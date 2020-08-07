«Чем провинциальнее, тем тупее»: «Презики», фекалии и аборты обсуждают в соцсетях жители Бердска и Новосибирска. А в Москве и Искитиме нет. Почему?

«Это жесть,что за бред происходит???» — недоумевают подписчики. Тем не менее у каждой группы своя специфика, которая покажется непривычной новичку.

Тупые темы обсуждают в «Подслушано», но в каждой группе своя специфика

В соцсетях иной раз можно заметить довольно странные посты: при взгляде на них тут же появляется мысль – зачем это написали? Чего ждет автор поста, чего пытается добиться? Об этом же иногда в комментариях пишут и подписчики. Но, тем не менее, публикации странных постов продолжаются: администраторы выкладывают их, а подписчики продолжают написывать новые и новые странные тексты.

В группе Вконтакте «Подслушано в Искитиме» посты довольно вменяемые: объявления о пропавших вещах, популярные во всех «Подслушано» посты об отношениях и очень много потерянных животных. Складывается ощущение, словно животных в Искитиме теряется в десяток раз больше, чем в других городах, или же все питомцы убегают в Искитим. В большинстве групп более крупных городов о потерянных животных не пишут в принципе.

В целом в Искитиме домашние любимцы занимают главенствующую позицию: тут обсуждают не только их потери, но и покупку, раздачу, передержку, ищут ветеринаров и многое другое. Однако и здесь бывают посты, понять идею и мысль которых довольно сложно:

— На сегодня моя лучшая новость — про сладкую малинку, дешевую, хочу, чтобы детки небогатых тоже поели. Три ведерка уже раздала раньше. Эту пожелала продать на подарок внученку. Администрация большая просьба— напечатайте!!! — просит женщина.

Непонимание под этим постом выразили жители Искитима: какая еще малинка? Позже появился второй пост, где рассказывалось, как отец купил эту малинку – тогда вопросов к автору стало еще больше.

— Часто слышу от токсичных людей, что их бесит наблюдать, как другие отдыхают, могут позволить себе то, что не могут первые. Назревает вопрос, как вы ещё живете то в мире, где другие в чем-то преуспевают, будь то работа или личные отношения, досуг и прочее? Если у Вас явная установка, что работать нужно только для того, чтобы купить продукты и бояться лишний раз оторвать пятую точку и провести день в пользу для себя самого, вдруг денег потом на еду не хватит, — пишет подписчик. Довольно ожидаемым выглядит ответ: «Зачем вообще нужно задаваться такими вопросами?».

Однако некоторые искитимцы не преминули воспользоваться этим постом, чтобы похвастаться отпуском и выставить фотографии.

Лидером по странным, ничем не объяснимым постам в «Подслушано», является «Подслушано Бердск»: только там можно увидеть посты про фекалии, обсуждение тем «Курьер. Среда. Бердск» и те вопросы, ответы на которые кажутся или очевидными, или очевидными является способ поиска ответа – гугл, авито или другие ресурсы, но почему-то бердчане пишут именно в «Подслушано».

Так на вопрос: «Что делать, если пришла в гости к парню, сходила в туалет, а она не смывается и плавает?» вполне логичным выглядит ответ:

— Как вы вообще дожили до своего возраста?! С такими вопросами…

Однако это далеко не единственный случай. Что только не приходит в голову людям, что они решают публиковаться в сообществе:

— Ребята как справиться с душевными терзаниями возникшими по причине того, что меня назвали поберуном в интернете? — казалось бы, зачем задавать этот странный вопрос, на который адекватного ответа и быть дано не может? Однако жители Бердска начинают отвечать, выражая свое остроумие, так что поток вопросов не прерывается.

— Вот, девки, к вам вопрос. Приходишь такой, не знаешь, будет ли у вас секс. Презик берешь на всякий случай. В кармане оставить самое логичное, но вдруг он шебуршать будет или ещё как спалишь. Куда ложить презик, чтобы после петтинга активного не бежать в коридор до куртки одевать его потом, чтобы девка не остыла. Под подушку положить может ведь не дать, — задает вопрос один из подписчиков.

Разве не логично спросить ответа на этот вопрос у самой девушки или, на худой конец, найти ответ самому? Неужели, публикуя непотребные вопросы без всякого смысла, кто-то надеется на подходящий ответ или это все делается, чтобы привлечь под комментарии ехидство, непристойные шутки и прочие упражнения в юморе? Что должно быть в голове у человека, чтобы задавать такие вопросы?

В каждом сообществе «Подслушано» своя специфика, но если в «Подслушано в Искитиме» это животные, в «Подслушано в Новосибирске» — закаты и еда, а в «Подслушано в Москве» — поиск понравившейся девушки или парня в метро, то в «Подслушано Бердск» это, очевидно, странные вопросы.

Чем провинциальнее город, тем страннее в нем вопросы в «Подслушано» – так как ни в Новосибирске, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге и уж тем более в «Подслушано в России» с многотысячной аудиторией, такого нет. В «Подслушано в Новосибирске» странным кажутся даже посты-вопросы с просьбами совета. Например, подписчиков довольно сильно возмутил пост о том, делать ли аборт:

— Это жесть, что за бред происходит??? Одна спрашивает про аборт у посторонних людей, другой ерунду пишет, бабы как с ума посходили, то жопы выкладывают свои, то мусор из избы на весь город выкладывают, то муж не дает, то жена не даёт!! Вы когда здесь что-то спрашиваете, вы думаете, что вам напишут что то хорошее!!? Чем провинциальнее, тем тупее.

Видимо, сообществу города-миллионника еще непривычное к тому, что существуют люди, которые не думают, прежде чем писать. В «Подслушано» еще более крупных городов обсуждений странных и глубоко неприличных тем в принципе нет – может, действительно, чем провинциальнее, тем тупее?