта пива, поздравить и поблагодарить всех кто, так или иначе, связан с производством и подачей этого пенного напитка.

Поэтому, уже традиционно, в Международный день пива главные мероприятия проходят в пабах, барах и ресторанах, где все участники праздника могут попробовать пиво не только разных сортов, но и разных производителей разных стран и даже редкие сорта. Причем заведения открыты до самого утра, ведь главная традиция праздника – вместить в себя пива столько, сколько сможет влезть. А еще, например в США, зачастую организуются и различные тематические вечеринки, викторины и игры, особенно пиво-понг (алкогольная игра, в которой игроки бросают мяч для пинг-понга через стол, стремясь попасть им в кружку или стакан с пивом, стоящий на другом конце этого стола). И всё это за кружечкой высококачественного напитка. Главное помнить, что пиво – это всё же алкогольный напиток, поэтому отмечать День пива надо так, чтобы утром не болела голова.

Несколько интересных фактов о пиве:

– Считается, что самая пивная нация – это немцы, немного от них по уровню потребления пива отстают чехи и ирландцы.



– В Англии, в городке Грейт-Харвуд, проводятся необычные пивные соревнования – мужчины устраивают забег на 5 миль, и на этой дистанции они должны выпивать по кружке пива в расположенных на дистанции 14 пабах. Но при этом участники не просто бегут, а бегут с детскими колясками. И побеждает тот, кто не просто пришёл на финиш первым, но и ни разу не перевернул коляску.– Самый крупный завод по производству пива – это «Adolph Coors Company» (США), его производственная мощность – 2,5 млрд. литров пива в год.– На аукционе бутылка пива «Lowebrau» была продана более чем за 16 000 долларов. Это единственная бутылка пива, которая уцелела после крушения в 1937 году дирижабля Гинденбург в Германии.– Одни из самых знаменитых фестивалей пива в мире – Oktoberfest, который проходит в Германии в сентябре; Большой пивной фестиваль Лондона, который проводится в августе; Бельгийский Пивной уикенд – в Брюсселе в начале сентября; а в конце сентября – Великий фестиваль пива в Денвере (США). И это ещё не полный список.

Источник: calend